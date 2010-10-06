На этой неделе падение доллара на мировом рынке приобрело тотальный характер, так как американский Федеральный резерв начинает подготовку к очередному запуску печатного станка.

Летом многие удивлялись, что на фоне роста европейской валюты и неплохой динамики на рынке нефти российский рубль как будто не замечал происходящих событий. Традиционная взаимосвязь, когда рубль реагировал на движение котировок нефти и доллара, просто испарилась.

Валютные дилеры были в недоумении, так как рынок в целом был готов играть на повышение стоимости рубля, так как все понимали, что американский Центробанк остановил свой печатный станок временно. Тем не менее совершенно очевидно, что в планах наших регуляторов была задача провести так называемую мягкую девальвацию. Учитывая, что ситуация в российской денежной системе не столь хороша, как кажется, было понятно, что надо каким-то образом устранить тот дисбаланс, который возник в результате недавнего кризиса.

Дело в том, что на самом пике того кризиса из страны было выведено почти 300 млрд. долларов. Мы все помним, что наш Центробанк позволил спекулятивному капиталу покинуть экономику, но при этом конвертировать рубли в валюту по весьма неплохому курсу, так как регуляторы проводили свою знаменитую «управляемую девальвацию». Оставались, правда, некоторые нюансы в виде зашатавшейся экономики и банковской системы. Чтобы избежать коллапса, властям пришлось напечатать рубли взамен ушедших долларов, да к тому же допечатать еще немного, чтобы накачать деньгами отечественные банки. В результате был нарушен принцип управления валютным курсом.

Еще лет 5–6 назад Центробанк ввел понятие «управляемая валютная корзина». Суть состояла в том, что ЦБ ориентировался на котировки сразу нескольких мировых валют, прежде всего доллара и евро. Но при этом денежная политика сводилась к тому, что объем рублевой массы не должен был превышать допустимый уровень по золотовалютным резервам. Иначе говоря, рубль фактически обеспечивался валютными активами Центробанка. Но так как нужно было спасать банки и экономику, этот принцип пришлось нарушить. В результате образовался дисбаланс, когда свободная рублевая масса существенно превышает объемы ЗВР.

Учитывая, что наш Центробанк не объявлял об изменении принципа управления валютным курсом, надо полагать, что система могла дать сбой в любой момент. Тем более что помимо всех прочих факторов на валютный рынок мог повлиять и внушительный бюджетный дефицит. Просто огромный поток рублевой ликвидности рано или поздно устремился бы на валютный рынок, что привело бы к давлению на рубль со всеми вытекающими последствиями.

В этой ситуации у ЦБ оставался выбор. Изменить принцип управления курсом или ограничить рублевую массу. Судя по всему, выбор был сделан довольно простой – допустить ослабление рубля процентов на 10–15, чтобы установить равновесие в соответствии с принципами управляемой корзины валют. В этот раз новый виток падения доллара эти планы нарушил. Но, по сути, проблема до сих пор не устранена, что создает потенциальную угрозу более сильного падения курса рубля, как только изменится конъюнктура.