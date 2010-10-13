Финансовая независимость

Деньги нужно хранить в банках. Но, как известно, банки бывают разными: стеклянными, жестяными и настоящими. Что такое «настоящие банки», как можно сохранить свои деньги, что принесет России вступление в ВТО и почему смс-сообщение – это средство контроля, а не признания в любви? На вопросы читателей «АН» отвечает первый вице-президент Бинбанка Александр ЛУКИН.

Государство и банки – «близнецы-братья»

– Государство просто обязано бережно относиться к банковской системе. Не бывает мощной национальной экономики без независимой банковской системы. Например, в Восточной Европе банковскую систему и страховой бизнес отдали западным игрокам. Теперь там активны филиалы транснациональных корпораций, а национальной экономики нет. Правительство принимает какие-то решения, но не может повлиять на финансовые потоки, на структуру занятости населения.

Россия с макроэкономической точки зрения заняла правильную политику: свободный рынок – это хорошо, но мы сами должны становиться самостоятельными и мощными игроками на мировом рынке.

– Когда правительство вложило в российские банки миллиарды рублей, многие говорили, что это гибельная политика и надо привлекать в Россию западные устойчивые банки.

– Действительно, наши банки получили значительные средства из госбюджета в виде остатков бюджетных денег и суббординированных кредитов, но это в первую очередь касалось первой десятки крупнейших банков. Банки меньшей величины, в том числе и Бинбанк, имели доступ к беззалоговым аукционам, но выбирались сами за счет сбалансированного управления.

Что касается «дочек» западных структур: в конце 2008 – начале 2009 года они практически все средства, собранные с российского рынка, перевели на Запад. Кроме того, по приказанию головных структур туда утекли и деньги, которые они занимали в российских банках. Спасая свои компании, они перестали выдавать кредиты российскому бизнесу. Остановились стройки, производства, люди не могли вести запланированную бизнес-деятельность. Разве нам выгодно, чтобы посторонний игрок с гораздо большими активами подрывал экономику России? Я считаю абсолютно правильным продолжение процедуры регулирования вхождения на российский рынок западных банков и ограничения их активности.

– Страшно спросить – может быть, вы и против вступления в ВТО?

– Благо ли для российской банковской системы и страхового рынка вступление в ВТО? Думаю, нет. Наша банковская система похожа на проросший тепличный цветок. Чтобы он окреп и мог самостоятельно зимовать, должно пройти время. Финансовый, промышленный и сельскохозяйственный секторы России должны вступать в конкурентную борьбу, только когда подрастут и окрепнут, а конкурировать с игроками, которые мощнее тебя в разы, нет смысла, это самоубийство.

Для защиты своих экономических интересов нужна правильная, протекционистская политика государства. Нам давно говорят, что взят курс на избавление от зависимости по нефтегазовому сектору. Но за последние пять лет доля нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета не уменьшается. Меры, которые принимало государство для диверсификации экономики, пока не увенчались успехом. Так нужна ли нам еще дополнительная зависимость в финансовом секторе?

Отдельному заемщику – персональную процентную ставку

– Кредитные карты в России уступают по популярности наличным деньгам. Когда в кармане каждого россиянина будет лежать несколько карт, как у европейца или американца?

– Когда ею можно будет расплатиться всегда и везде. Вы можете около редакции по своей карте купить цветы? Нет. Причина тому – неразвитая инфраструктура. По сути, кредитка – это возможность дистанционного управления вашим банковским счетом и дистанционной оплаты товаров и услуг либо снятия денежных средств со счета. В России же обычно пластиковую карту оформляют для регулярного перечисления белой зарплаты, с которой платятся налоги. При этом существенная доля экономики до сих пор в тени. По средним оценкам, не менее 30% теневых доходов все равно выплачивается в конвертах.

К тому же рост популярности кредитки несколько притормаживается появляющимися на рынке альтернативными возможностями дистанционного управления счетом. Например, оплатой коммунальных услуг через терминалы, интернет-банкинг и мобильный телефон. В данном случае принципиальное отличие кредитной карты – четкая процедура авторизации плательщика. То есть подтверждение, что именно он совершает платеж со своего счета.

– Приобретая банковскую карту, на что следует обращать внимание при выборе банка?

– Во-первых, конечно, на сам банк, не забывайте, что именно в нем вы будете хранить свои заработанные средства, и потерять их нельзя при любом развитии событий.

Во-вторых, на все ценовые атрибуты пластика: условия открытия и обслуживания карты, кредитования, начисления процентов на остатки и т.д. Уточните обязательно при выборе банка предлагаемые условия кредитования: они общие для всех клиентов, или в банке существует технология оценки ваших индивидуальных возможностей и предоставления вам персонального кредитного предложения? Другими словами, будете ли вы переплачивать за того плохого парня, который не возвращает кредиты, или нет.

Наш банк, кстати, один из первых предложил отдельному заемщику персональную процентную ставку, которая во многом определяется именно по кредитной истории. Как ни странно, но минимальная дефолтность по кредитам сосредоточена в низкооплачиваемой категории населения. К примеру, врачи или учителя – у них авторитет в обществе, они регулярно получают заработную плату, редко меняют место жительства. В силу своего социального статуса они не могут быть мошенниками. Вот им наш банк и предлагает низкие процентные ставки по кредитам.

К тому же стоит обратить внимание на приятные моменты владения картами, которые есть далеко не у всех банков, это программы лояльности. Проще говоря, компенсирует ли вам банк часть истраченных с карты средств. В нашем банке, к примеру, пользуется большой популярностью у клиентов программа по перечислению части сумм безналичных операций по картам на счета мобильного телефона картодержателя. При этом клиент может являться абонентом любого сотового оператора.

– Почему ставки депозитов ниже реальной, а не официальной инфляции? И как они коррелируются со ставкой рефинансирования?

– В чем разница между ставкой рефинансирования, которая есть у нас, и ставкой рефинансирования или учетной ставкой, которая есть на западных рынках? В России данная ставка носит больше индикативный характер и не влияет напрямую на уровень процентных ставок, предлагаемых коммерческими банками в силу неразвитости механизма рефинансирования.

В свою очередь ставка рефинансирования непосредственно связана с уровнем инфляции, и регулятор через изменения уровня ставки напрямую влияет на ожидание участников рынка и макроэкономическую ситуацию в экономике. Далее макроэкономическая ситуация непосредственно отражается на рынке депозитов.

С другой стороны стоят финансовые институты, которые борются за привлечение пассивов. Как это сделать – три основных пути: я могу взять взаймы у населения и юрлиц, привлечь с финансового рынка или одолжить в ЦБ РФ. Как я уже говорил, несмотря на международные рейтинги средним частным банкам, получить средства у ЦБ достаточно сложно. На финансовых рынках занять можно, однако все очень сильно зависит от конъюнктуры. Поэтому мы, как и другие частные банки, делаем ставку на население.

Чтобы люди несли свои деньги в частную структуру, а не в банк с государственным участием, им надо давать некую премию в виде повышенных процентов. И эта премия присутствует вне зависимости от уровня процентных ставок, уровня инфляции или ставки рефинансирования.

Смс-признание в любви или средство контроля денег?

– Банки активно продвигают альтернативные способы оплаты со своего счета. Насколько это безопасно?

– Денежные средства, находящиеся на карте, защищены гораздо надежнее, но это не значит, что можно забыть о простых правилах безопасности. Картодержателю следует ответственно относиться к сохранности кодов доступа и ПИН-кодов, не рассчитываться картами в подозрительных интернет-магазинах и не передавать карту третьим лицам.

В любом случае, если вы управляете своими сбережениями дистанционно, я советую иметь для них отдельную карту или счет через отдельный канал связи. Плюс очень рекомендую для усиления онлайн-контроля за движением денежных средств по карте или вашему счету подключить услугу смс-оповещения. Так, по каждой транзакции или несанкционированной попытке доступа к вашим деньгам на мобильный телефон будет приходить смс-сообщение, и всегда будет виден актуальный остаток денежных средств.

Дорасти до гномов

– Сейчас с высоких трибун часто говорят об инновациях и повсеместной модернизации…

– Хороший термин. Я двумя руками его поддерживаю. Вопрос, что мы в него вкладываем? Мы как банковская система тоже за то, чтобы у нас внедрялись новые технологии, реализовывались инвестиционные проекты по переоборудованию основных фондов.

Но это длительные процессы, и для их осуществления необходимо создать правильные экономические предпосылки, в первую очередь макроэкономическую стабильность и низкий уровень инфляции. Тогда в банковской системе появятся длинные деньги, которые будут направляться в длинные проекты со значительными сроками окупаемости.

– На Западе как символ надежности банков бытует понятие «Швейцарские гномы». Наши банки смогут дорасти до «российских гномов»?

– В «российских гномов» мне как патриоту страны хотелось бы верить. Но с точки зрения оценки мировой финансовой системы нам до этого еще очень далеко.

Швейцарские банки – это образцы классического, правильного, хорошо поставленного бизнеса, с большой долей комиссионных доходов с низкорискованной и очень сбалансированной политикой управления рисками. Это бизнес частных банкирских домов, он консервативный, с невысокой доходностью. Работа за полпроцента годовых, но с колоссального объема. При этом у части банкирских домов не публикуется и не рейтингуется отчетность, но, тем не менее, все участники рынка с ними работают. Многие банкирские дома работают столетиями. Их гарантия – это авторитет. Как говорится: «Сначала вы работаете на авторитет, потом он работает на вас».