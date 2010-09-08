//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Рыба не обязана быть дешевле мяса

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Елена Герцен, о. Сахалин ]

Рыба не обязана быть дешевле мяса

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний понимает, что проводимые в рыбной отрасли реформы зачастую ломают устоявшиеся веками традиции рыболовства и сложившееся расселение рыбаков по бескрайним побережьям нашей страны. Поэтому общий стон рыбаков Сахалина и Камчатки, где продолжается реформа рыбной отрасли, его не удивляет. Перед началом лососевой путины – 2010 девять общественных рыбацких объединений и одна экологическая организация выступили с протестом к ведомству, но диалога не получилось.

Андрей Крайний, пробыв на Сахалине три дня, провел заседание штаба путины в связи с ее окончанием, побывал на двух предприятиях-гигантах. Рыбацкая общественность ждала этого визита, но встреча почему-то не состоялась.

Лжекоренные народы

– Андрей Анатольевич, буквально одновременно с вашим приездом на Сахалин традиционный лицензионный лов для рыбаков-любителей, который был разрешен пять дней в неделю, урезали до двух дней. На острове, где испокон веков кормились рыбой!

Я понимаю, что так было традиционно. Но сегодня под лицензионный лов начинают сдавать браконьерские уловы. Спортивно-любительское рыболовство – кунгасами и дрифтерными сетями? Я уверен, они пойдут в море и перегородят рыбе вход в реку. Там участки профессионалов-рыбаков, а эти рыболовы-любители начинают подрывать базу рыбохозяйственных предприятий. Два дня в неделю – это нормально и вполне достаточно. Если мы увидим, что система отработана и борьба с браконьерством всеми структурами ведется по-настоящему, то в следующем году дадим больше дней. Давайте не будем вбивать клинья между профессиональными рыбаками и любителями, иначе дойдет до столкновения между ними.

– Рыба – второй хлеб на столе коренного сахалинца. Не отнимаете ли вы его?

Неправда. Рыба – это хлеб для тех, кто занимается промыслом профессионально, кто создает рабочие места. На тему коренного населения у нас был серьезный разговор на Камчатке с председателем правительства. Давайте отделим мух от котлет. Анализ показывает, что за спинами коренных малочисленных народов севера (КМНС) порой скрываются люди иных национальностей. Помните ситуацию в прошлом году, когда Минрегион признал местом компактного проживания КМНС Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск? Я тогда приводил пример: эвенк или нивх работает врачом «скорой помощи» и живет в Южно-Сахалинске на пятом этаже. И что от того, что он нивх, ему должны дать возможность традиционного лова рыбы? Нет четких правил, поэтому родовые общины начинают активно плодиться: на Камчатке в 1992 году было 200 общин, а сегодня 390. Доходит до смешного: муж в одной общине, жена в другой – какая же это «родовая община»? Объемы на вылов рыбы, которые заявляют лжеКМНСы начинают превышать промышленные объемы. Объем заявок на Камчатке – 70 тысяч тонн лосося. Если мы даем по 240 килограммов рыбы на каждого, а потребление в стране в среднем составляет 19 килограммов в год, то, наверное, это проблема.

Справка «АН»

Вылов спортивно-любительского рыболовства на сегодняшний день составил 162 т горбуши, 12 т кеты. То есть жителям единственной в России островной области предоставили право выловить по 320 г горбуши и 20 г кеты на человека.

Скучно по-хорошему

– В лососевом промысле проблем не осталось?

– Так не бывает. Сейчас есть другая проблема – люди начинают заявлять кету, которая еще не подошла, а уже показывают освоение 260 тонн. Надеются на дрифтерные браконьерские сети, и под эти сети уже начинают писать объемы. Прокуратура должна разобраться с такими спортивными любителями.

Почему путина проходит рутинно и по-хорошему скучно? Потому что система начинает работать. Проблема рыбоучетных заграждений, о которой говорят экологи, тоже надумана. Если бы мы их не установили, то большинство речек было бы «загублено». (При высокой температуре воды в реке и низком содержании кислорода в воде лосось погибает, не отнерестившись. Для предотвращения этого в реках устанавливают рыбоучетные заграждения, через которые рыбу пропускают по графику, предотвращая донерестовую гибель рыбы при неблагоприятных условиях, обеспечивая тем самым максимально возможное заполнение нерестилищ. В этом году на территорию Сахалинской области в июле-августе выпадали рекордные количества осадков. – Прим. авт.). Заграждения стояли только там, где рыба была. Как только начали разбираться всерьез, все вопросы у экологов отпали сами собой.

– Значит, закончилось противостояние Росрыболовства и сахалинских рыбаков?

– Мне приятно отметить, что вал весенних публикаций, который был в том числе и в вашей газете, сошел на нет. Много было сказано о том, что не всем дали войти в состав областной комиссии по анадромным видам рыб, что цель Росрыболовства – переломать и переделить. Так вот практика и честный анализ дали свои результаты. Сегодня вам любой рыбак скажет: никакого передела рынка не наступило. Мы настроены работать гибко. И если увидим, что заявленная проблема реальна, не надумана, не основана на спекуляции, то пойдем навстречу пожеланиям. Помните, Черчилль однажды на полях подготовленного доклада написал: «Аргументов маловато, добавить голоса». Так вот иногда те, кто не находит аргументов, добавляют криков «все пропало».

– В ходе визита вы побывали лишь на двух предприятиях – самых успешных. Но насколько по ним можно составить представление о бедах и потребностях других компаний? Диалога с общественностью не получилось…

– Знаете, когда я бываю в регионе, никогда ни у кого не возникает обиды, что с одним встретился, а с другим нет. Люди понимают, что физически это невозможно за три дня командировки. Но диалог идет, я от него не уклоняюсь. К тому же на Сахалине есть территориальное управление Росрыболовства. С рыбопромышленниками Сахалина идут жаркие дискуссии. Работать – значит придумывать, искать обоснования, вносить изменения в законодательство. Если опыт прошедшей путины на Дальнем Востоке выявит необходимость внести изменения в постановления правительства – внесем. Сейчас готовят поправки в 986-е постановление правительства. Одновременно готовятся поправки в закон о госгранице и в постановление об уведомительном порядке пересечения госграницы. В идеале – как было в СССР. В отрасли постоянно что-то меняется. Это и есть объективный показатель работы.

Океан – для крупных рыбаков

– Путина на Дальнем Востоке прошла успешно?

– Скажем так – спокойно, несмотря на то что недобираем 200–240 тысяч тонн до показателей прошлого года. Очень хорошо отработали охотоморскую минтаевую путину. Все, кто хотел, были в море.

– Горбуша сегодня стоит 85 рублей, кета – 150 рублей за килограмм. Это нормальная цена для Сахалина?

– Это закон сообщающихся сосудов. Минтая, например, поймали больше, чем в прошлом году, поэтому цена на рынке упала (120 рублей за килограмм, в прошлом году – 160). То же произошло с горбушей, но в обратную сторону. Это рынок. Такова экономика, и я не могу приказать рыбопромышленникам продавать рыбу по 50 рублей. Американская горбуша в Санкт-Петербурге сегодня стоит 3 доллара 20 центов – это крыша, которая не даст нашей рыбе подняться в цене. Во Владивостоке сегодня цена на мороженую горбушу 83 рубля, но позже может подняться и до 150.

– А кета – все 250, и рыба для сахалинцев станет дороже мяса.

– Не дороже. В Москве мясо стоит 250 рублей. Но опять-таки: навага не дороже мяса, как и селедка, камбала, треска. Красная рыба – это деликатес. И кто решил, что рыба должна стоить дешевле мяса?

Крупные предприятия на островах можно на пальцах пересчитать, а мелкие с трудом выживают. В итоге с сахалинским лососем конкурирует импортный.

– На мой взгляд, прибрежный промысел – ниша для малого и среднего бизнеса. Океанический – только для крупного, и нельзя им заниматься, если у вас одно судно. Как говорится, серьезные рыбаки на рыбалку с одним пароходом не ходят. Будущее – за укрупнением компаний, которые смогут инвестировать средства в новые большие заводы, а не «живопырки», которые закатывают банки «на коленке». Прибрежка – это малый и средний бизнес. И на рынке у таких компаний должны быть разные ниши. Цена станет ниже, когда начнет расти эффективность промысла и рыбообработки. На все нужно время, и мы постепенно к этому движемся.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В Совфеде прокомментировали слова Трампа об ответных мерах на "глупость" Макрона

В Совфеде прокомментировали слова Трампа об ответных мерах на "глупость" Макрона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа об ответных мерах Вашингтона на "глупость" главы Франции Эммануэля Макрона.

//В мире

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2019 года.

//В мире

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

//Спорт

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 200 метров брассом. Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Российская пловчиха стала шестикратной чемпионкой мира.

//Общество

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт, предупредили в ЦОДД

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт, предупредили в ЦОДД

В Москве в ночь с пятницы на субботу, 27 июля, из-за ремонта закроют для проезда автомобилей часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. С 1:30 до 5:00 мск.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Соединённых Штатов о том, что существующие разногласия между Россией и США являются результатом деятельности одного человека.

//Новости СМИ2

//Политика

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой китайского МИД Ван И заявил, что на отношения между Россией и Китаем не влияет внешняя политика.

//В мире

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Виталий Кличко заявил, что некоторые действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского напоминают поступки его предшественника Виктора Януковича. В частности, мэр Киева высказался о том, что глава страны собирается сместить его с должности градоначальника.

//В мире

В ЕС рассказали об "ужасном имидже" Украины

В ЕС рассказали об "ужасном имидже" Украины

Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Украины сейчас создан ужасный имидж. Он отметил, что с этим необходимо бороться не только политикам, но и самим гражданам страны.

//Политика

Трамп свалил всю вину за вражду с Россией на одного человека

Трамп свалил всю вину за вражду с Россией на одного человека

Американский президент Дональд Трамп рассказал о напряжённых отношениях между Вашингтоном и Москвой. По словам лидера Соединённых Штатов, обстановку накаляют действия одного человека.

//В мире

В сети обсуждают архивные фото, на которых Елизавета II "усыпана" бриллиантами

В сети обсуждают архивные фото, на которых Елизавета II "усыпана" бриллиантами

Пользователи социальной сети Instagram в пятницу, 26 июля, активно обсуждают архивные фотографии королевы Великобритании Елизаветы II, на которых она буквально "усыпана" бриллиантами и другими камнями.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

Певица Лолита Милявская недавно рассталась с мужем Дмитрием Ивановым с которым они прожили девять лет. Артистка, известная как "женщина без комплексов", дала откровенное интервью Насте Ивлеевой.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 26 июля, заявил, что торговое представительство страны рассматривает возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

//В мире

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну

Латвийский журналист, публицист Элита Вейдемане никак не оставляет без своего внимания посты в социальных сетях представителей Русского Союза Латвии.

//В мире

В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

Правоохранительные органы разбираются с инцидентом, в котором был жестоко избит тигр. Жители одной из деревень напали на хищника, после того, как он напал на людей. Об этом сообщает британская Guardian.

//Шоу-бизнес

Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

Поклонники Кристины Орбакайте восхищаются рельефными мышцами 48-летней певицы. На днях знаменитая российская артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок в эффектном наряде.

//Шоу-бизнес

Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

Певицу Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля в Баку на "скорой" с перевязанной ногой. О том, что 48-летнюю Цой экстренно госпитализировали в Баку, написали несколько СМИ.

//Экономика

Власти Молдавии намерены добиваться от РФ скидки на газ

Власти Молдавии намерены добиваться от РФ скидки на газ

Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что рассчитывает добиться скидки на российский газ в размере 25-30 процентов, учитывая тот факт, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
3

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
4

Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
5

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры