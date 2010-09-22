Прощай, копейка

Банк России исполнил давнюю мечту – добился от Госдумы разрешения прекратить выпуск самых мелких монет.

Монеты убыточны. Себестоимость одной копейки – в 47 раз выше номинала. На каждой монетке в пять копеек государство теряет в 14 раз больше, чем она стоит. Кроме того, по данным ЦБ, значительную часть монет сдают на переплавку ради содержащейся в них меди. «Люди хорошо на этом зарабатывают. Берут по номиналу, а продают по гораздо более высокой цене. Поэтому мы за то, чтобы срочно закрыть этот вопрос», – объясняет первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

В первый раз ЦБ попытался отказаться от выпуска мелочи в июне 2008 года. Банк отправил запросы в Госдуму, Совет Федерации и Министерство финансов, но там сочли этот шаг опасным – может разогнать инфляцию. Со второго захода, в сентябре 2010 г. затея выгорела. Правда, Госдума согласилась с отказом от копеечных монет, но рекомендовала сохранить пятикопеечные.

Как сообщили «АН» в Центробанке, по состоянию на начало сентября 2010 г. в обращении находилось 7,3 млрд. однокопеечных и 5,8 млрд. пятикопеечных монет. Их совокупный номинал – 360,3 млн. рублей. На каждого жителя страны приходится по 51 копейке и по 40 – пятикопеечных монет, что выше мировых показателей.