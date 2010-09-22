Пивовары готовят путч

Пивоваренные компании готовятся взвинтить цены. Поводом стала засуха, уничтожившая половину урожая ячменя.

В прошлом году в РФ собрали 16 млн. т ячменя, из них 2 млн. т – пивоваренного. В 2010 г. общий урожай упадет до 9 млн. т, а ячменя, пригодного для пенного напитка, соберут лишь 700–800 тыс. тонн. Вроде основания для роста цен налицо. Но не стоит забывать: доля сырья в розничной стоимости пива средней ценовой категории не превышает 15%. Так что, по идее, даже двукратное подорожание ячменя не должно ощутимо сказаться на цене напитка.