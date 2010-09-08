Москву и Питер отоварят мясом по полной

В разгар роста цен на продовольствие первый вице-премьер правительства России В. Зубков ушел в отпуск до 15 сентября. Перед этим он дал указание своему аппарату подготовить соглашение между крупными компаниями о действиях по удержанию цен на сельхозпродукцию.

Как считают некоторые эксперты, фактически речь идет о введении государственного регулирования цен. Особых возражений со стороны Министерства сельского хозяйства не последовало. Более того, там тут же приняли эту инициативу к исполнению. Все дело в том, что к настоящему времени В. Зубков взял под свой контроль все сельскохозяйственные вопросы страны, и министр Е. Скрынник уже ничего самостоятельно не решает.

По утечке информации, поступающей из аппарата первого вице-премьера, стало известно, что, несмотря на аномальные жару и засуху, проблем с зерновыми нет. Потери урожая в европейской части России будут компенсированы за счет Сибири и Алтая. Также возможны закупки зерна в Казахстане.

Зато есть проблемы по мясу и молоку. Во время засухи крестьяне стали в массовом порядке резать скот. По некоторым данным, потери уже составляют 40–50%. Поэтому в аппарате В. Зубкова подготовлены предложения о введении особого порядка снабжения мясомолочной продукцией Москвы и Санкт-Петербурга.

Жители этих двух городов не должны почувствовать больших проблем, которые могут возникнуть в других регионах. В правительстве понимают, что от спокойствия в столицах во многом зависит и стабильность всей страны.