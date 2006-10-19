Нужны ли нам мигранты?

Сколь масштабны сегодня в России миграционные потоки, сможет ли миграция решить экономические проблемы, стоящие сейчас перед нашей страной?

Несмотря на то что о миграции и мигрантах говорят часто и много, миграция - самый медленно развивающийся глобализационный процесс. Поясним. В современном мире развитые страны экспортируют до 50-60% ВВП. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономиках этих стран составляет ­ 20-25% ВВП. То есть мы видим, насколько глубоко товары и деньги «кочуют» из государства в государство. Другое дело - люди. Численность иммигрантов нигде не превышает 7-8% населения.

Однако если товары и капиталы не имеют национальности и люди на них не обращают большого внимания, то присутствие мигрантов быстро улавливается обществом. И в большинстве случаев оно реагирует на него отрицательно - в лучшем случае рассматривая как неизбежное зло. Почему? Потому, что мигрантами в основном становятся выходцы из экономически неблагополучных стран. Достаточ­но сказать, что разрыв в уровне жизни в США и Мексике, в странах Европейского Союза и в государствах Северной Африки достигает 4-7 раз. Приблизительно таков он и между Россией и некоторыми бывшими республиками СССР. Поэтому миграционный поток в ближайшие годы не пойдет на убыль - и к этому следует привыкнуть.

Здесь возникает вопрос: если сегодня в России почти 7% трудоспособного населения не имеют работы, то зачем нам мигранты? Во-первых, в России и Европе большая часть населения не хочет заниматься непрестижной работой и за те деньги, за которые готовы работать мигранты. Во-вторых, мобильность внутри страны остается не слишком значительной. В России только 8% россиян работают не там, где они встретили свое совершеннолетие. А в зрелом возрасте мобильными оказываются буквально единицы. Согласно данным ВЦИОМ, за последние три года 37% россиян ни разу не покидали своего места жительства. И лишь 13% наших сограждан побывали в Москве и 6% - в Санкт-Петербурге.

В таких условиях трудовой миграции из республик бывшего СССР не может не быть. При этом приезжающие в Россию люди приносят наше­му обществу гораздо большую пользу, чем иммигранты практически в любой другой стране мира. Ведь они серьезно отличаются от тех, что прибывают в страны Евросоюза. Во Франции, например, минимальное пособие для тех, кто не работал ни одного дня в своей жизни, составляет 470 евро в месяц. А в России таких де­нег не зарабатывает 70% всех трудящихся граждан. Поэтому если в Европе работает менее половины иммигрантов (остальные сидят на пособии), то у нас такой вариант не проходит.

В России около 80% приезжих возвращается домой на протяжении года. Средняя заработная плата таких работников в 2-3 раза ниже, чем у россиян, хотя производительность в большинст­ве случаев даже выше. Работники-мигранты создают значительную часть нашего национального богатства, и предубеждения к ним излишни.

Рассуждения о том, что мигранты якобы вывозят из России гигантские суммы денег, на мой взгляд, аморальны. Эти суммы не превышают 1-1,5 ­млрд. долл. в год, и если бы с них взимались все налоги, они не превысили бы 500-600 млн. долл. ежегодно, то есть составили бы менее 0,2% доходной части федерального бюджета этого года. Обвинять на таком основании целые народы - значит на пустом месте разжигать межнациональную вражду.

Трудовая иммиграция - мера для России не оптимальная, но необ­ходимая. Основная проблема заключена в том, чтобы иммиг­рация не превращалась в массовое переселение в Россию жителей бывших республик Советского Союза и не сопровождалась образованием этнических анклавов. Опасны не мигранты как таковые, а устойчивые этнические сообщества.

Мигранты, приезжающие в Россию, по своему бесправию сродни самим россиянам. Они трудятся на Россию и, как большинство наших граждан, ждут мало хорошего от власти.

Реакция россиян на рост числа мигрантов в наших городах свидетельствует о крайней незрелости нашего собст­венного общества. Многие из россиян мечтают о восстановлении бывшего Советского Союза, рассуждают о России как об империи, готовы принять в состав Российской Федерации Абхазию и Южную Осетию. Но они не хотят понять, что чем больше жителей Грузии и Таджикистана, Молдовы и Армении смогут когда-то сказать, что работа в России помогла им выжить в самое тяжелое для них время, тем большими у них будут уважение и лояльность к России. И напротив, чем больше таких людей будут вспоминать нашу страну как пространство милицейского хам­ства и национализма, тем призрачнее окажутся все надежды на то, что Россия сможет когда-нибудь стать центром притяжения на просторах бывшего СССР.