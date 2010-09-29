Техника пошла в рост

В прошлом году производителям бульдозеров и кранов пришлось нелегко – продажи у них упали в 2–3 раза. Теперь положение изменилось. Как только экономика пошла в рост, предприятиям срочно понадобилась спецтехника.

Быстрее всего растет производство экскаваторов Komatsu. По сравнению с прошлым годом их выпуск увеличился в 2,6 раза. По прогнозам, в этом году производители общими усилиями выпустят порядка 2,5 тыс. таких машин – главным образом это продукция тверских и челябинских заводов.

Спрос на иностранные экскаваторы тоже вырос. До этого года зарубежные компании импортировали в Россию порядка 1 тыс. этих машин ежегодно. Теперь, в расчете на новых покупателей, они переносят производство в нашу страну.

К примеру, так сделала японская компания «Комацу». Летом она открыла завод в Ярославле – крупнейшее сборочное производство концерна в мире, позволяющее изготавливать 3 тыс. экскаваторов и 7 тыс. погрузчиков в год.

Через год на заводе в Ярославле наладят выпуск карьерных самосвалов. Правда, тут японцам придется потрудиться – дело в том, что на этой делянке в России прочно утвердился Белорусский автозавод. По итогам 2010 г. он собирается продать в РФ 1–1,1 тыс. самосвалов.

Российской промышленности пока нечем на это ответить – карьерных машин грузоподъемностью 90–320 тонн у нас практически не делают. Зато отечественные заводы дадут фору всему миру в производстве грузовиков и среднетоннажных самосвалов.

По данным Минпромторга, в этом году производство этих машин в стране выросло в 1,5 раза: с января по июль их произвели более 74 тысяч. Выпуск тяжелых грузовиков увеличился в 2,5 раза. Только во втором квартале их изготовили 2,7 тыс. штук.

В этой области лидирует КамАЗ. На его долю приходится более половины российского производства грузовиков грузоподъемностью более 16 тонн. В следующем году КамАЗ планирует увеличить производство еще на треть и изготовить уже 42 тыс. таких машин.

Наращивает объемы главный конкурент Камского автозавода – УралАЗ. Несмотря на кризис за последние 5 лет он увеличил производство грузовиков в 3 раза – до 15 тыс. штук. Пошли в гору дела у производителей строительной техники. Выпуск бульдозеров вырос на 60%, башенных кранов – в 1,5 раза. В общем, можно не беспокоиться: спецмашинами промышленность обеспечена.