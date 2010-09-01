Почем крыши для дипломатов

Федеральное агентство по управлению госимуществом провело плановую ревизию собственности Российской Федерации. Среди госимущества обнаружилось немало откровенно странной недвижимости. Особенно много загадок связано с российской собственностью за рубежом.

Российская Федерация владеет бомбоубежищем в Иране оценочной стоимостью 3 млн. руб., обсерваторией «Баренцбург» в Норвегии ценой 20,8 млн. руб. и... бесценным (оценка отсутствует) гротом в Турции. Можно еще понять, зачем понадобилось наблюдать за звездами в северных широтах и прятаться от авианалетов в некогда неспокойном государстве. Также ясно – принадлежащий РФ «Дом вымышленного полковника Заботина» в Канаде – это музей. Как и «Дом-галерея князя Абамелека-Лазарева» в Италии.

Но зачем нашему государству потребовалось вкладывать 16,2 млн. руб. в «озеленение территории во Вьетнаме» и приобретать кинотеатр «Космос-Люкс» в Египте (961 тыс. руб.)? Видимо, для комплекта добрали элитную виллу в Германии (1,8 млн. руб.) — она сдается в аренду любому желающему. И уж совсем не ясно, зачем дипломатам понадобилось приобретать женский клуб в Пакистане и «дом на территории зоопарка» в Мали. А как вам бильярдная в Никарагуа (200 тыс. руб.)? Стоит упомянуть и загадочные «асфальтовые дороги и дорожки» в Северной Корее за 400 тыс. руб. общей площадью 32 тыс. кв. метров.

В Греции РФ владеет подземным двухэтажным гаражом на 697 машино-мест (69 млн. руб.). При этом, по данным «АН», в этой стране — всего 49 российских дипломатов, включая аппарат военного атташе. Кстати, именно в Греции расположена самая дорогая российская собственность за рубежом. Эти три здания площадью 5–7,5 тыс. кв. метров и стоимостью от 235 до 343 млн. рублей. Все три построены в 2004 году. Немного отстает Япония – там у нас «служебно-жилой дом» за 218 млн. рублей. В общем, каких только сюрпризов – в том числе жилищно-финансовых – не преподносят изгибы внешней политики…