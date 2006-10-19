Конец эпохи непрерывного стажа

Самое главное вводимое им новшество - отмена понятия «непрерывность трудового стажа». Вместо него вводится понятие «общий трудовой стаж». Если все «срастется», то с 1 января 2007 года будет определяться размер поддерживающих выплат. Предположим - собравшаяся в декрет женщина отработала, пусть даже с перерывом, не менее 8 лет. Сумма выплат будет составлять для нее 100% от ее среднего ежемесячного заработка. Стаж от 5 до 8 лет будет субсидироваться на 80%, до 5 - на 60%.

Во время обсуждения документа самым дискуссионным оказался вопрос максимального размера выплат пособия по беременности. Согласно новому закону, он не будет превышать предела в 15 000 рублей. Независимо от того, насколько высока зарплата беременной. И тут «левое крыло» обеспокоилось судьбой «хорошо зарабатывающих женщин»... Им придется идти на серьезные уступки государству для реализации архиважной задачи по улучшению демографической ситуации в стране.

- Где мотив той женщины, которая имеет высокооплачиваемую работу? Как ей обзаводиться ребенком и уходить в этот отпуск, если при этом есть такой максимальный потолок? - досадовала зампред комитета по делам женщин, семьи и молодежи Нина Останина (КПРФ).

Помимо этого размер пособия должен, по ее мнению, определяться «не только общим стажем, но и количеством детей». Ведь отныне и пребывание матери на больничном будет оплачиваться по той же количественной схеме. При этом общий срок оплачиваемого отпуска по уходу за больным ребенком не должен превышать 60 дней в году. Но представлявшая законопроект Любовь Глебова убеждала коллег в оптимальности предлагаемой схемы.

- Для того чтобы формировать бюджет Фонда социального развития, из которого выплачиваются данные день­ги, нам необходимо иметь рамочные параметры. 15 тысяч рублей - это максимально возможная цифра выплат.

Ей вторил вице-спикер Госдумы Владимир Катренко. По его мнению, законопроект отражает интересы каждого работающего гражданина страны.

- В условиях резко возросших рисков потери рабочего места определение объемов социальных выплат в зависимости от понятия непрерывности трудового стажа стало очевидно несправедливым.

В итоге концепция документа была поддержана всеми парламентариями. Включая воинствующее «левое крыло».