Техника после бума

Куда девался бум



В этом году рынок бытовой техники и электроники перестал расти. Владельцы розничных сетей ожидали увеличения продаж на 20%, но его не произошло, рост был нулевой. «Этого не смог предсказать ни один эксперт или участ­ник рынка», - говорит представитель «Техносилы» Надежда Сенюк.

Резко сократились продажи крупной бытовой техники и телевизоров. Правда, это было компенсировано ростом покупок дорогих ЖК-телевизоров, плазменных панелей, цифровой и мелкой бытовой техники (товаров для красоты и здоровья, блендеров, соковыжималок).

Что удивительно - два предыдущих года продажи росли очень быстро: в 2004 году - на 25%, в 2005 году - на 17%. Что изменилось? Как говорят продавцы, раньше до 70% покупок совершалось в кредит (помните акции «кредит под 0 процентов»?) - это был один из двигателей потребительского бума. Теперь эта цифра гораздо ниже. Так, по словам представителя «М.Видео» Надежды Киселевой, доля продаж в кредит в прош­лом году снизилась до 33%, а в этом - до 23%. Люди не хотят платить огромные проценты (до 60% годовых) за то, чтобы получить, скажем, стиральную машинку.

Кроме того, по мнению экспертов, с улучшением экономической ситуации в стране и благосостояния населения россияне стали переключаться с мелких покупок на крупные - теперь берут кредит на автомобиль или квартиру.

Сейчас, по данным компании «Экспресс-обзор», российский потребитель тратит на бытовую технику около 135 долларов в год. А оборот всего рынка составляет 7,9 млрд. долларов.

Холодильники - наш конек

Правда, россиянам или, вернее, российским компаниям от этих миллиардов перепадают лишь крохи. По данным исследовательской компании GfK Россия, доля отечественной продукции на российском рынке аудио-, видеотехники составляет 8,5%. Причем за последние несколько лет нашим производителям не удалось «отгрызть» у иностранцев ни одного процента. «И тенденции к изменению этого показателя не видно», - говорит Наталья Моржова из GfK Россия.

Впрочем, этот показатель - как средняя температура по больнице. Есть ниши, где у нас дела обстоят куда лучше. Например, российские производители ноутбуков, жидкокристаллических мониторов и DVD «держат» 10-12% рынка. А пылесосов мы производим 15%, микроволновок и стиральных машин - вообще 20%. Но главный наш конек - холодильники (тот же «Минск», которые был в каждой советской семье, никуда не исчез - теперь он продается под маркой «Атлант»). Итак, каждый второй холодильник, который продается в России, - отечественного производства.

Кто на старенького

Кто производит бытовую технику в России? В Беларуси сейчас выпускают телевизоры «Горизонт», там же на Витебском телевизионном заводе до сих пор делают «Витязей». В России по-преж­нему собирают «Рекорды». В конце 1990-х на Александровском радиозаводе («Рекорд») проходила процедура банкротства, после которой попытка возобновить телевизионное производство принесла компании 1,5 млн. долларов убытка. Чтобы спастись от полного разорения, радиозавод активно распродавал или сдавал в аренду производст­венные площади. Одна из компаний - «Стандарт» - развернула на территории радиозавода собственное производство телевизоров, а затем выкупила и саму марку «Рекорд». Сегодня «Стандарт» выпускает и продает около 120 тысяч телевизоров в год, из них 50% приходится на так называемую отверточную сборку телевизоров известных южнокорей­ских марок.

Производятся в России и телевизоры «Сокол». Теперь это предприятие использует комплектующие от крупных зарубежных производителей - Matsushita, Samsung, Siemens, Philips, Thomson, BASF.

С зарубежными производителями сотрудничают все появившиеся в 1990-х годах производители техники. Например, дальневосточный радиоэлектронный завод «Авест», основанный в 1993 году, заключил договор на поставку электронных компонентов от Panasonic, Toshiba, Hitachi и теперь выпускает крупную и мелкую бытовую технику, а также DVD-проигрыватели и телевизоры.

Со своими марками стали выходить на рынок розничные сети, например, «Эльдорадо» развивает свою марку Elenberg, сеть «Мир» - Trony, «Техносила» - Techno, а «М.Видео» - Novax.

В 1995 году было создано россий­ско-корейское совместное предприятие Rolsen Electronics, которое теперь выпускает бытовую технику и элект­ронику под маркой Rolsen. По оценке самой компании, телевизоры ее производства занимают более 35% этого сегмента российского рынка техники.

Еще одним СП стала компания Vitek International (в ее состав входит австрийская An-Der Products GMBH и российская компания «Голдер-Электроникс»), которая производит аудио-, видео- и бытовую технику в 54 товарных категориях под маркой Vitek.

Что касается иностранных производителей, которые играют главную скрипку на российском рынке, то называть их иностранными можно тоже с определенной долей условности. Многие лидеры по производству электробытовой техники, такие как LG, Samsung, Bosch-Siemens, Вeko, Electrolux, Gorenje, Indezit, уже открыли в России свои заводы или производят технику на российских мощностях по контракту.

Прогнозы

По расчетам компании «Экспресс-обзор», темпы роста рынка бытовой техники продолжат замедляться. В 2006 году его объем составит 7,6-9,3 млрд. долларов. Кроме того, изменится структура продаж: люди больше будут покупать малую бытовую технику, а объемы продаж крупной станут сокращаться.

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