Шокирующий провал шоковой терапии

В октябре страна отметит два неоднозначных юбилея. 19 лет назад указом Верховного Совета РСФСР разрешили частную собственность. Так началась эпоха приватизации. Затем, 15 лет назад, государство открыло короткую, но яркую эру залоговых аукционов. Именно они породили британского мультимиллиардера Р. Абрамовича, никелевого короля В. Потанина и алюминиевого магната О. Дерипаску… А народу – не досталось почти ничего. Землю крестьянам так и не дали, фабрики отошли «красным директорам», от них – олигархам. Итог: 80% населения считают – приватизация шла нечестно, и хотят ее пересмотра.

Дачный план

28 октября 1991 г. президент Борис Ельцин объявил о начале экономических реформ. Он отказался от программы Г. Явлинского «500 дней» и озвучил другой вариант, в рекордно короткий срок разработанный «командой Егора Гайдара». Это десяток экономистов во главе с будущим премьер-министром. По просьбе президента они с середины сентября 1991 г. корпели над реформами, безвылазно сидя на 15-й правительственной даче в Подмосковье. Среди них был и А. Чубайс, незадолго до этого вылетевший с должности первого зама председателя Ленинградского горисполкома. По старой дружбе Егор Тимурович пожалел его и пригласил поучаствовать в дачном мозговом штурме. А уже в ноябре 1991 г. г-на Чубайса назначили на ключевой пост в правительстве – он стал «министром приватизации».

Тут и поехало. Цены – отпустили, государственную собственность – распродали. В той октябрьской речи Борис Николаевич пообещал народу: «сначала будет трудно, но к следующей осени жизнь начнет налаживаться». Это была заведомая ложь. Да еще какая! Теперь мы знаем: реальные доходы населения вернулись к уровню 1991 г. только… в 2007 году. Провал в реформируемой экономике случился такой, что и врагу не пожелаешь. Экономисты объясняют: спад 1990-х годов по многим ключевым показателям оказался вдвое тяжелее американской Великой депрессии. А по времени – примерно то же.

Цена реформ была невероятной, что взамен? Где та давно обещанная людям собственность? «После массовой приватизации большинство граждан остаются не более чем дешевой рабочей силой. В ходе приватизации 59% предприятий стали частными. За восемь лет мы проверили 140 крупнейших приватизированных предприятий и не нашли ни одной чистой сделки. 71% жителей РФ, относящихся к беднейшим слоям, владеют лишь 3,3% собственности. В то время как у 5% богатых и очень богатых – 72,5%, причем на долю 2% «очень богатых» приходится 52,9%. Ответственность за негативные последствия приватизации полностью лежит на публичной власти. Поскольку именно государство было обязано обеспечить условия, гарантирующие защиту интересов граждан».

Это – выдержки из 800-страничного доклада Счетной палаты. Называется он «Анализ процессов приватизации». Документ стал настоящей бомбой, правда, неразорвавшейся. Когда доклад решили представить в Госдуме, депутаты четыре раза откладывали чтение. Еще бы: многие слуги народа – непосредственные участники приватизационных событий. Счетная палата, видимо, и сама ужаснулась открывшейся картине. Во всяком случае, аудиторы долго не решались опубликовать документ в полном объеме.

Чубайс на Волге

Есть и другие факты: в ходе залоговых аукционов десяток крупнейших компаний взяли под контроль 35% всех активов страны. Теперь их хозяева покупают самые длинные в мире яхты и самые дорогие особняки в Лондоне. Тем временем рабочие на металлургических предприятиях получают зарплаты в 12 тыс. руб. в месяц – меньше, чем платят за ту же работу в Китае.

Какая уж тут справедливость! Тем более – если знать подоплеку событий. В 1995 г. провели 12 аукционов. В результате образовались компании ЮКОС, «Сибнефть», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз»… Заодно государство продало Северо-Западное морское пароходство, Новороссийский морской порт, Челябинский металлургический комбинат…

По данным Счетной палаты, все конкурсы были притворными. Торги за самые сладкие куски экономики шли настолько ожесточенно, что только в четырех случаях сумма хоть как-то превысила начальную… Еще бы – победители были известны заранее, собственность им раздавали за гроши. «Залоговые аукционы 1995 года – вопиющее безобразие. В том году правительству не хватало каких-то 650 млн. долларов. Казалось бы, занимай сколько хочешь и на внешнем рынке, и на внутреннем рынке ГКО. Но правительство почему-то решило заложить все свое имущество за эти 650 миллионов», – говорит президент Союза предпринимателей Андрей Бунич.

В общем, российская приватизация прошла настолько дико, что вошла в историю не только отечественной, но и мировой экономики. Нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета Джозеф Стиглиц посвятил ей громадную книгу «Куда ведут реформы?». Он очень доступно объяснил, почему собственность не могла достаться народу.

«Первые ошибки сделали сразу же – в начале реформ. В одночасье освободив большинство цен, энтузиасты рыночной экономики развязали инфляцию, которая уничтожила сбережения. Было понятно, что при гиперинфляции (росте цен более чем на 10% в месяц) переход к рынку не может быть успешным. Потому что с потерей сбережений в стране осталось очень мало людей, способных покупать акции приватизируемых предприятий», – объясняет нобелевский лауреат.

Вроде все очевидно. Но стоп – а как же ваучеры? Как-никак, спустя год после начала реформ – летом 1992 г. – правительство оценило имущество всех предприятий страны в 1,4 трлн. рублей. И выпустило на эту сумму народные чеки. Именно тогда руководивший приватизацией А. Чубайс заявил: «Один ваучер соответствует по стоимости двум автомобилям «Волга».

Разумеется, это была великая приватизационная ложь номер два. Народ не понимал, что делать с упавшими с неба бумагами. В итоге только четверть граждан обменяли ваучеры хоть на какие-то на акции. Остальные – продали по цене, примерно равной 10 долларам. Кому повезло – так это «красным директорам».

«Ваучерный порядок приватизации дал им серьезные преимущества. Чаще всего основная доля акций предприятия оказывалась в руках трудовых коллективов. Руководители заводов, используя административное давление, добивались нужных результатов голосования на собраниях акционеров. А впоследствии на добровольно-принудительной основе выкупали долю работников и становились полноправными владельцами», – рассказывает экономист Андрей Нечаев, работавший министром экономики в 1992–1993 годах.

В общем, отцы приватизации и сами понимают, что породили нечто чудовищное. Недавно А. Чубайс обмолвился: «Времени на раздумья не было, мы выбирали между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом». У него свое оправдание – в 1991 г. нужно было любой ценой «подорвать экономическую базу коммунистов». «Задача была – отнять собственность у директоров и секретарей обкомов и отдать ее людям», – утверждает Анатолий Борисович.

С первой частью задачи реформаторы успешно справились. Ну а люди как были в дураках, так и остались.