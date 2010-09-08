Вечная дорога

РЖД разработала масштабный проект развития БАМа. Чтобы до конца воплотить все советские планы, нужно 400 млрд. рублей.

Байкало-Амурская магистраль была самым дорогим строительным проектом советской власти. С 1967 г. в дорогу длиной 4,2 тыс. км вложили 18 млрд. советских рублей. Но этого хватило на постройку только одной – южной – ветки. Планировавшаяся вторая ветка БАМа осталась на бумаге.

По мнению руководства РЖД, это пора исправить. Идея в том, чтобы перекинуть все пассажирские перевозки на Транссиб, а БАМ превратить в крупнейший в Евразии грузовой коридор. Что логично, поскольку за весь прошлый год БАМ перевез лишь 12 млн. человек – менее 1% всего объема пассажирских перевозок в РФ.

Железнодорожная монополия уже начала реконструкцию участка «Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань». Стройку обещают завершить к 2016 году. С учетом возведения Кузнецовского тоннеля она обойдется в 60 млрд. рублей.

Также необходимы 12 новых железнодорожных ответвлений к крупнейшим месторождениям. Это такие ветки, как «Лена – Непа – Ленск», «Хани–Олекминск», «Улак–Эльгинское месторождение». Их общая протяженность – 7 тыс. километров.