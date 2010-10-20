Время для курятины
№ 41(231) от 21.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
19 октября премьер-министр В. Путин сообщил: с будущего года Россия сможет обойтись без импортного мяса птицы.
За последние три года отечественное производство курятины выросло на 70% (в 2010 г. – 16%) и скоро перекроет внутренние потребности страны. Поэтому, по прогнозу Минсельхоза, в 2012 г. мы перейдем от закупок иностранной птицы к масштабному экспорту собственной.
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