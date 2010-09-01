Ждать у моря погоды

Судя по всему, сентябрь может оказаться решающим месяцем для мирового финансового рынка. Слишком много неопределенности сейчас на рынках, слишком высокая степень пессимизма.

Внешне, конечно, все выглядит вполне благополучно, по крайне мере давно уже не было биржевых обвалов. Да и цены на сырье держатся на вполне комфортном уровне. Однако создается впечатление беспомощности властей, которые никак не могут переломить тенденцию роста негативных настроений в обществе. Причем это касается не только ситуации, например в США, но и в Европе и в России.

Есть такой известный экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман. Согласно его теории, изложенной в книге «Возвращение великой депрессии», психологические ожидания в обществе и в инвестиционной среде играют огромную роль для экономики. Если все полны оптимизма, то экономика обычно чувствует себя великолепно. В противном случае все становится очень и очень плохо.

За последний год количество пессимизма в отношении американской экономики выросло многократно. Если верить теории Кругмана, то никакие «зеленые ростки» и никакой печатный станок не смогут это остановить. При этом не будем забывать, что такие страны, как Китай, слишком сильно зависят от состояния американской экономики. А Россия, в свою очередь, слишком сильно зависит от китайского спроса. Понятное дело, в случае «охлаждения» Китая (это неизбежно произойдет, если китайский экспорт начнет замедляться) цены на нефть уже не будут такими комфортными, как сейчас.

Есть такое понятие – «ловушка ликвидности». Именно в этот капкан сейчас и попали монетарные власти. Америка печатает деньги, Европа кредитует свои банки, Япония раздает своим банкам почти бесплатные деньги, но кардинального сдвига в экономике не происходит. Обилие и дешевизна денег создают преимущества лишь для финансовых учреждений, которые и получают эти денежные потоки. Как только эти денежные потоки иссякают из-за того, что центробанки начинают ограничивать ликвидность, рынки тут же начинает лихорадить и происходят периодические обвалы. На фондовом рынке или на рынке сырья. В результате финансовые власти вынуждены снова выдавать финансистам деньги, и рынки успокаиваются. На время.

Правда, в этом случае стагнация в экономике резко усиливается, так как «жизнь кипит только в финансовом котле». Так и образуются «первичные признаки» этой самой ловушки ликвидности. Когда банкиры заставили мировые центробанки снизить им процентную ставку фактически до 0%, они переиграли монетарные власти. Теперь им доступны почти бесплатные деньги. Раньше банкам нужно было платить за них хотя бы 2% (условно говоря), и был стимул искать хорошие проекты, объекты инвестирования, ведь доходность по длинным долговым бумагам была сопоставима со стоимостью денег. Теперь же банки могут одолжить и под 0%. И инвестировать, например, в американские долговые под несчастные 2,5%, но совершенно без риска. А дальше банк может держать их на своем балансе до погашения – и все. Банк просто преобразует короткий капитал в длинный, только теперь в жутко извращенной форме. При этом банк по-прежнему выполняет функции банка. Вроде как кредитует. А власти сидят и ждут, когда же кредиты дойдут до экономики. Дождутся ли…