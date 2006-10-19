Как ценятся западные дипломы в России

Признание родины

Как бы иностранные специалисты ни ранжировали университеты в мировом рейтинге, для российских вузов он не является определяющим. В России существует специальный орган при Мин­образовании - Центр международной образовательной деятельности. Любой диплом ино­странного государст­ва должен пройти экспертизу в этом центре, чтобы человек в дальнейшем мог продолжить образование или научную работу в России. По словам ведущего экс­перта Национального информационного центра по академическому признанию и мобильности Валерия Митрофанова, в центре проверяют подлинность диплома, действительно ли вуз является официально аккредитованным в иностранном государстве, специалисты изучают программу, по которой обучался студент, набор предметов, количество часов.

«Например, иногда западные вузы выдают степень бакалавра после 3 лет обучения. Такой диплом мы можем и не признать как бакалаврский», - говорит Валерий Митрофанов. Также разночтения часто возникают в определенных профессиональных сферах. Так, у индийцев врачами становятся после 5 лет обучения, у нас - после 6. Правда, индийцы начинают осваивать спецдисциплины уже на первом курсе, а наши - только на третьем. Здесь надо разбираться.

По мнению экспертов от образования, западное обучение сильно тем, что дает студенту знания, необходимые именно для его будущей работы, они отличаются прикладной направленностью. «Учебные программы там более гибкие. Образование теснее привязано к потребностям компаний, рынка, - говорит Валерий Митрофанов. - На Западе вузы активно сотрудничают со спонсорами и компаниями. В результате они лучше чувствуют, что нужно работодателям. Между тем в России студенты изучают много общеобразовательных предметов, типа философии, экономики. А иностранцы эти предметы осваивают уже в школе (они учатся там 12-13 лет) и в вузе сразу начинают учить специальность».

А где работали «до»?

Впрочем, все это образовательные, так скажем, теоретические нюансы. Для выпускника важнее, возьмут ли его на хорошую работу с достойной зарплатой. А вот здесь, оказывается, диплом не столь уж важен.

Работодатели отнюдь не гоняются за обладателями иностранных дипломов. Так, мой знакомый окончил один из сильных московских институтов и затем на год уехал в Европу учиться менеджменту. Вернувшись, он пошел устраиваться в крупную иностранную компанию. На два места претендовало шесть человек. Иностранцы выбрали тех, у кого был опыт работы, а знакомому, пусть и с западным дипломом, отказали. «Компании ценят в первую очередь опыт работы и личные качества человека, - говорит специалист агентства Headhunter Антон Милехин. - Западное образование будет плюсом при прочих равных условиях, но особых преимуществ оно не дает». А по словам кадровиков, образование Московского государственного университета ценится выше, чем какого-либо западного вуза средней руки.

В России, как правило, западное образование встречается в виде второго высшего, которое чаще всего получают бизнесмены по программам делового администрирования (MBA). «Это люди, которые добились руководящих постов. И здесь главное - какие должности занимал человек ранее, какие проекты реализовал, - рассказывает партнер компании по подбору топ-менеджеров Amrop Hever Group Антон Стороженко. - А западное образование лишь показывает, насколько человек был амбициозен в определенный этап жизни».

Впрочем, отрицать некоторые плюсы западного образования тоже нельзя. Например, многие крупные компании переходят на так называемую грейдовую систему оценки специалистов, когда работник оценивается по балльной шкале. «За наличие основного или дополнительного зарубежного образования претендент может получить лишний балл, - рассказывает Антон Милехин, - что позволит ему начать карьеру с более высокой зарплаты».