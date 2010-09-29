Ржавая труба торговли

В сентябре Россия поставила европейский рекорд – мы первые по количеству строящихся торговых площадей. РФ вдвое обогнала ближайшего соперника – Турцию, втрое – Францию. Достижение важнее, чем кажется.

Впрочем, рекорды рекордами, но по сравнению со странами ЕС торговых площадей у нас по-прежнему катастрофически мало. Начнем с того, что розница – на особом счету у государственной статистики. Ее изучают чуть не под микроскопом – так подробно, как никакую другую отрасль. Еще бы, когда на прилавке – почти треть ВВП. Это нереальные деньги: в прошлом году оборот торговли в РФ превысил… 14,6 трлн. рублей.

Так что специалисты копают все глубже. И вот что выснилось: например, на продукты питания в прошлом году граждане потратили 48,6% всех оставленных в магазинах средств (7,1 трлн. рублей). Для сравнения: на одежду – ушло 7%, на обувь – 2,7%. Встречаются подлинные откровения. Скажем, кто бы подумал, что на мотоциклы население потратило втрое меньше, чем на велосипеды, в девять раз меньше, чем на мыло, и в 13 раз – чем на стиральные машины. А на бензин денег у граждан уходит больше, чем на новые автомобили. Кстати, на книги и печатную прессу тратят столько же, сколько на ювелирные изделия.

Все это крайне познавательно. Но главная сокровищница Росстата – информация не что продается, а – кто продает. Тут становится не до шуток. Цифры свидетельствуют – контроль над триллионными потоками скоро перейдет в новые руки. Старые короли стремительно умирают. Например, доля торговли на рынках, 15 лет назад достигавшая 50%, в прошлом году упала до 13%. В самых экономически развитых регионах – рынкам осталось менее 5% торгового пирога. Такие точки все еще держат за собой половину продаж обуви и одежды, но стремительно теряют репутацию в качестве мест, куда надо идти за продуктами питания (доля в продажах – менее 12%).

Невесело живется частным предпринимателям и небольшим магазинам. Между прочим, в этой сфере трудятся 1,76 млн. человек – 2/3 всех занятых в торговле. Пока у магазинчиков и ларьков – по четверти розничной доли, но на пятки наступает противник, готовый не глядя растоптать «малышей». Это – крупные торговые сети. Именно они громоздят по всей стране пирамиды все более масштабных розничных центров. И, похоже, кризис подстегнул процесс.

Со стороны это напоминает спортивное состязание. Скажем, как только в середине 2008 г. англичане раструбили на весь мир, что построили в Лондоне самый большой торговый центр Европы площадью 160 тыс. кв. м… как тут же, в конце 2009 г. в России открыли махину на 240 тыс. квадратов. Вскоре – в мае 2010 г. – наши торговые гиганты побили собственный рекорд. Распахнул ворота новый розничный призер площадью 400 тыс. кв. метров. Уже озвучены планы превзойти не только европейское, но и мировое достижение – крупнейший на планете центр-миллионник – «Дубаи-молл»…

Нынешние мегапроекты впечатляют, а впереди еще – непаханое поле работы. Судя по выкладкам Росстата, эпоха массового строительства «мавзолеев торговли» во всех без исключения регионах страны только начинается. Дело в том, что, по мировым меркам, процесс «осетенения» розницы у нас – едва стартовал.

Судите сами: в 2000 г. доля сетей была близка к 0%, в 2006 г. – 6%, сейчас – 15%. То ли еще будет. Наша розница повторяет в развитии мировую. Например, в США, Франции, Британии и Португалии доля сетей – 75%, а мелким лавочкам осталось только 2%.

Отсюда – гигантское пространство для роста сетей и нынешний бум строительства торговых центров. Будущие владельцы тратят миллиарды, вдохновляясь идеей, что магазинов в РФ пока катастрофически не хватает. Они правы – вот цифры: у нас на каждую тысячу населения в среднем приходится 25 кв. м торговых площадей. Даже в Москве и Питере – всего по 50 кв. м, а в региональных столицах и 15 кв. м – много.

Тогда как в США, по статистике, – 380 квадратов, в Германии – 320, Швеции – 250, Британии – 240, а во Франции – 220. В общем, торговые лощади у нас – в дефиците, отсюда – дикая по любым меркам стоимость аренды, соответственно – бешеные наценки. Вот почему, например, те же самые «тряпки», которые в Берлине, Мадриде или Париже стоят 25–40 евро, у нас не стесняются продавать от 5–10 тыс. руб. и до бесконечности.

Так что чем больше будет под ногами граждан торговых метров, тем ближе к земле станет общий уровень цен. Есть и другой позитив роста – макроэкономический. По сути, торговые сети – труба, по которой товар поступает от производителя к потребителю. Пока этот канал слишком узок. «В России производственных мощностей в два раза больше, чем розничных. Появился эффект бутылочного горлышка. В результате торговля не дает развиваться производству, и часть поставщиков уходит с рынка», – объясняет начальник управления ФАС по защите конкуренции в торговле Тимофей Нижегородцев.