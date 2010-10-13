Нас по осени пересчитают

Сегодня стартует вторая в новом столетии Всероссийская перепись населения. Переписчики с портфелями и в синих шарфах постучат в каждые наши дом и квартиру. А на финише переписного марафона государство получит собирательный портрет страны с тем, чтобы на его основе осознать реальные масштабы социально-экономических проблем людей и территорий. О том, как именно собираются применить данные переписи в своей практике в Федеральном пресс-центре «Перепись-2010», рассказал директор Административного департамента Минтранса России Андрей Викторович КРЫЛОВ.

- Для чего необходимо регулярное получение характеристик уровня жизни населения и динамики этих показателей?

– Многие говорят, что в наши дни перепись потеряла актуальность. Но, несмотря на развитие технологий и применения новых способов получения статистической информации, Всероссийская перепись населения все еще является одним из важнейших источников формирования официальной статистической информации о численности и структуре населения, его распределении по территории, социально-экономических характеристиках.

– В чем, на ваш взгляд, уникальность данных переписи населения?

– Данные переписи уникальны и репрезентативны, так как их невозможно получить при текущем учете или использовании данных административных источников. Регулярность проведения переписей через равные промежутки времени, обычно через 5 или 10 лет, необходима для сопоставления имеющихся данных.

Еще одной важной особенностью переписи является тот факт, что она проходит не только в нашей стране, а во всем мире. Сейчас ООН объявила очередной раунд переписей 2010 года, и все страны стараются максимально приблизить свои переписи к этой дате. Десятилетний цикл – это достаточный срок, чтобы могли проявиться долгосрочные тенденции. Таким образом, раз в десять лет нам удается получить доступ к огромному источнику статистической информации, что, в свою очередь, дает уникальную возможность сравнить полученные данные с аналогичными данными других стран, а также определить положение нашей страны среди всего мирового сообщества по социально-демографическим показателям.

– Смогут ли, по вашему мнению, итоги переписи отразить результаты реализации проектов, осуществляемых государством в последнее десятилетие?

– Итоги Всероссийской переписи 2002 года учитывались в ходе реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)» и во многом определили основной круг задач для ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)». Широкий спектр статистической информации, полученной в результате переписи, позволил оценить, какие проблемы испытывает отрасль в различных регионах, какой вид транспорта нуждается в развитии или модернизации.

Всероссийская перепись населения 2010 года позволит увидеть реальные результаты работы, которая формировала облик России в последнее десятилетие. Для эффективного развития транспортного комплекса страны важно постоянно следить за показателями, характеризующими качество жизни россиян.

– Поможет ли перепись в разработке новых государственных программ или корректировке уже реализуемых?

– В настоящее время Министерство транспорта Российской Федерации реализует ряд социально значимых проектов. Естественно, что при разработке и корректировке документов Минтранс России обращается к статистическим данным, а главным источником статистической информации, как уже было сказано выше, для нас сегодня является Всероссийская перепись.

– Как данные о численности и распределении населения по территории России могут быть использованы при разработке проектов, направленных на улучшение состояния транспортной отрасли?

– Плотность населения в различных регионах, географическое распределение людей по территории страны, соотношение городского и сельского населения – вот далеко не полный перечень показателей, который мы используем при формировании комплексного подхода к развитию транспортного комплекса страны. Это позволяет Министерству транспорта Российской Федерации выделять задачи, которые требуют первоочередного решения. Мы занимаемся не только строительством транспортных сооружений, но и вопросами, связанными с направлениями транспортных потоков и строительством инфраструктуры. Здесь очень важно учитывать демографические данные, особенно в такой большой стране, как наша. Важно понимать, что дорогу, аэропорт, морской терминал мало только построить, но надо загрузить, и, если говорить об автодорогах, обеспечить достаточную пропускную способность, дорожную инфраструктуру, проводить постоянное обслуживание и ремонт, одним словом, сделать ее удобной для людей.

Также результаты Переписи 2002 года были использованы при подготовке программы по субсидированию авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Стоит напомнить, что 17 марта 2009 года ведущие российские авиакомпании заключили договора с Федеральным агентством воздушного транспорта о предоставлении субсидий. На основании договоров был зарегистрирован специальный тариф на регулярные рейсы из аэропортов Анадыря, Благовещенска, Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Мирного,

Полярного, Нерюнгри в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и в обратном направлении.

Правом на приобретение билетов по специальному тарифу могут воспользоваться граждане Российской Федерации до 23 лет включительно и старше 60 лет.

При создании и утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года мы также учитывали показатели переписи 2002 года, и не сомневаюсь, что после оглашения итогов переписи 2010 года в Стратегию будут внесены определенные коррективы.