//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Нужны ли нам мигранты?

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра исследований постиндустриального общества ]

Нужны ли нам мигранты?
Мигранты готовы взяться за любую работу

Сколь масштабны сегодня в России миграционные потоки, сможет ли миграция решить экономические проблемы, стоящие сейчас перед нашей страной?

Несмотря на то что о миграции и мигрантах говорят часто и много, миграция - самый медленно развивающийся глобализационный процесс. Поясним. В современном мире развитые страны экспортируют до 50-60% ВВП. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономиках этих стран составляет ­ 20-25% ВВП. То есть мы видим, насколько глубоко товары и деньги «кочуют» из государства в государство. Другое дело - люди. Численность иммигрантов нигде не превышает 7-8% населения.

Однако если товары и капиталы не имеют национальности и люди на них не обращают большого внимания, то присутствие мигрантов быстро улавливается обществом. И в большинстве случаев оно реагирует на него отрицательно - в лучшем случае рассматривая как неизбежное зло. Почему? Потому, что мигрантами в основном становятся выходцы из экономически неблагополучных стран. Достаточ­но сказать, что разрыв в уровне жизни в США и Мексике, в странах Европейского Союза и в государствах Северной Африки достигает 4-7 раз. Приблизительно таков он и между Россией и некоторыми бывшими республиками СССР. Поэтому миграционный поток в ближайшие годы не пойдет на убыль - и к этому следует привыкнуть.

Здесь возникает вопрос: если сегодня в России почти 7% трудоспособного населения не имеют работы, то зачем нам мигранты? Во-первых, в России и Европе большая часть населения не хочет заниматься непрестижной работой и за те деньги, за которые готовы работать мигранты. Во-вторых, мобильность внутри страны остается не слишком значительной. В России только 8% россиян работают не там, где они встретили свое совершеннолетие. А в зрелом возрасте мобильными оказываются буквально единицы. Согласно данным ВЦИОМ, за последние три года 37% россиян ни разу не покидали своего места жительства. И лишь 13% наших сограждан побывали в Москве и 6% - в Санкт-Петербурге.

В таких условиях трудовой миграции из республик бывшего СССР не может не быть. При этом приезжающие в Россию люди приносят наше­му обществу гораздо большую пользу, чем иммигранты практически в любой другой стране мира. Ведь они серьезно отличаются от тех, что прибывают в страны Евросоюза. Во Франции, например, минимальное пособие для тех, кто не работал ни одного дня в своей жизни, составляет 470 евро в месяц. А в России таких де­нег не зарабатывает 70% всех трудящихся граждан. Поэтому если в Европе работает менее половины иммигрантов (остальные сидят на пособии), то у нас такой вариант не проходит.

В России около 80% приезжих возвращается домой на протяжении года. Средняя заработная плата таких работников в 2-3 раза ниже, чем у россиян, хотя производительность в большинст­ве случаев даже выше. Работники-мигранты создают значительную часть нашего национального богатства, и предубеждения к ним излишни.

Рассуждения о том, что мигранты якобы вывозят из России гигантские суммы денег, на мой взгляд, аморальны. Эти суммы не превышают 1-1,5 ­млрд. долл. в год, и если бы с них взимались все налоги, они не превысили бы 500-600 млн. долл. ежегодно, то есть составили бы менее 0,2% доходной части федерального бюджета этого года. Обвинять на таком основании целые народы - значит на пустом месте разжигать межнациональную вражду.

Трудовая иммиграция - мера для России не оптимальная, но необ­ходимая. Основная проблема заключена в том, чтобы иммиг­рация не превращалась в массовое переселение в Россию жителей бывших республик Советского Союза и не сопровождалась образованием этнических анклавов. Опасны не мигранты как таковые, а устойчивые этнические сообщества.

Мигранты, приезжающие в Россию, по своему бесправию сродни самим россиянам. Они трудятся на Россию и, как большинство наших граждан, ждут мало хорошего от власти.

Реакция россиян на рост числа мигрантов в наших городах свидетельствует о крайней незрелости нашего собст­венного общества. Многие из россиян мечтают о восстановлении бывшего Советского Союза, рассуждают о России как об империи, готовы принять в состав Российской Федерации Абхазию и Южную Осетию. Но они не хотят понять, что чем больше жителей Грузии и Таджикистана, Молдовы и Армении смогут когда-то сказать, что работа в России помогла им выжить в самое тяжелое для них время, тем большими у них будут уважение и лояльность к России. И напротив, чем больше таких людей будут вспоминать нашу страну как пространство милицейского хам­ства и национализма, тем призрачнее окажутся все надежды на то, что Россия сможет когда-нибудь стать центром притяжения на просторах бывшего СССР.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

За что немцы должны благодарить Россию?

За что немцы должны благодарить Россию?

В немецком Бундестаге вице-председатель Вольфганг Кубики заявил, что жители Германии должны быть благодарны России за помощь в объединении страны. По его мнению, ФРГ и Российская Федерация должны строить диалог на взаимопонимании.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

Крыму не нужна забота и внимание президента другой страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, Зеленскому пора перестать предпринимать попытки вернуть полуостров Украине.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники заплыва на пресс-конференции в Иркутске рассказали журналистам, как и зачем переплывали Байкал. Они не профессиональные пловцы. Но стали первыми, кто сумел преодолеть 45-километровую дистанцию в холодной воде Байкала.

//В мире

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали подробности гибели четырех морских пехотинцев ВСУ под Мариуполем. Киевская сторона настаивает на том, что военных уничтожили бойцы непризнанной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

На 16 километре дороги Новороссийск-Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 пассажира, сообщили в ГИБДД.

//Общество

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл».

//Общество

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Накануне состоялся 1-й Международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных из 7 стран. Два дня сборные России, Италии, Англии, Армении, США, Бразилии и Белоруссии соревновались в режиме онлайн по круговой системе.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Здоровье

Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты

Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали семь простых советов, помогающих укрепить сердце. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Новости СМИ2

//В мире

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали мировым трендом

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали мировым трендом

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали всемирным трендом. Отмечается, что модницы в разных странах приходят в салоны и просят сделать им обрамление глаз "как у жены принца Гарри".

//В мире

Почему всё-таки США и Россия отменили ядерный договор?

Почему всё-таки США и Россия отменили ядерный договор?

2 августа 2019 года после тяжёлой и продолжительной болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Здоровье

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала, какие продукты могут помочь сохранить зрение при регулярных стрессах и постоянной работе с компьютерами, планшетами и смартфонами.

//Наука

На Украине нашли торговый центр эпохи неолита

На Украине нашли торговый центр эпохи неолита

Украинские археологи нашли в одесской области факторию, где собирались торговцы. Сегодня примерно так выглядят современные торговые центры.

//В мире

Туристов будут штрафовать за сидение на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Туристов будут штрафовать за сидение на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме. Согласно последней информации городской полиции, за нарушение данного предписания путешественников обяжут выплачивать штраф.

//В мире

В ДНР раскрыли возможное будущее Донбасса при президенте Украины Зеленском

В ДНР раскрыли возможное будущее Донбасса при президенте Украины Зеленском

Украинский политолог Денис Гаевский рассказал, какое будущее ждет Донбасс при президенте Владимире Зеленском. Точка зрения эксперта приведена в заметке, опубликованной в российской блогосфере.

//Новости партнеров

//Общество

Кошку какой породы лучше выбрать семье с ребенком?

Кошку какой породы лучше выбрать семье с ребенком?

Президент клуба любителей кошек Людмила Макарова в Международный день кошек посоветовала родителям, питомца какой породы можно завести ребёнку, чтобы и малышу, и пушистому домашнему любимцу было комфортно.

//Туризм

Российские туристы переключились с Грузии на Армению

Российские туристы переключились с Грузии на Армению

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, как изменились предпочтения путешественников после запрета прямых перелетов в Грузию. Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия в августе 2019 года.

//В мире

Зеленский планирует легализовать на Украине казино

Зеленский планирует легализовать на Украине казино

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 августа, заявил о намерении легализовать в стране азартные игры. По словам политика, это предложение касается работы казино в пятизвездочных гостиницах.

//Общество

Стерилизация кошек: за или против?

Стерилизация кошек: за или против?

8 августа отмечается Международный день кошек. В этот день ветеринары напомнили, для чего пушистым домашним любимцам нужна стерилизация и стоит ли обрекать на это своего питомца.

//Происшествия

Электричка насмерть сбила пожилого мужчину в Подмосковье

Электричка насмерть сбила пожилого мужчину в Подмосковье

Около города Электросталь в Подмосковье электричка насмерть сбила пожилого мужчину. Соответствующую информацию в четверг, 8 августа, предоставили сотрудники пресс-службы транспортной полиции по ЦФО.

//Здоровье

Сигналы организма об угрожающем человеку инсульте мозга обозначил нейрохирург

Сигналы организма об угрожающем человеку инсульте мозга обозначил нейрохирург

Российский невролог и нейрохирург Леонид Вчерашний рассказал, какие сигналы организма предупреждают об угрожающем человеку инсульте головного мозга. Интервью со специалистом размещено в блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
2

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
3

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
4

Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года
5

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры