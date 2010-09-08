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Тольятти: зона особого внимания

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Тольятти: зона особого внимания

На этой неделе подписано соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Самарской области, которая стала третьей подобной зоной в стране. В регионе к этому готовились около двух лет.

В Минэкономразвития России замминистра экономического развития РФ Олег Савельев, губернатор Самарской области Владимир Артяков, глава Ставропольского района Александр Пучков поставили под Соглашением свои подписи и уладили последние формальности. Процедура оказалась на редкость скоротечной – участники встречи уложились за 20 минут. Всему этому предшествовала большая работа по подготовке к созданию зоны. Около двух лет Самарская область готовилась к такой зоне. И не зря. Замминистра Минэконоразвития Олег Савельев заявил:

Именно работа руководства региона и по проработке концепции, и по работе с резидентами, и по формированию комфортных условий для них легла в основу создания ОЭЗ.

Ситуация в Тольятти для создания зоны весьма благоприятна. На ВАЗе дела постепенно выправляются, продажи за 8 месяцев выросли на 31,6% по отношению тому же периоду прошлого года. Это сегодня Тольятти кладезь свободных высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, что нетипично для промышленных регионов России. Кризис «помог». На самом деле российский рынок рабочей силы переполнен юристами, менеджерами, экономистами и финансистами. А вот с людьми, способными и желающими работать на промышленном производстве, в стране напряженка. Именно этот фактор стал определяющим в замедленном развитии множества предприятий высокотехнологичной сферы. Есть продажи, есть планы, есть заказы, есть, наконец, промышленная база и техническо-конструкторский задел. Но нет рабочих рук.

Но в любом случае в окрестностях моногорода Тольятти, автомобилестроительной столицы страны, под боком у автогиганта, появится центр притяжения для сегодняшних и бывших, сокращенных в кризисные годы сотрудников, у них появится выбор. Губернатор Владимир Артяков уверен:

– Подписание этого документа откроет перед нашим регионом качественно новые возможности. Создание ОЭЗ позволит диверсифицировать экономику региона, даст импульс для развития ее инновационной составляющей, в результате чего Тольятти потеряет статус моногорода. Немаловажно, что создание ОЭЗ имеет огромную социальную значимость. Это не только новые компетенции и современные технологии, но и высококвалифицированные рабочие места. А значит, занятость населения, социальная стабильность и достойный уровень жизни тольяттинцев.

Впрочем, признаем честно – потерять статус моногорода совсем не жаль. В местный бюджет добавится поначалу ручеек налоговых поступлений (а там, глядишь, и река), городская экономика перестанет смотреть на автозавод как на единственного кормильца. К слову, на обустройство 660 гектаров, выделенных под Самарскую ОЭЗ в Ставропольском районе области, заложены солидные средства в федеральном и областном бюджетах. На строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры на условиях софинансирования Правительство Российской Федерации планирует выделить до 7,193 млрд. рублей, Самарская область – не менее 774 млн. рублей. Предполагается, что на эти цели пойдут средства и из внебюджетных источников.

По словам Артякова, уже в течение ближайших 2–3 лет предприятия Тольяттинской ОЭЗ смогут начать работу. Они позволят создать около 20 тыс. постоянных новых рабочих мест. Так что уже сейчас потенциальные сотрудники заводов могут присматривать для себя рабочие места, узнавать про зарплату, а заодно чему-нибудь подучиться – время еще есть.

Самарская область стала третьей в России в списке промышленно-производственных. А еще на всю страну есть четыре технико-внедренческих, семь туристическо-рекреационных и две портовых. Негусто. Для сравнения: в Северной Америке особых экономических зон около 400, в Азии – под триста.

Так что работа появится значительно раньше 2012 года – превратить за пару лет в полноценную промышленную площадку шесть с лишним квадратных километров территории непросто. В области впору объявлять об «ударной стройке». Главное, что на статус резидентов промышленно-производственной ОЭЗ претендуют крупные компании: итальянский шинный гигант Pirelli, производитель оборудования для переработки попутного газа ЗАО «Ренфорс – Новые Технологии», один из лидеров выпуска энергосберегающей и энергоэффективной электромашиностроительной продукции «РТ – Машиностроение» и другие. Инвестиции по уже согласованным проектам должны составить порядка 41 млрд. рублей. Ведутся переговоры еще с десятком компаний, которые выразили заинтересованность в строительстве своих производств под Тольятти. А для компании – производителя продукции статус «резидент ОЭЗ» означает в первую очередь наличие конкурентных преимуществ в бизнесе.

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