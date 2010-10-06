ОЭЗ: Треть мест забронирована. Кто следующий?

В центральном офисе компании «Рено» для крупнейших мировых производителей автокомпонентов прошла презентация особой экономической зоны Самарской области.

Кто окажется новыми обладателями «ваучеров» на поселение в Самарской особой экономической зоне (ОЭЗ), станет ясно в ближайшее время. На момент подписания в начале сентября соглашения о создании ОЭЗ между Правительством РФ, правительством Самарской области и администрацией Ставропольского района было известно, что треть площадей уже забронирована. В Париже предложение, от которого трудно да и не стоит отказываться, было сделано французским производителям. Тем более что итальянцы, извечные соперники французских автомобилестроителей, – уже в деле.

Между тем в мировом масштабе ОЭЗ – явление привычное. Между особыми зонами разных уголков планеты сейчас впору объявлять конкурс. Конкуренция за солидные производства и самые передовые технологии на своих территориях достигла максимума. Кто предложит лучшие условия для инвесторов? Каковы преференции, в том числе и налоговые? Где самая квалифицированная рабочая сила? И таких параметров великое множество. По свободным трудовым ресурсам и стоимости рабочей силы Россия проиграет странам Юго-Восточной Азии. Но на нашей стороне высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры, близость к Европе и обширный внутренний рынок. Поборемся?

Известно, что облик любых ОЭЗ определяют так называемые якорные инвесторы. Это компании, занимающие лидирующие позиции в своем сегменте. На них ориентируются середняки и фирмы, традиционно «повязанные» с гигантами производственной кооперацией. Именно поэтому в гонку за якорного инвестора, за жизнеспособность и успешный старт ОЭЗ в Самарской области неминуемо включилась тяжелая артиллерия: губернатор Самарской области Владимир Артяков; директор департамента специальных экономических зон и финансирования проектов Минэкономразвития РФ Дмитрий Левченков; руководитель управления инвестиционных отношений и международного сотрудничества Минэкономразвития РФ Юрий Трофимов; генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов; президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров. С французской стороны участвовали руководители крупных производителей автокомпонентов – потенциальных резидентов ОЭЗ. Всего на презентации присутствовали представители более 50 компаний мирового уровня.

По окончании официальной части потенциальные инвесторы больше часа не отпускали губернатора Артякова. Французы требовали все больше и больше подробностей о методах ведения бизнеса в России вообще и в ОЭЗ в частности. Крупный бизнес к риску не склонен, всегда предпочтет призрачным дивидендам будущего реальные гарантии. Правительство Самарской области обещает, что на территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. А значит, инвесторам не придется переплачивать за ввоз оборудования и материалов. Будет введен и особый налоговый режим. Бизнес будет на время освобожден от налогов на имущество, земельного и транспортного, налог на прибыль снизится до 15,5%.

К слову, концентрация по соседству с Тольятти, автомобилестроительной столицей страны, современных производств комплектующих для автотехники позволит провести своего рода «импортозамещение» узлов и агрегатов. Не секрет, чтобы обеспечить отечественным автомобилям достойный уровень, многие детали и компоненты приходится покупать за рубежом. Также локализация производства автокомпонентов в России способна упростить работу конвейеров и снизить цену на автомобили, которые уже выпускают в стране концерны из Германии, Южной Кореи, Франции и Японии. Это значительный шаг вперед от отверточных и сборочных производств из так называемых машинокомплектов.

Географическое расположение Самарской области также на руку бизнесу. Север–Юг, Запад–Восток – традиционные торговые маршруты неминуемо проходят рядом. Развитая транспортная сеть снимет любые требования логистиков. «Губерния располагает перспективами устойчивого развития и значительными конкурентными преимуществами для привлечения масштабных инвестиций», – уверен Владимир Артяков. А для производителей автокомпонентов расположенный «под боком» АвтоВАЗ привлекателен как реальный потребитель их продукции. Так что можно предположить, что свободных мест в ОЭЗ после парижской презентации станет меньше.