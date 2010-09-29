Большая разница

Судя по всему, очень скоро, рассказывая о ситуации на глобальных рынках и обсуждая проблемы, я вынужден буду отказаться от выражения «ситуация на финансовых рынках» и заменить на «ситуацию в финансовой матрице».

Причина такой смены моего настроения вполне банальна. Когда никакие традиционные индикаторы, характеризующие обстановку в экономике, не влияют на рынки с точки зрения стоимости активов, это означает, что финансовый мир полностью погрузился в виртуальную реальность. А что такое виртуальная реальность? К примеру, это когда на торговом мониторе вы видите стоимость, предположим, акций компании Apple, и по этой цене корпорация является второй по капитализации в мире. А через несколько секунд акции компании могут рухнуть процентов на 10–20, как это произошло на днях. Спустя какое-то время стоимость акций медленно восстанавливается. Вот примерно так выглядит эта самая виртуальная рыночная реальность.

Как сказал однажды «великий политический деятель современной эпохи», лучший друг пионеров и колхозников, верный ученик Маркса–Энгельса–Ленина, ситуация изменилась к лучшему, а «жить стало лучше, жить стало веселей». Золотые ведь слова были! Подобным же образом можно выразиться и мне, но я не «великий политический деятель современной эпохи» и не дружу с пионерами и колхозниками. Первых уже лет 20 как у нас в стране почти не осталось, а вторых я видел только на старых плакатах. Тем не менее надо заняться плагиатом и повторить фразу «жить стало лучше, жить стало веселей». По крайней мере нам, людям, которые зарабатывают своим трудом на рынке (никого при этом, не обманывая, не воруя, не занимаясь коррупцией), наверное, и правда, надо поверить в эту «веселую жизнь».

В реальной жизни глобальные рынки бурлят. Лучший инвестиционный лозунг нашего времени – покупай риски, пока работает печатный станок – все еще оказывает свое влияние на умы инвесторов. Правда, растут в основном те активы, которые в теории всегда в хозяйстве пригодятся. Это промышленные металлы, нефть. Но больше всего растут золото, серебро и франк Швейцарии (фактически эквивалент золота), обновившие максимумы лет за 30. Иначе говоря, чем больше разговоров об ускорении работы печатного станка, тем больше покупателей привлекает рынок драгоценных металлов. Это вполне объяснимо, так как в реальной экономической жизни слишком много признаков предстоящего краха.

Даже старожилы рынка, прожженные спекулянты, уже признают, что в этом реальном мире слишком многое изменилось. Управляющие крупнейшими фондами мира просто не могут зарабатывать прибыль для своих клиентов, так как не понимают, что же все-таки происходит? В результате настоящие легенды финансового рынка просто покидают этот бизнес. Зарабатывать все труднее и труднее.

Парадокс состоит в том, что чем больше печатают денег, тем хуже ситуация. Учитывая тот факт, что наш реальный мир входит в новую эпоху, когда о сверхприбыли финансистов придется забыть, монетаристы любой ценой стараются этого не допустить. Поэтому всех и загоняют в матрицу. В нашей финансовой матрице все спокойно. Как в Багдаде эпохи халифата. К сожалению, халифата в Багдаде уже давно нет, и там нынче явно неспокойно. Боюсь, что и сладкая жизнь в нашей финансовой матрице тоже может прийти в упадок. Просто по одной причине. Нам иногда из этой матрицы приходится выходить. Чтобы поесть, справить нужду, в конце концов, просто поспать на природе, на свежем воздухе.

И тут до людей доходит, что между виртуальной жизнью и жизнью реальной существуют две большие разницы. Там все нереально прекрасное, а здесь, на реальном финансовом рынке и в экономике все нереально суровое. Матрица поглощает столько ресурсов, что на всех денег может и не хватить, а мысли у людей уже не о том, чтобы заработать, а просто, чтобы спасти нажитое непосильным трудом. Иначе нам всем придется уже просто не выходить из матрицы, которая к тому же может засосать в себя все живое и неживое. Больно эта матрица прожорливая стала.