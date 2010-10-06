Пиво смешают с водкой

Госдуме предлагают узаконить производство дешевого «ерша». На алкогольном рынке грядут большие перемены. Это случится, если Госдума в декабре пойдет навстречу инициативам Росалкогольрегулирования в части замены существующего порядка сертификации алкоголя на предложенный ведомством вариант «Технического регламента на спиртные напитки» и другим законодательным инициативам. На самом деле речь идет о создании дополнительных барьеров для действующих и новых участников рынка в пользу крупнейшего игрока «Росспиртпрома». Результатом законотворческого новаторства станет двукратное сокращение водочных компаний. Эксперты считают, что все происходящее совсем не случайно: госкомпания заявлена в план приватизации на 2011–2013 годы. Теперь самое время подсуетиться и расчистить поле деятельности для своих людей от сильных конкурентов.

Сами участники алкогольного рынка затею с переходом на новый Техрегламент считают скрытой атакой на их интересы. Причем вероятность успешного прохождения документа в стенах парламента обусловлена сильной лоббистской поддержкой интересов «Росспиртпрома» со стороны его бывшего топ-менеджера, а ныне члена комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Виктора Звагельского. Собственно, никто и не скрывает, что депутат является автором многостраничного Техрегламента, который, по идее, должен навести новый порядок на российском рынке алкогольной продукции и снизить коррупционное давление на бизнес. Никто вроде бы не против таких благих намерений. Почитает этот мудреный документ человек, не сведущий в деле самогоноварения, и будет наконец знать, чем технологически отличаются друг от друга заморские ром, виски, джин, самбука от нашего доморощенного зелья в виде водки, анисовки или медовухи. Весь крепкий алкоголь в Техрегламенте поделен на три группы, две из которых мало чем отличаются по части градусов. Зато в третий раздел попали напитки, приготовленные из пищевого сырья без добавления этилового спирта. В эту категорию горячительного внесены медовуха и солодовые напитки.

Непонятно, каким именно образом в категорию крепкого алкоголя в качестве сырья (статья 11 Техрегламента) попало вдруг пиво? Депутат уверяет, что принятие Техрегламента поднимет качество российского алкоголя, но при этом не скажется на цене. Он утверждает, что «к сожалению, дешевая водка тоже бывает качественным продуктом». Чтобы понять, так ли это на самом деле, стоит обратиться к другой законодательной инициативе. А именно, к поправке в закон «О производстве и обороте этилового спирта», в которой черным по белому прописано, что в категорию крепкого алкоголя зачислена «алкогольная продукция, произведенная из пива или солода, зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, плодового, ягодного или иного растительного сырья, продуктов их переработки, хмеля, ароматических и вкусовых добавок с добавлением этилового спирта».

Иными словами, принятая парламентом поправка позволит без всякой оглядки и вполне легально гнать на всех ЛВЗ напиток, в народе называемый «ершом». Надо отметить, что аналогичные «рецепты по изготовлению ерша» Росалкогольрегулирование пытается узаконить и в Техническом регламенте на пивоваренную продукцию.

Вот так, прикрываясь заботой о здоровье выпивающего народа, водочное лобби пытается смешать водку с пивом. Можно не сомневаться, что эта «бодяга», дешевая по цене, станет весьма популярным пойлом для страждущих граждан со скромным доходом. Подсадить молодежь еще и на эту сильно и быстро опьяняющую «заразу» – лучшей «заботы» придумать было нельзя. Зато водочники будут очень довольны. «Ерш», поставленный на законный поток, без особых проблем позволит уходить от большинства мер регулирования, налогообложения и контроля производства и оборота напитков, содержащих этиловый спирт. Сбор акцизов станет еще меньше, деньги снова потекут мимо казны.

Это при том, что водочники и без того с каждым годом платят все меньше налогов. По данным Счетной палаты, в 2007 г. в бюджет поступило акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья 8,2 млрд. рублей, а в 2009 г. – всего 4,3 млрд. рублей. По причине плохой собираемости налогов любые попытки Минфина серьезно повысить акцизы на алкоголь встречают стойкое сопротивление как в правительстве, так и в Госдуме. При том, что идея Росалкогольрегулирования о повышении минимальной цены за бутылку водки до 89 рублей в стенах парламента была встречена с всеобщим одобрением. В результате пить меньше не стали, сборы налогов продолжили сокращаться, а неучтенная водка как выпускалась тайком от контролеров, так и разливается по ночам на заводских конвейерах. В накладе оказались лишь хозяева ликеро‑водочных заводов. А теперь еще в Росспиртпроме, по словам директора Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, вынашивают планы сокращения отечественных ЛВЗ «до шести огромных региональных спиртоводочных комплексов на всю Россию». Не трудно догадаться, кто выиграет от планов очередного передела российского рынка.