Политика «Большого Станка», или Сколько надо денег, чтобы завалить мир

Наблюдая за происходящими в мировой экономике событиями, невольно вспоминаешь известное высказывание: миротворец кормит крокодила в надежде на то, что крокодил съест его последним.

Известно, что недавняя встреча финансовых руководителей ведущих стран, посвященная обсуждению ситуации на валютном рынке, с треском провалилась. Надо полагать, что локальные валютные конфликты теперь будут только обостряться. Но это будет чуть позже, многое зависит от того, сколько долларов даст миру американский Федеральный резерв. До конца года осталось несколько месяцев, и рынок пытается определить, сколько долларов могут высыпать в «финансовую матрицу», чтобы утолить жажду спекулянтов.

Выяснилось, что озвученной ранее суммы в полтриллиона долларов уже недостаточно, теперь и этого мало. Народ хочет не меньше триллиона, а лучше еще больше. Поэтому, если дадут меньше денег, чем хочет толпа, будет существенное падение стоимости активов, тем более что перекосов на рынке сейчас хоть отбавляй. В этой связи довольно любопытно узнать, а сколько собственно долларов надо напечатать, чтобы снова запустить американскую экономику? Тем более что теорию печатного станка на практике еще никто не доказал.

Америка уже напечатала почти 3 трлн. долларов, но результата все нет и нет. Некоторые финансовые чиновники в США полагают, что для успеха надо напечатать еще несколько триллионов. Задумка простая: рост инфляции при сохранении почти нулевого уровня процентной ставки по логике вещей может стимулировать как потребление, так и кредитование. Но ответа на вопрос, можно ли запустить инфляцию, напечатав даже 10 триллионов, пока нет. В теории – можно. Но практика (японская история) пока показала, что нельзя. Тем более что очень трудно спровоцировать инфляцию в столь конкурентной экономике, как американская.

Чтобы понять, когда могут появиться «инфляционные ростки», необходимо следить за так называемыми кредитными и денежными мультипликаторами. В нормальной экономике кредитный мультипликатор находился в диапазоне от 7 до 10 пунктов, а денежный мультипликатор выше 1. Сейчас этого нет. При этом даже вкаченные в систему 3 трлн. долларов эти мультипликаторы не повысили. Кредитный мультипликатор вдвое ниже уровня, характерного для нормальной экономики, а денежный – почти втрое ниже.

Что собой представляют эти мультипликаторы? Денежный мультипликатор показывает, сколько долларов появляется в банковской системе на один напечатанный ФРС доллар. Кредитный мультипликатор показывает, сколько долларов появляется во всей экономике на один напечатанный доллар. Пока эти мультипликаторы почти не сдвинулись с места. Можно ли их сдвинуть, не знает даже глава Федерального резерва. Но он попытается это сделать.

Чем это грозит остальному миру? Все просто. Пока они там пытаются реанимировать инфляцию, она придет в другие регионы. А так как власти вынуждены будут бороться с этим явлением, получается, что экономический спад станет только усиливаться.