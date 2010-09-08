Осеннее обострение

Как я и ожидал, начало сентября ознаменовалось очередным обострением ситуации на мировом финансовом рынке. Хотя рассуждать о том, что риски будут стремительно нарастать, пока преждевременно. Тем не менее снова всплывает европейская история.

На этот раз рынок взбудоражен новостями о том, что европейские регуляторы хотят обязать свои банки ужесточить требования к своему капиталу. В этом случае европейским банкам надо будет искать новые денежные ресурсы, а речь идет ни много ни мало о сумме в полтриллиона евро.

Конечно, эти деньги надо будет искать не сразу. Если новые правила работы банков в Европе утвердят, им будет дано несколько лет на то, чтобы привести свои балансы в соответствие с новыми требованиями. Однако даже в этом случае изыскивать новые денежные ресурсы будет очень трудно.

Кстати, в этой связи тут же выяснилось, что недавние проверки банков Европы на прочность (пресловутые стресс-тесты) на поверку оказались не такими правдивыми, как об этом говорили европейские чиновники. Например, только для банков Германии понадобится привлечь от 100 до 150 миллиардов евро, чтобы соответствовать новым правилам европейских властей.

Более того. Эти европейские чиновники как с цепи сорвались и одновременно решили создать для банков Мегарегулятора и даже рассматривают возможность обложить местных банкиров налогами. Естественно, что все эти тенденции нервируют рынок, так как помимо всего прочего банкам надо каким-то образом финансировать свои текущие операции и рефинансировать свои долговые обязательства. Для этого нужно очень много денег, а тут еще и новые требования Евросоюза.

Так что в этом плане с точки зрения перспективы риски, конечно, существенные. Прежде всего давление могут испытать финансовые рынки развивающихся стран. Европейские банковские фонды активно инвестировали в зарубежные активы, и, если банкам придется срочно искать деньги, они устроят распродажу этих активов. Тогда, например, российскому финансовому рынку может не поздоровиться. Начнется новый хаос. В этой связи осмелюсь предположить, что российские регуляторы, возможно, немного рискуют, когда заявляют о готовности начать сворачивать государственную поддержку нашей банковской системы под предлогом полной нормализации в этом секторе. По крайней мере такие мысли недавно прозвучали в устах одного из чиновников нашего Центробанка.

Так что обстановка на европейском финансовом рынке действительно внушает опасения. Помимо нестабильности в банковской системе проблемных стран Еврозоны начинается новый виток нестабильности на рынке суверенных долгов. На рынке все больше и больше разговоров о том, что, например, Греции не удастся выпутаться из долговой ловушки, так как, несмотря на помощь от МВФ и Евросоюза, почти все свободные денежные ресурсы страна вынуждена направлять на обслуживание своего долга.

Это очень напоминает ситуацию в России конца 90-х, когда наши власти буквально «выворачивали карманы» государства, чтобы платить по долгам. Закончилось все печально. Судя по всему, рано или поздно греки повторят «российский подвиг».