//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Хлопок в обмен на оружие

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Хлопок в обмен на оружие

Цены на одежду готовятся встать дыбом. Причина – двукратное подорожание хлопка на мировом рынке. Российские текстильные фабрики уже дают понять – они готовы переписывать ценники в сторону серьезного повышения.

В свою очередь, аналитики отмечают: похоже, расценки на одежду в России всегда движутся только в одном направлении – вверх. Потому что когда два года назад мировые цены на белое золото так же резко схлопнулись, розничная стоимость белья, рубашек, штанов и т.д. в РФ даже не дрогнула. Поэтому рекомендуем закупать все оптом, например трусы оптом иваново

С тканями творится что-то неладное. Текстильная вселенная перевернулась, нарушив законы, недавно казавшиеся незыблемыми. Дело в том, что последнее десятилетие мировые цены на хлопковые ткани традиционно пересматривали только один раз в году. Осенью, когда созревает урожай этой культуры, крупнейшие производители полотна изучали – каким он выдался. Соответственно – корректировали свою политику.

Но в нынешнем сезоне хлопок преподнес сюрприз. Уже в апреле его стоимость, которая с начала кризиса упала в два раза, сдвинулась с мертвой точки, а затем быстро пошла в рост. К маю цена подскочила на 60%. Проблема в глобальном просчете Китая. Пекин выращивает хлопка больше всех – 6 млн. т в год (на втором месте – США, затем – Индия, Пакистан и Узбекистан). Но Китай и потребляет его больше всех – почти 9 млн. тонн. Что неудивительно – в этой стране шьют 35% всей одежды мира. К сожалению, в кризис китайцы решили – мировой спрос на «тряпки» упадет, вот и сократили хлопковые посевы. А он не упал

Вот тут рынок текстиля и пошел вразнос. Сначала вслед за хлопком потянулась вверх стоимость тканей. Они подорожали сильнее сырья – в два раза. Система фиксированных на год цен окончательно приказала долго жить. Тем временем производители одежды почувствовали себя между молотом и наковальней. Потому что, например, в себестоимости джинсов цена ткани – 50–80%. Повысив на столько же цены, можно подписать себе смертный приговор. Так что теперь весь мир ждет – начнется ли резкое подорожание «тряпок». Или производители примут ценовой удар на себя?

В РФ продавцы используют любой удачный повод, чтобы дружно поднять цены еще и еще раз.

Но нас это не касается. В РФ продавцы используют любой удачный повод, чтобы дружно поднять цены еще и еще раз. Они и так себя не обижают. Из разговоров с аналитиками выяснилось – на одежде в нашей стране наживаются, как ни на чем другом.

Обычная практика такова. Если российское предприятие отпускает крупному оптовику комплект белья или штаны за условные 100 руб., тот обычно накручивает на них 50%. Соответственно, цена становится 150 рублей. Затем товар попадает в магазин, который добавляет еще 100%. В результате покупатель платит за якобы дешевую вещь втридорога. Что касается импортной модной одежды, там и 500–1000% накрутки – не редкость.

Тут совесть у продавцов отказывает окончательно. Директор саратовской фабрики по производству сапог не устает вспоминать такой случай. Как-то раз, будучи проездом в Москве, он зашел в громадный торговый центр недалеко от Кремля. Каково же было его удивление, когда он случайно заметил на витрине сапоги своего завода, правда, в коробке с надписью «Сделано в Италии». Цена – 8 тыс. рублей. При отпускной цене фабрики… 450 рублей.

В общем, запас прочности у наших розничных цен на одежду – невероятный. Их можно снизить в несколько раз, и все равно продавцы получат свои 100% прибыли. К тому же сейчас – самое неподходящее время повышать расценки.

С одной стороны, повышение мировых цен на хлопок может ударить по нам в полную силу. Потому что своего хлопка у нас нет – не растет. Мы закупаем в основном узбекское, также китайское и пакистанское сырье. Кстати, узбекский хлопок не плох – считается одним из самых качественных. Правда, в последнее время поставщики часто разбавляют его дешевым казахским, азербайджанским и таджикским волокном.

С другой стороны, все не так просто. Дело в том, что между Москвой и Ташкентом действует выгодное соглашение. Десятки тысяч тонн сырья в год идут к нам не за деньги, а в обмен на поставки оружия. До 1995 г. правительство почти бесплатно раздавало этот хлопок текстильным комбинатам Центральной России, которые традиционно ориентированы на узбекское сырье. Потом сказка кончилась, но цены для предприятий остались льготными.

Сейчас поддержка производителям тканей нужна как никогда. В кризис фабрикам стало не до шуток. В 2009 г. спрос на отечественный товар упал почти на четверть – до 1,47 млн. кв. метров. Кстати, импорт и вовсе скончался. Увы, особенно сильно пострадали закупки качественного волокна с содержанием хлопка не менее 85%. Они упали в 1,7 раза. Понятно, что и с одеждой – просто беда. По разным видам спрос резануло на 15–30%. Народ явно экономит – подлатывает и донашивает старое. Да и покупают что подешевле. Куда тут повышать цены?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны принять участие в тушении лесных пожаров. Отмечается, что ведомство направит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации.

//Общество

Ещё тот Гусь

Ещё тот Гусь

Как стало известно «Аргументам недели», ряд офшорных кинокомпаний Владимира Гусинского, занятых выпуском криминальных сериалов для НТВ и РТР, оказались под угрозой банкротства. А сам медиамагнат рискует оказаться на скамье подсудимых по делу о даче ложных показаний в Лондонском суде.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Общество

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

В сентябре в Большом театре пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в постановке Алексея Франдетти. Корреспондент «АН» узнал, что же такое синдром Питера Пена, почему, чтобы стать режиссером нужно сломать ногу и чем грозит отказ пойти в театр с женой.

//Общество

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

В соцсетях актриса Нонна Гришаева сообщила православным, что в течение двух недель по всей стране утром и вечером будут читать акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Неопалимая Купина». «Если мы не вымолим Россию, то кто за нас это сделает?!» — считает Гришаева.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

США требуют от Украины отдать землю
2

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку
3

Стало известно о доходах Бари Алибасова
4

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
5

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры