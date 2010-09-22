Золотой предвестник бури

Неделя на мировом финансовом рынке прошла в ожидании решения американского Центробанка по поводу будущей денежной политики. Иными словами, инвесторы пытались понять, запустит ли местный Федеральный резерв свой печатный станок снова или нет. Судя по реакции рынков, уже после заседания регулятора люди поверили в то, что это случится.

Дело в том, что сейчас для американской экономики самое страшное – дефляция. То есть может получиться так, что потребительские цены станут постоянно падать. Это в итоге приведет к падению доходов местных корпораций и к снижению их прибыльности. Понимая, что уровень долговой нагрузки огромный, а держателями местных долговых бумаг являются иностранные инвесторы, для властей США угроза падения цен очень опасна.

Именно поэтому, пытаясь не допустить реализации этого сценария, монетарные власти страны и стали в прошлом году печатать доллары. Однако сейчас, когда эффект от печатного станка уже почти прошел, выяснилось, что дефляционные риски не исчезли. Напротив. Судя по пресс-релизу, который получил рынок после заседания Федерального резерва, американские монетаристы напуганы. Пожалуй, впервые столь откровенно были озвучены угрозы для экономики из-за слишком низкой инфляции, а рассуждения об этих рисках заняли чуть ли не половину всего текста.

Последний раз подобные страхи у американских финансовых чиновников наблюдались в 2003 году. Именно тогда Федеральный резерв впервые решился радикально понизить процентную ставку, опустив этот показатель до 1%. Кстати, тогдашние действия американских регуляторов и их страх перед дефляцией и стали причиной пузырей на финансовом рынке и тех печальных последствий для мировой экономики, которые мы увидели в позапрошлом году. Теперь стоимость денег еще ниже, а огромное количество напечатанных долларов, естественно, поощряет активность спекулянтов, которые уже не мыслят жизни без американского печатного станка.

Приунывшие было игроки снова воспряли духом. Решимость Федерального резерва не допустить прихода дефляции означает, по сути, одну вещь. Печатать будут точно. Вопрос только, в каком количестве. Парадокс состоит в том, что в нынешней ситуации, в которой оказалась мировая экономика в целом, и американская в частности, печатный станок могут включить и в Европе, и в Японии. Возможно поэтому, моментальной реакцией инвесторов на события в США стал новый скачок цен на золото и обновление нового рекорда.

Скажу прямо. Столь стремительный и длительный период роста цен на золото, который наблюдается сейчас, – очень плохой сигнал. Можно даже сказать, что это предвестник новой беды, в которую может попасть финансовый рынок очень скоро.