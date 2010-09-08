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Гречка – только начало

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Гречка – только начало

Росстат подвел первые итоги августовского ценового пожара. За месяц гречка в среднем по стране подорожала на 31%, мука – почти на 11%. Сейчас ситуация с гречкой и зерном постепенно нормализуется, но настоящие проблемы – еще впереди. Засуха затронула многие сельхозкультуры, поэтому в сентябре поползли вверх цены на картофель, пшено, горох и перловку.

Картошка - – самый популярный гарнир. В лучшие годы ее выращивали более 28 млн. т – этого вполне хватает, чтобы полностью закрыть внутренний спрос. Но скоро картофель может стать золотым.

Первыми забеспокоились производители чипсов – обычно к началу осени, когда наступает пик сбора, корнеплоды резко падают в цене. Но в нынешнем сезоне, видимо, в качестве сюрприза к 1 сентября оптовая стоимость килограмма подскочила с 8 до 20 рублей. Значит, в магазинах и на рынках мы скоро увидим цены в 25–30 рублей. А зимой, когда пасленовые традиционно дорожают еще в 1,5–2 раза, цены на картошку могут дойти до 40–60 руб. за килограмм.

Что случилось? По словам специалистов ВНИИ картофельного хозяйства, из-за недавней жары земля на картофельных полях высохла на 20–30 см в глубину, и ботва сгорела на корню. В июле-августе пасленовые пострадали от засухи почище гречки – клубни уродились мелкие, недозрелые. В результате, по прогнозам, урожай картофеля будет на 30–40% скромнее прошлогоднего (в 2009 г. собрали рекордные 31,1 млн. тонн).

Сильнее всего дефицит ударит по горожанам. Дело в том, что в магазины попадает не более 20% отечественного урожая картофеля. Именно столько выращивают крупные агрохолдинги. Остальное производят дачники и огородники – для себя. В итоге к январю недорогая российская картошка… кончится, а в городских магазинах останется только голландский и китайский товар.

Возможно, дешевым картофелем поделится Белоруссия. В августе она экстренно поставила нам 40 тыс. т этой культуры. Кроме того, правительства РФ и Белоруссии уже договорились о втором срочном «картофельном транше» – объемом в 50 тыс. тонн.

Но даже с белорусской помощью дешевой картошки на всех не хватит. Придется налегать на крупы… И тут нас ждет второй сюрприз. Взять, к примеру, овес. Из него делают не только каши и печенье, также это – основной компонент смесей-«мюслей» и, разумеется, незаменимый корм для животных.

Вообще овес – неприхотливая культура, не боится ни жары, ни весенних заморозков. Им легко можно было бы заменить наметившийся дефицит других компонентов продуктовой корзины, но – не судьба. Дело в том, что в последние годы овса выращивают до обидного мало. Если в советские времена собирали 14 млн. т в год, то в прошлом году собрали менее 6 млн. тонн. Причина – нет спроса, потому что потребление круп населением по сравнению с советскими временами упало от 2 до 5 раз. «При этом качество отечественного овса снизилось настолько, что на хлопья и овсяную крупу годится только пятая часть урожая», – говорит вице-президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Николай Рыбаков.

Сходная ситуация – с остальными крупами. Скажем, почему бы вместо дефицитной гречки временно не перейти на пшенную кашу? Но проса на всех не хватит. Цифры таковы: в СССР выращивали 4,5 млн. т проса в год, в 2009 г. урожай упал до 300 тыс. тонн. К тому же нынешним летом по этой культуре засуха прошлась с размахом – по прогнозам, урожай снизится на треть. «Пшена – мало. Если его начнут раскупать вместо гречки и картошки, к зиме запасы кончатся», – констатирует Николай Рыбаков. Отсюда – ожидаемый рост цен. Сейчас пшенная крупа в магазинах идет по 20–30 руб. за кг, к зиме она может подорожать до 35–40 рублей.

Другой традиционный гарнир – перловка. Может, эта каша не самая вкусная, зато чрезвычайно богата белком. Из всех круп по этому показателю перловка уступает только гречке. На первый взгляд ситуация с ячменем, из которого делают перловку, относительно неплохая. В СССР выращивали 53 млн. т ячменя, в наши дни собирают более 18 млн. тонн.

Но и тут – дьявол в деталях. Если до 1991 г. половина ячменя шла в магазины, сейчас 70% злака пускают на корм скоту. Еще 20% перерабатывают на сырье для пива. Так что на долю населения остается только 10% – менее 2 млн. тонн. Причем в нынешнем году из-за засухи из этих объемов придется вычесть треть. Поэтому подорожание ячменя неизбежно. Пока за счет прошлогодних запасов перловая и ячневая крупы стоят дешево – 20–25 руб. за килограмм. Но к зиме они прибавят в цене минимум 15%.

Остаются зернобобовые культуры – горох и фасоль. Увы, если в СССР выращивали более 5 млн. т гороха, сейчас – только 1,3 млн. тонн. К тому же в наши дни хозяйства предпочитают растить дорогой горошек мозговых сортов – тот, что закатывают в банки. А дробленый горох и гороховая мука практически исчезли из магазинов.

Впрочем, есть гарнир, которого хватит на всех. Это рис. За последние два года урожай этой культуры увеличился с 700 тыс. до 1 млн. тонн. Большую часть риса у нас выращивают в Краснодарском крае, который засуха практически не затронула. Значит, дорожать этой крупе не с чего. Если не вмешаются спекулянты, килограмм кубанского риса в магазинах зимой будет стоить дешевле гречки и картофеля  – 25–35 руб.  килограмм. Так что без каши население не останется.

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