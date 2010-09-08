Правительство играет в иностранные карты

Проект национальной платежной системы приобрел ясные очертания. К 2014 г. каждый россиянин получит пластиковую карточку, которая заменит паспорт, водительские права и медполис.

Государство вкладывает в этот проект 40 млрд. рублей. Самое интересное – кто снимет сливки с этой суммы. Выдавать социальные карты нового поколения поручили Сбербанку. Но обслуживать их будет крупная иностранная компания. Скорее всего – международный концерн «Мастер кард». По информации «АН», ради 140 млн. карточек корпорация построит компьютерный центр в России.