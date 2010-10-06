Генно-модифицированные продукты – теперь мы идем к вам

В конце сентября в Кремле прошло совещание по законотворческой деятельности. На нем был рассмотрен вносимый Правительством России проект закона, расширяющего доступ на наш продовольственный рынок генно-модифицированных продуктов.

Против его принятия выступило Экспертное управление президентской администрации. Там подготовили отрицательное заключение, главная идея которого состоит в том, что в случае начала поставок таких продуктов на российский рынок последствия могут быть непредсказуемы. Сейчас опыты проведены «только на птичках и животных», а что будет с людьми – непонятно.

Но мнения в ходе совещания неожиданно разделились. Некоторые высокопоставленные чиновники стали очень активно лоббировать данный законопроект. Более того, по их словам, все детали уже согласованы с правительством, а Госдума готова принять его сразу в трех чтениях.

Не забыли «лоббисты» и о том факте, что большинство генно-модифицированных продуктов пойдет к нам из США. По их мнению, принятие этого закона даст администрации Барака Обамы ясный сигнал о том, что Россия готова с ней тесно сотрудничать. Причем подать такой знак нужно к визиту американского президента в Москву.

Эти доводы окончательно убедили всех колеблющихся. После совещания А. Дворкович дал команду Экспертному управлению переписать заключение на положительное. Подобная быстрая перемена настроений породила там слухи о том, что правительство вынуждено готовиться к ситуации нехватки продовольствия в стране. Если такое произойдет, будет уже неважно, какие продукты употреблять в пищу – генно-модифицированные или нет.