Время для курятины

19 октября премьер-министр В. Путин сообщил: с будущего года Россия сможет обойтись без импортного мяса птицы.

За последние три года отечественное производство курятины выросло на 70% (в 2010 г. – 16%) и скоро перекроет внутренние потребности страны. Поэтому, по прогнозу Минсельхоза, в 2012 г. мы перейдем от закупок иностранной птицы к масштабному экспорту собственной.