Грузовой реванш
№ 37(227) от 23.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
На фоне летаргии большинства предприятий российского автопрома приятным исключением выглядит КамАЗ. В ближайшие 10 лет завод вложит в развитие производства 119 млрд. рублей.
КАМАЗАМ давно пора обновлять кабину, не помешают и новые экономичные двигатели. Инвестиции пойдут именно на эти цели. Благо, деньги есть – в 2010 г. автогигант выкарабкался из финансовой ямы. Руководство завода настроено оптимистично и планирует в следующем году увеличить продажи грузовиков на 30% – до 42 тыс. автомобилей.
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