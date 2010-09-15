Всем миром против Китая

На этой неделе был сильный провал доллара на мировом рынке. Хотя этот момент можно назвать техническим, так как в США приближается окончание финансового года (банкам необходимо закрывать балансы и прикрывать часть торговых операций), тем не менее ситуация неприятная.

Поэтому важнейшей станет следующая неделя. Если доллар будет и дальше падать, то есть повод задуматься о его дальнейшей судьбе. Однако вот парадокс. Наш рубль не растет против доллара. Пока сложно сказать, чем вызваны подобные обстоятельства, но факт остается фактом. Цены на нефть сейчас снова доросли до тех же значений, которые были весной, а рубль не укрепился.

По итогам недели российская валюта опустилась к бивалютной корзине до минимальных показателей более чем за два месяца. При этом, например, индекс доллара по отношению к основным мировым валютам падал до двухмесячного минимума. Иными словами, получилась еще одна аномалия, которых сейчас на рынке хоть отбавляй.

Если рассуждать о других важных событиях для финансового рынка, то можно снова упомянуть китайскую историю. Похоже, мои подозрения о том, что Китай действительно становится фактором риска для глобальных рынков, подтверждаются. В своем стремлении любой ценой «освоить» денежные ресурсы, которые в огромном количестве скопились на счетах ЦБ Китая, местные инвесторы скупают все подряд.

Если вы помните, ажиотажные покупки китайцами финансовых активов в Японии уже привели к резкому росту йены. Это вынудило Банк Японии впервые за 6 лет провести валютную интервенцию для предотвращения дальнейшего роста японской валюты против доллара и евро. Однако парадокс состоит в том, что в одиночку японцам не справиться. Слишком много лишних денег у Китая, и вряд ли у Банка Японии хватит сил долго сражаться. В свое время японцы уже проводили валютные интервенции. Это было в 2003–2004 годах. Тогда Банку Японии пришлось скупить почти 360 миллиардов долларов! С тех пор денег в мире стало еще больше, и можно только догадываться, какие же усилия должен приложить японский ЦБ, чтобы сдержать такую денежную лавину. Боюсь, что просто сломается печатный станок.

Судя по всему, во весь голос говорить о негативном влиянии китайского фактора, открыто рассуждать стали уже не только в Японии. На днях в американской прессе началась настоящая кампания, направленная против Китая.

Ведущие экономисты США требуют от правительства принять срочные меры и, возможно, даже ввести квоты для китайцев при приобретении долговых бумаг американского правительства. Аргумент с этой стороны такой: раз Китай не допускает на свой финансовый рынок иностранных инвесторов, то надо в свою очередь ограничить и доступ для китайцев на открытый рынок капитала. Между прочим, к этому же призывали недавно и японцы.

Так что теперь лишь одним укреплением своего юаня китайцы уже не отделаются.