//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Конец эпохи непрерывного стажа

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Самое главное вводимое им новшество - отмена понятия «непрерывность трудового стажа». Вместо него вводится понятие «общий трудовой стаж». Если все «срастется», то с 1 января 2007 года будет определяться размер поддерживающих выплат. Предположим - собравшаяся в декрет женщина отработала, пусть даже с перерывом, не менее 8 лет. Сумма выплат будет составлять для нее 100% от ее среднего ежемесячного заработка. Стаж от 5 до 8 лет будет субсидироваться на 80%, до 5 - на 60%.

Во время обсуждения документа самым дискуссионным оказался вопрос максимального размера выплат пособия по беременности. Согласно новому закону, он не будет превышать предела в 15 000 рублей. Независимо от того, насколько высока зарплата беременной. И тут «левое крыло» обеспокоилось судьбой «хорошо зарабатывающих женщин»... Им придется идти на серьезные уступки государству для реализации архиважной задачи по улучшению демографической ситуации в стране.

- Где мотив той женщины, которая имеет высокооплачиваемую работу? Как ей обзаводиться ребенком и уходить в этот отпуск, если при этом есть такой максимальный потолок? - досадовала зампред комитета по делам женщин, семьи и молодежи Нина Останина (КПРФ).

Помимо этого размер пособия должен, по ее мнению, определяться «не только общим стажем, но и количеством детей». Ведь отныне и пребывание матери на больничном будет оплачиваться по той же количественной схеме. При этом общий срок оплачиваемого отпуска по уходу за больным ребенком не должен превышать 60 дней в году. Но представлявшая законопроект Любовь Глебова  убеждала коллег в оптимальности предлагаемой схемы.

- Для того чтобы формировать бюджет Фонда социального развития, из которого выплачиваются данные день­ги, нам необходимо иметь рамочные параметры. 15 тысяч рублей - это максимально возможная цифра выплат.

Ей вторил вице-спикер Госдумы Владимир Катренко. По его мнению, законопроект отражает интересы каждого работающего гражданина страны.

- В условиях резко возросших рисков потери рабочего места определение объемов социальных выплат в зависимости от понятия непрерывности трудового стажа стало очевидно несправедливым.

В итоге концепция документа была поддержана всеми парламентариями. Включая воинствующее «левое крыло».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

За что немцы должны благодарить Россию?

За что немцы должны благодарить Россию?

В немецком Бундестаге вице-председатель Вольфганг Кубики заявил, что жители Германии должны быть благодарны России за помощь в объединении страны. По его мнению, ФРГ и Российская Федерация должны строить диалог на взаимопонимании.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

В Госдуме попросили Зеленского перестать «заботиться» о Крыме

Крыму не нужна забота и внимание президента другой страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, Зеленскому пора перестать предпринимать попытки вернуть полуостров Украине.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники заплыва на пресс-конференции в Иркутске рассказали журналистам, как и зачем переплывали Байкал. Они не профессиональные пловцы. Но стали первыми, кто сумел преодолеть 45-километровую дистанцию в холодной воде Байкала.

//В мире

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали подробности гибели четырех морских пехотинцев ВСУ под Мариуполем. Киевская сторона настаивает на том, что военных уничтожили бойцы непризнанной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

На 16 километре дороги Новороссийск-Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 пассажира, сообщили в ГИБДД.

//Общество

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл».

//Общество

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Накануне состоялся 1-й Международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных из 7 стран. Два дня сборные России, Италии, Англии, Армении, США, Бразилии и Белоруссии соревновались в режиме онлайн по круговой системе.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Культура

Вилли Токарев работал в Нью-Йорке за 75 долларов в неделю

Вилли Токарев работал в Нью-Йорке за 75 долларов в неделю

На днях ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар горбачёвской перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Вилечке Токареве – так его называли друзья – "Аргументы недели" связались Леонардом.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Всемирно известный актер помог спасти ребенка из перевернувшейся машины

Всемирно известный актер помог спасти ребенка из перевернувшейся машины

Всемирно известный американский актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который в минувшую среду, 7 августа, перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия в Лос-Анджелесе.

//В мире

Миллионер решил заплатить тому, кто соблазнит его невесту

Миллионер решил заплатить тому, кто соблазнит его невесту

Миллионер, решивший сохранить свою личность в тайне, заявил в Интернете, что ищет «профессионального соблазнителя», который бы смог очаровать его будущую супругу. За это соблазнителю сердец обещана крупная сумма.

//Происшествия

Неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 миллиона рублей на западе Москвы

Неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 миллиона рублей на западе Москвы

На западе Москвы неизвестные в масках ограбили бизнесмена. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве, общий ущерб превысил 9,4 миллиона рублей.

//Здоровье

Шесть лучших продуктов для снижения артериального давления перечислили эксперты

Шесть лучших продуктов для снижения артериального давления перечислили эксперты

Эксперты в области здравоохранения перечислили продукты, которые снижают артериальное давление. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

"Голосовой робот" украдет деньги с банковской карты, если ему сообщить номер карты и код

"Голосовой робот" украдет деньги с банковской карты, если ему сообщить номер карты и код

Мошенники развиваются с невиданной скоростью и отличить их звонок от звонка из настоящего банка становится все сложнее. Например, держателю карты РНКБ звонят якобы из банка и сообщают, что с его карты только что был сделан платеж из какого-то далекого от Крыма места.

//Происшествия

Жительница Уфы скончалась после нападения собаки в гостях у подруги

Жительница Уфы скончалась после нападения собаки в гостях у подруги

Жительница Уфы погибла от укусов собаки, когда находилась в гостях у своей подруги. Согласно последним данным, происшествие случилось ночью 7 августа в одной из квартир в Орджоникидзевском районе города.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса с русскими корнями Мила Йовович в скором времени станет матерью в третий раз. Артистка и ее супруг – режиссер Пол Андерсон – воспитывают двух дочерей, которых зовут Эвер и Дашиэл.

//В мире

Стал известен прогноз о проигрыше США в настоящей войне с Россией и Китаем

Стал известен прогноз о проигрыше США в настоящей войне с Россией и Китаем

В Соединенных Штатах предрекли проигрыш страны в реальном военном конфликте с Российской Федерацией и Китаем. Соответствующий прогноз появился некоторое время назад на страницах американской прессы.

//Политика

Джабаров рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

Джабаров рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

Российский сенатор Владимир Джабаров поразмышлял, что может заставить крымчан вновь захотеть стать частью Украины. Таким образом он отреагировал на слова Зеленского о том, что полуостров вновь станет украинским.

//Здоровье

Медики рассказали об особенностях развития рака у пожилых людей

Медики рассказали об особенностях развития рака у пожилых людей

Американские ученые провели исследование и выявили особенности развития рака у пожилых людей. В рамках эксперимента эксперты внимательно наблюдали за состоянием здоровья американцев "в возрасте".

//Шоу-бизнес

София Ротару вновь будет выступать в России после длительного перерыва

София Ротару вновь будет выступать в России после длительного перерыва

В четверг, 8 августа, стало известно, что певица София Ротару вновь начнет выступать в России после девятимесячного перерыва. Соответствующую информацию подтвердил директор знаменитой артистки.

//В мире

Трамп посетил Эль-Пасо, где в ходе стрельбы погибли 22 человека

Трамп посетил Эль-Пасо, где в ходе стрельбы погибли 22 человека

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил Эль-Пасо и Огайо, где ранее произошли перестрелки. В Техасе в результате случившегося погибли 22 человека, а в Дейтоне были убиты девять граждан.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
2

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
3

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
4

Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года
5

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры