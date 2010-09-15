На Волге запретят ловить рыбу

Великой русской реке Волге… пора отдохнуть. Такого мнения придерживается глава Росрыболовства Андрей Крайний. Шестого сентября он заявил – если срочно не остановить промышленный вылов рыбы в самой большой водной артерии Европы, ценных пород в ней не останется вообще.

«Волге надо дать передышку хотя бы на 3–5 лет. Тогда она буквально закипит рыбой», – уверен г-н Крайний. Заявление не столько поразительное, сколько своевременное. Эксперты не первый год предупреждают о громадных проблемах гигантской реки, занимающей 8% территории РФ.

«Фактически на Волге идет разграбление рыбных запасов. Основу промысловых уловов в Астраханской области всегда составляла вобла. Сейчас ее запасы – в глубоко неудовлетворительном состоянии. Кроме того, из-за браконьерства судак в последние годы стал поистине деликатесной рыбой, по цене он уже приближается к осетрине», – рассказывает директор Каспийского НИИ рыбного хозяйства Раиса Ходоревская.

По ее словам, в Волге близки к исчезновению многие рыбные породы. Например, 20 лет шел неконтролируемый браконьерский вылов сазана. В результате скоро эту рыбу придется заносить в Красную книгу. Популяцию щуки изводили так активно, что в последнее время годовой улов не превышает 5 тыс. тонн. Для сравнения: в начале 1990‑х гг. нормальным уловом считалось 25–30 тыс. тонн.

Разумеется, живность в реке не перевелась совсем. Воды Волги по-прежнему щедры сомом, кутумом, линем, кефалью и раками. Но это не уменьшает решимости рыбного ведомства, настроенного на полный запрет вылова. Потому что частичные ограничения – все равно что никакие, а главное достояние великой реки как никогда близко к полному исчезновению.

Обрушившаяся на страну засуха погубила не только сельхозпосевы, но и рыбную молодь.

Это стратегически важные породы – осетровые. Они обитают в Каспийском море, но ежегодно уходят на нерест в дельту Волги. Хотя уходить уже почти некому, еще немного – и царская рыба останется воспоминанием. Вкратце: из-за безу­держного браконьерства за последние 15 лет поголовье осетра в Волго-Каспийском бассейне сократилось втрое, севрюги – в семь раз, белуги – в десять. На рубеже веков с уловами произошла подлинная катастрофа. Если обычно море давало более 50 тыс. т рыбы в год, то в 1995 г. вылов упал до 3 тыс. т, а в 2001 г. добыли только 800 тонн.

В итоге пришлось вмешаться ООН. В 2008 г. Комиссия по охране дикой природы

(СИТЕС) при этой организации настояла на введении пятилетнего моратория на вылов осетровых, а также – полном запрете на экспорт российской черной икры. Вот почему природный осетр и его икра исчезли из продажи. А на мировом рынке килограмм деликатеса подорожал до… 5 тыс. долл. за белужью икру и 15 тыс. долл. – за севрюжью.

Мораторий ввели, но ситуация не улучшилась. Против браконьеров не помогла даже козырная карта Росрыболовства – созданный недавно «рыбный спецназ». Это отряд вооруженных инспекторов на быстроходных катерах под кодовым названием «Пиранья», который ежедневно бороздит Волгу в поисках «черных старателей».

А нынешним летом стало совсем плохо. «Обрушившаяся на страну засуха погубила не только сельхозпосевы, но и рыбную молодь. Из-за небывалой жары в дельте Волги пересохли многие протоки и речки общей площадью 20 тысяч гектаров», – рассказывает руководитель регионального агентства по рыболовству Олег Григорьев. В пересохших водах обитали сотни миллионов мальков. Региональные власти бросили на их спасение добровольцев, включая 60 школьных отрядов. Но уже ясно – в нынешнюю осеннюю путину Волга недосчитается огромной части улова.

Вдобавок этим летом на Волге особенно пышно разрослась «сине-зеленая зараза» – одноименные водоросли, которые и в менее теплые годы покрывают до трети площади водохранилищ. Они выделяют в воду более 200 токсичных веществ и давно стали главным бедствием великой реки.

Так что в свете засухи и сине-зеленой напасти полный запрет на вылов рыбы не выглядит слишком суровой мерой. Правда, пока непонятно, как быть с 4,8 тыс. волжских рыбаков, получивших лицензию на легальную промышленную добычу. Государству придется либо откупаться от них, либо – за свой счет перебрасывать огромный флот на северный Каспий.