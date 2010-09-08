//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Новая индустриализация

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Новая индустриализация

Пока правительство разбрасывает многие сотни миллиардов рублей на громкие, но часто бесперспективные проекты, бизнес без лишнего шума проводит... третью индустриализацию страны. В своей статье «Вперед, Россия» президент Дм. Медведев даже не упомянул о перспективах развития промышленности. Поэтому для него станет большим сюрпризом, что без всякого участия госчиновников на предприятиях полным ходом идет замена машин, технологий и оборудования. Если не изменится курс, к 2020 г. РФ может стать первым по величине промышленным центром Европы.

Станки на 100 миллиардов

Среди многочисленных «мифов экономики» есть и такой: мы бездарно проедаем огромные нефтегазовые доходы. Мол, на Запад и Восток от нас идут гигантские нефтегазовые эшелоны, еще – немного химии и стали. В обратном направлении движутся составы, сплошь набитые едой, одеждой и бытовой техникой.

На деле все не так. «Даже в непростые для экономики 2008–2009 годы в Россию ввезли промышленного оборудования, машин и механизмов на… 160 миллиардов долларов. Это стало не просто первой, а основной (52% от общего объема) статьей российского импорта», – объясняет директор Центра исследований постиндустриального общества Вячеслав Иноземцев.

Так что валютные поступления тратят вовсе не так бездарно. Для сравнения: в предкризисном 2007 г., когда эксперты хватались за головы и жаловались на беспрецедентный рост импорта, мы закупили иностранных товаров на 200 млрд. долларов. Из них продовольствия – на 27,6 млрд. долл., обуви и одежды – на 8,6 миллиарда. Суммы внушительные, но несопоставимо больше потратили на закупку средств производства. В том же году российские компании приобрели за рубежом машин, оборудования и технологий на 102 млрд. долларов. После кризиса ситуация изменилась, но не сильно. В 2009 г. на долю станков и промышленных машин пришлось 43,4% всех зарубежных приобретений.

Даже в непростые для экономики 2008–2009 годы в Россию ввезли промышленного оборудования, машин и механизмов на… 160 млрд. долларов.

Второе, на что обращаешь внимание: российские предприятия стараются покупать передовую технику. Основной поставщик – Германия, в целом же на страны Европейского союза приходится 62% станкостроительного импорта. Так что миф, будто наши заводы сплошь перешли на «китайские железяки», – несостоятелен. На деле Пекин поставляет только 17% станков, при этом половина китайского импорта – продукция европейских компаний, открывших фабрики в КНР.

Другой вопрос – насколько сильно импорт промышленного оборудования подрывает его внутреннее производство? Тут ситуация не однозначна. С одной стороны, вне всяких сомнений, производство самих средств производства падает. Так, выпуск металлорежущих станков за последние 10 лет сократился с 8,9 до 4,8 тыс. штук, деревообрабатывающих – с 10,2 до 4,1 тысячи.

С другой стороны, на импортном оборудовании в РФ выпускают все больше современной техники. Например, по данным Росстата, производство паровых турбин с 2000 г. выросло в 2,4 раза, компрессоров – в 4,6 раза, упаковочных линий – втрое, прядильных машин – вчетверо, а промышленного холодильного оборудования – в 11,5 раза. Выпуск тепловозов и электровозов и вовсе достиг советского уровня.

Третий заход

Так что проблема – не в самой промышленности, а в ее рабочих инструментах. В принципе владельцу завода важно, не кто сделал «отвертку», а какая от нее будет отдача. А она может быть бешеной. Вот показательный пример: в прошлом году владельцы крупной текстильной фабрики в Ивановской области провели эксперимент. В одном из цехов заменили несколько сотен далеко не старых ткацких станков российского производства на два десятка германских автоматов. После чего производительность труда в цехе подскочила в 76 раз. Хозяева предприятия тут же начали искать кредит на полное переоборудование…

Эксперты единодушны – на данном этапе в закупках станков за рубежом нет ничего зазорного. «Именно так действует Китай. Да и Россия уже дважды проходила этот путь. В первый раз – во время промышленной революции 1890‑х годов. Второй раз – в период сталинской индустриализации 1928–1940 годов», – рассказывает профессор ГУ ВШЭ Владимир Серебряков.

Он полагает – нынешнюю волну импорта оборудования можно назвать третьим этапом индустриализации. Он развивается по тем же правилам, по которым шли первые два. На первых порах идет закупка станков и технологий, затем – переход к собственному выпуску. Например, с 1893 по 1899 г. объем промышленного производства в России вырос в два раза, в тяжелой промышленности – втрое. Но подъем был бы невозможен без масштабного импорта. 60% работавших на процветание экономики Российской империи станков были британского производства, 25% – германского.

История повторилась спустя четверть века. За первые две сталинские пятилетки в стране построили 9 тыс. заводов. В 1928–1937 гг. промпроизводство росло на 10–16% в год и в результате увеличилось в 3,5 раза. К 1940 г. СССР стал третьим в мире производителем промышленной продукции после США и Великобритании. Но и тут не обошлось без масштабного импорта – на иностранное оборудование приходилось 66% начинки социалистических предприятий. Советское руководство не видело в этом ничего зазорного. В конце концов, все автомобилестроительные заводы американского Детройта и полтысячи сталинских предприятий спроектировал один и тот же немец – инженер Альберт Кан...

В общем в нашей экономике идет интересный процесс. Пока правительство рассуждает об абстрактной модернизации, предприниматели засучив рукава готовят промышленный переворот. Оно и к лучшему. «Стране нужна новая индустриализация, а не инновационные мечтания. Потому что экономика, не создающая спроса на новые технологии, отторгнет инноваторов. Достойная цель для России – стать к 2020 году главной индустриальной державой Европы, а не надеяться, что нас прокормят технологии, которых пока нет даже в проекте», – рассуждает Вячеслав Иноземцев.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Виталий Кличко заявил, что некоторые действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского напоминают поступки его предшественника Виктора Януковича. В частности, мэр Киева высказался о том, что глава страны собирается сместить его с должности градоначальника.

//В мире

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

//Спорт

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 200 метров брассом. Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Российская пловчиха стала шестикратной чемпионкой мира.

//Метеоновости

Москву ждет аномально холодная погода

Москву ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни похолодание в Москве может побить температурный рекорд 1977 года. Об этом сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Шоу-бизнес

Королева снялась обнаженной в ванне с пеной

Королева снялась обнаженной в ванне с пеной

В современном мире мало кого можно удивить наготой, однако любое обнаженное фото какой-либо известной личности мгновенно вызывает ажиотаж и горячее обсуждение у представителей общественности.

//Новости СМИ2

//Спорт

Реми Кабелла: От предложения «Краснодара» невозможно было отказаться

Реми Кабелла: От предложения «Краснодара» невозможно было отказаться

Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за «Сент-Этьен», подписал с «Краснодаром» трехлетний контракт (трансферная сумма – 13,5 млн. евро), играть будет под номером «7» и получать в год 3 миллиона евро. Переход комментирует спецкор во Франции еженедельника «АН» Василий Комаров.

//В мире

Зеленский полетел в Одессу эконом-классом

Зеленский полетел в Одессу эконом-классом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, совершил перелёт «Киев - Одесса», заняв место в эконом-классе. По словам других пассажиров авиасудна, глава государства не требовал к себе особого внимания и не доставлял никому неудобств.

//В мире

В США сотрудники ФБР обнаружили "Франкенштейна" и его "детали"

В США сотрудники ФБР обнаружили "Франкенштейна" и его "детали"

Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, найдя тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел, сообщает New York Post.

//В мире

В центре Киева обнаружилась огромная туша кита

В центре Киева обнаружилась огромная туша кита

Туша кита внушительных размеров неожиданно обнаружили жители украинской столицы. Она лежала прямо во дворе. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Общество

В каких словах россияне чаще всего делают ошибки?

В каких словах россияне чаще всего делают ошибки?

Ошибки свойственны всем. Однако некоторые речевые ошибки заставляют кожу покрываться мурашками, а волосы вставать дыбом. Профессор Азалия Блинова из Екатеринбурга рассказала, каких словечек действительно стоит стыдиться россиянам.

//Происшествия

На Урале детдомовец утонул во время экскурсии

На Урале детдомовец утонул во время экскурсии

В Свердловской области воспитанник детдома утонул в реке во время экскурсии, на которую отправился вместе с другими ребятами. О происшествии рассказал глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

//Новости партнеров

//Здоровье

В Австрии рассказали, как правильно есть яблоки

В Австрии рассказали, как правильно есть яблоки

Австрийские учёные из Университета Граца рассказали, что большинство людей недополучают порядка 90% полезных веществ из яблок только из-за того, что неправильно их едят.

//В мире

Украинки массово оголились из-за оскорблений от чиновника

Украинки массово оголились из-за оскорблений от чиновника

Женщины на Украине запустили флешмоб в ответ на недавнее заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток.

//Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала о своей травме: "Море крови"

Анита Цой рассказала о своей травме: "Море крови"

Певица Анита Цой рассказала поклонникам о травме, из-за которой ей пришлось покинуть фестиваль «Жара» на машине скорой помощи. «Море крови», - написала Цой в соцсети.

//Политика

В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

Российский депутат Михаил Шеремет рассказал, что желание украинцев наладить железнодорожное сообщение к Крымом можно расценивать как сигнал для президента Зеленского и всей власти Украины в целом.

//Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Соединённых Штатов о том, что существующие разногласия между Россией и США являются результатом деятельности одного человека.

//Политика

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой китайского МИД Ван И заявил, что на отношения между Россией и Китаем не влияет внешняя политика.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
3

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками
4

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
5

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры