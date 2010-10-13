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Где дешевые автомобили?

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Где дешевые автомобили?

Год назад многие мировые автоконцерны наперебой обещали представить в России новые модели очень дешевых легковушек. Речь шла о машинах за 200–300 тыс. рублей. Но слова не сдержал никто. Напротив, заводы ставят на конвейер все более дорогие марки.

Автопром опять на коне. Как только ситуация в экономике стабилизировалась, население вновь бросилось покупать машины. По прогнозам аналитического агентства «Автостат», в 2010 г. в РФ продадут более 1,7 млн. легковушек – против 1,46 млн. в прошлом году.

Казалось бы, можно только порадоваться, что у людей появились деньги на покупку авто. Но есть проблема: производители оказались к этому не готовы. «С августа образовался дефицит легковушек. В автосалонах опять выстраиваются очереди, большая часть производителей обеспечена заказами до нового года», – рассказывает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Вот автозаводы и задрали цены на новые модели. Хотя еще год назад «Рено», «Хендай», «Фольксваген» и «Тойота» обещали наладить выпуск дешевых машин, которые будут по карману почти каждому. Эти «народные марки» дошли до конвейера, но по дороге существенно выросли в цене.

Примеров множество. Компания «Рено» в этом году представила модель «Сандеро». По сути, это тот – народный хит «Логан», только более дорогой. Калужский завод «Фольксваген» недавно запустил в производство модель «Поло». Обещали – доступный автомобиль, разработанный специально для российских дорог. Оказалось, самый дешевый седан этой марки в минимальной комплектации обходится в 399 тыс. рублей. А «Поло 5», на производство которого завод перешел в октябре, стоит уже от 472 тыс. рублей. Примерно в том же ценовом диапазоне – новая модель корейской «Хендай». Под конец года компания начнет собирать в России «Хендай-Солярис», цены на нее – до 600 тыс. рублей.

«Цены растут из-за разборчивости покупателей. Большинство клиентов автосалонов интересуют не столько скидки, сколько комплектация: правильный цвет кузова, гидроусилитель руля, вентилируемые диски, система курсовой устойчивости», – уверен ведущий эксперт УК «Финам-менеджмент» Дмитрий Баранов. Но если бы это было так – откуда взялся невероятный бум на самые простые модели АвтоВАЗа? С осени прошлого года государство выдало 320 тыс. сертификатов по программе автоутилизации. 250 тыс. из них население использовало для покупки «Лад».

На самом деле иностранные автоконцерны не выпускают дешевых моделей по другой причине. «Знаете, почему нашу страну до сих пор не заполонили машины по 250 тысяч рублей? Потому что из-за дороговизны запчастей и обслуживания содержание заграничных легковушек ценой 10 тысяч долларов и 20 тысяч долларов обходится владельцам в одинаковую сумму. Небогатые водители прикидывают расходы – и отказываются покупать самые дешевые иномарки», – объясняет Сергей Целиков.

Так что, пока у нас не наладят масштабное производство доступных автокомпонентов – сильно ограниченные в деньгах автолюбители будут ездить на продукции АвтоВаза. Пока Волжский автозавод – единственный производитель, которому по силам делать и дешевые автомобили, и недорогие запчасти к ним.

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