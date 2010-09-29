Хлопок в обмен на оружие

Цены на одежду готовятся встать дыбом. Причина – двукратное подорожание хлопка на мировом рынке. Российские текстильные фабрики уже дают понять – они готовы переписывать ценники в сторону серьезного повышения.

В свою очередь, аналитики отмечают: похоже, расценки на одежду в России всегда движутся только в одном направлении – вверх. Потому что когда два года назад мировые цены на белое золото так же резко схлопнулись, розничная стоимость белья, рубашек, штанов и т.д. в РФ даже не дрогнула. Поэтому рекомендуем закупать все оптом, например трусы оптом иваново

С тканями творится что-то неладное. Текстильная вселенная перевернулась, нарушив законы, недавно казавшиеся незыблемыми. Дело в том, что последнее десятилетие мировые цены на хлопковые ткани традиционно пересматривали только один раз в году. Осенью, когда созревает урожай этой культуры, крупнейшие производители полотна изучали – каким он выдался. Соответственно – корректировали свою политику.

Но в нынешнем сезоне хлопок преподнес сюрприз. Уже в апреле его стоимость, которая с начала кризиса упала в два раза, сдвинулась с мертвой точки, а затем быстро пошла в рост. К маю цена подскочила на 60%. Проблема в глобальном просчете Китая. Пекин выращивает хлопка больше всех – 6 млн. т в год (на втором месте – США, затем – Индия, Пакистан и Узбекистан). Но Китай и потребляет его больше всех – почти 9 млн. тонн. Что неудивительно – в этой стране шьют 35% всей одежды мира. К сожалению, в кризис китайцы решили – мировой спрос на «тряпки» упадет, вот и сократили хлопковые посевы. А он не упал…

Вот тут рынок текстиля и пошел вразнос. Сначала вслед за хлопком потянулась вверх стоимость тканей. Они подорожали сильнее сырья – в два раза. Система фиксированных на год цен окончательно приказала долго жить. Тем временем производители одежды почувствовали себя между молотом и наковальней. Потому что, например, в себестоимости джинсов цена ткани – 50–80%. Повысив на столько же цены, можно подписать себе смертный приговор. Так что теперь весь мир ждет – начнется ли резкое подорожание «тряпок». Или производители примут ценовой удар на себя?

В РФ продавцы используют любой удачный повод, чтобы дружно поднять цены еще и еще раз.

Но нас это не касается. В РФ продавцы используют любой удачный повод, чтобы дружно поднять цены еще и еще раз. Они и так себя не обижают. Из разговоров с аналитиками выяснилось – на одежде в нашей стране наживаются, как ни на чем другом.

Обычная практика такова. Если российское предприятие отпускает крупному оптовику комплект белья или штаны за условные 100 руб., тот обычно накручивает на них 50%. Соответственно, цена становится 150 рублей. Затем товар попадает в магазин, который добавляет еще 100%. В результате покупатель платит за якобы дешевую вещь втридорога. Что касается импортной модной одежды, там и 500–1000% накрутки – не редкость.

Тут совесть у продавцов отказывает окончательно. Директор саратовской фабрики по производству сапог не устает вспоминать такой случай. Как-то раз, будучи проездом в Москве, он зашел в громадный торговый центр недалеко от Кремля. Каково же было его удивление, когда он случайно заметил на витрине сапоги своего завода, правда, в коробке с надписью «Сделано в Италии». Цена – 8 тыс. рублей. При отпускной цене фабрики… 450 рублей.

В общем, запас прочности у наших розничных цен на одежду – невероятный. Их можно снизить в несколько раз, и все равно продавцы получат свои 100% прибыли. К тому же сейчас – самое неподходящее время повышать расценки.

С одной стороны, повышение мировых цен на хлопок может ударить по нам в полную силу. Потому что своего хлопка у нас нет – не растет. Мы закупаем в основном узбекское, также китайское и пакистанское сырье. Кстати, узбекский хлопок не плох – считается одним из самых качественных. Правда, в последнее время поставщики часто разбавляют его дешевым казахским, азербайджанским и таджикским волокном.

С другой стороны, все не так просто. Дело в том, что между Москвой и Ташкентом действует выгодное соглашение. Десятки тысяч тонн сырья в год идут к нам не за деньги, а в обмен на поставки оружия. До 1995 г. правительство почти бесплатно раздавало этот хлопок текстильным комбинатам Центральной России, которые традиционно ориентированы на узбекское сырье. Потом сказка кончилась, но цены для предприятий остались льготными.

Сейчас поддержка производителям тканей нужна как никогда. В кризис фабрикам стало не до шуток. В 2009 г. спрос на отечественный товар упал почти на четверть – до 1,47 млн. кв. метров. Кстати, импорт и вовсе скончался. Увы, особенно сильно пострадали закупки качественного волокна с содержанием хлопка не менее 85%. Они упали в 1,7 раза. Понятно, что и с одеждой – просто беда. По разным видам спрос резануло на 15–30%. Народ явно экономит – подлатывает и донашивает старое. Да и покупают что подешевле. Куда тут повышать цены?