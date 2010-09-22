Грузовой реванш

На фоне летаргии большинства предприятий российского автопрома приятным исключением выглядит КамАЗ. В ближайшие 10 лет завод вложит в развитие производства 119 млрд. рублей.

КАМАЗАМ давно пора обновлять кабину, не помешают и новые экономичные двигатели. Инвестиции пойдут именно на эти цели. Благо, деньги есть – в 2010 г. автогигант выкарабкался из финансовой ямы. Руководство завода настроено оптимистично и планирует в следующем году увеличить продажи грузовиков на 30% – до 42 тыс. автомобилей.