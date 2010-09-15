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На собственный крах и риск

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Алексей ПАВЛОВ ]

На собственный крах и риск

Девиз любого министра финансов – «денег нет». Но на одну замечательную программу немалые средства в загашнике у г-на Кудрина все же нашлись. В начале сентября Минфин пообещал вложить 3,5 млрд. руб. в… повышение финансовой грамотности населения. Ведомство обеспокоено – две трети взрослых граждан РФ не пользуются никакими финансовыми услугами, потому что считают их слишком сложными. А многие из тех, кто пользуется, – лучше бы этого не делали.

Подарочный револьвер

«АН» обеспокоены не меньше Минфина – как только прошел слух о миллиардах, выделяемых на финансовое просвещение народа, к процессу немедленно примкнули крупные банки. Они не придумали ничего полезнее, чем запустить некие загадочные «поезда финансовой грамотности». Судя по всему, гастролируя за бюджетный счет по стране, эти железнодорожные составы будут не столько раскрывать людям глаза, сколько банально навязывать финансовые услуги.

Вообще министерское просвещение прежде всего должно бы защитить население… от самих банков. Некоторые из них исповедуют методы, которые были в ходу разве только на Диком Западе. Уж сколько писалось и говорилось в СМИ: договоры надо читать до подписания – часто они составлены так, чтобы оставить заемщика без штанов. Тем паче – реальная стоимость кредитов в РФ всегда в разы больше, чем указано в рекламе.

И все равно народ толпами валит в такие организации, как ульяновское ООО «Активденьги». По данным газеты «Ведомости», оно развернуло бойкий бизнес в торговых сетях ряда крупных городов, включая Нижний Новгород, Волгоград и Новосибирск. Где выдает потребительские кредиты под… 732% годовых. Вроде бы – кому надо? Но, по словам руководства компании, ее клиентами уже стали… 500 тыс. человек.

В общем, «АН» решили внести свой вклад в финансовое просвещение. Поэтому – вскрыли две далеко не самые известные схемы, с помощью которых финансисты облапошили многие миллионы граждан.

Начнем с «карточных подарков». По статистике Центробанка, количество выпущенных в РФ кредитных карточек давно превысило численность населения. Банки пустились во все тяжкие, чтобы выдать как можно больше «пластика» всем и каждому. Дошло до того, что карточки без спроса начали миллионами рассылать по почте.

Значительная часть таких карт – «револьверные». Это значит – с них можно снять в кредит больше денег, чем лежит на счете. Реклама обещает сказочные условия – взяв с карточки лишку, можно за просто так пользоваться этими средствами от 30 до 50 дней, – без уплаты процентов. На банковском жаргоне это называется «грейс-период».

На деле из такого «подарочного револьвера» – только застрелиться. Раздача «пластиковых слонов» – не наше изобретение, та же практика давно распространена во всех развитых странах. Так вот, в конце лета инспекция Федеральной резервной системы США докопалась – почему банки с такой охотой раздают вроде бы бесплатные займы.

Оказалось, они действительно не берут проценты за перебор. Зато – начисляют комиссию. Использование заемных средств не бесплатно – оно обходится в 25–35 долл. в месяц. Даже если долг по карточке составляет – один цент. Для финансистов это необычайно прибыльный бизнес: в прошлом году на комиссионном трюке американские банки заработали… 37 млрд. долларов. Разобрались с ними просто – с 15 августа запретили брать комиссию без согласия клиентов.

То ли дело – у нас… «АН» изучили условия «револьверных» договоров ряда крупнейших банков – всплыли потрясающие подробности. Какие там – 35 долл. в месяц (1 тыс. рублей). Самое малое, что берут российские банки, – 1,5 тыс. рублей. Чаще – 2–3 тыс. руб. в месяц.

Но это – еще цветочки. У ряда банков комиссия за перебор – 5% в месяц от… максимально возможной суммы кредита по карте. Представьте: вы расплатились карточкой за обед и случайно залезли в долг на 100 руб. – даже не заметили. А лимит у вас – 300 тысяч. Значит, каждый месяц банк будет брать… 15 тыс. рублей. Причем, когда кончится «бесплатный» период в 1–2 месяца, на сумму долга еще и начислят 30–80% годовых.

Икрокредитование

Так что с «револьверами» надо обращаться аккуратнее. Понятно – в РФ эта схема относительно честного отъема денег будет процветать еще многие годы. Потому что наши контролеры банковского сектора, включая ЦБ и ФАС, – крайне неторопливы. Что говорить, если за три года декларируемых совместных усилий они даже не смогли заставить финансистов указывать в рекламе реальную, а не заниженную цену кредитов.

Хотя, есть опасности посерьезнее «пластиковых» долгов. Связавшись с иными финансистами, можно остаться не только без штанов, но и без... Впрочем – по порядку. Самое модное слово среди банкиров сейчас – «микрокредитование». Вкратце – это займы для самых бедных. Если не хватает пары-тройки, максимум – десяти тысяч рублей до получки – добро пожаловать в «микрокассу».

Считается, что на этой, пока почти не окученной нашими банкирами поляне можно зарабатывать сотни миллиардов рублей в год. Поэтому в нынешнем году туда наперегонки рванули десятки банков. Финансистов вдохновляет пример харизматической личности – бангладешского экономиста Мохаммеда Юнуса.

На глянцевой поверхности – слезоточивая история, как г-н Юнус, помогая в 1976 г. голодавшим крестьянам, разговорился с молодой женщиной, которая делала табуретки из бамбука. Он узнал – для покупки сырья для табуреток ей нужно только 22 цента. Но у нее вообще не было денег, поэтому она заняла их у ростовщиков, взамен вынуждена была отдать табуретки за долги. В итоге выручка составляла только 2 цента, а женщина оказалась кабале у ростовщиков… за 22 цента. Так родилась идея микрокредитования. За 30 лет созданный Юнусом «Грамин банк» помог десяткам миллионов бедняков и стал огромной всемирной сетью, включающей 52 отделения в 22 странах. Венцом карьеры основателя стала Нобелевская премия мира 2006 года.

Надо сказать – в Стокгольме сильно промахнулись с присуждением. Потому что на деле «Грамин банк» и его многочисленные подражатели давно превратились в… тоталитарные секты. Судите сами: «Грамин» распределяет заемщиков в ячейки по пять человек. Все отвечают за всех – и не только по финансовым обязательствам. Главная причина бедности, по мысли основателя, – слишком большое число бедняков. Поэтому банк принуждает всех заемщиков… к безбрачию и ограничивает численность детей в их семьях. Потомков незадачливых должников забирают в одну из 18 тыс. принадлежащих банку «системных» школ. Там им вдалбливают изобретенные Юнусом «принципы 16 решений», главный из которых – ограничение рождаемости. И так далее…

При этом сам всемогущий банк – типичная пирамида. Доказано – он выдает во всех смыслах кабальные займы не из собственных средств, а за счет дотаций от правительств различных стран, включая Швецию, Норвегию и Канаду, а также – международных организаций. В общем, изнанка «микрокредитования» – это тихий ужас. Пока очередное «Аум Синрикё» не успело полномасштабно проникнуть в нашу страну, не помешало бы запретить его наряду с другими тоталитарными сектами.

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