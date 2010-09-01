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Куда катят яблоки

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Куда катят яблоки

Недавно страна отметила Яблочный спас – патриарх Кирилл даже благословил все фрукты нового урожая. Похоже, крестьянам и впрямь придется уповать на высшие силы. К сожалению, в нынешнем году сборы яблок низкие, как никогда.

Горящие фрукты

Яблоки для нашей страны – особенный фрукт. Один из немногих, которыми мы при желании можем полностью обеспечить себя сами. Россия на пятом месте в мире по сбору яблочного урожая. Мы выращиваем более 2,3 млн. т этих фруктов, а потребляем – 3,5 млн. тонн. Значит, чтобы отказаться от яблочного импорта (пока – самого крупного в мире), нужно увеличить урожай в 1,5 раза.

Правда, в нынешнем сезоне – не до того. «Из-за жары во многих хозяйствах яблоки сгорели, в других уродились мелкие. Ранние сорта успели вызреть, но осенние – осыпались раньше срока. Их сейчас распродают недозрелыми – даже антоновку, которая в августе не крупнее сливы», – рассказывает председатель Ассоциации садоводов‑питомниководов Игорь Муханин.

К счастью, дела не так плохи. Покупатели в магазинах, скорее всего, вообще не заметят недобора. Дело в том, что три четверти яблок в стране выращивают на дачах и в личных хозяйствах. А на магазинные полки попадает в основном продукция агрохолдингов, которые в сумме собирают 400–450 тыс. т яблок в год.

По прогнозам, в 2010 г. коммерческие садоводческие хозяйства не досчитаются 200 тыс. т яблочного урожая. Это легко покрыть за счет импорта. Благо яблоки растут на всех континентах, кроме Антарктиды, – каждый год в мире их стабильно собирают более 60 млн. тонн. Нынешний сезон – не исключение. Так что наши основные яблочные поставщики – Китай, США, Франция, Бельгия, Италия и Польша – без труда отгрузят дополнительные 200–300 тыс. т фруктов.

К тому же более 70% собранных агрохолдингами яблок идет не в магазины, а на переработку. Из них делают концентрат для соков и пасту для кондитерских изделий. В розничную продажу отечественные яблоки попадают только летом. А зимой и весной мы всей страной хрустим импортным товаром.

Что мешает заменить его нашим продуктом? Проблема – в хранении. «Чтобы урожай оставался сочным и хрустящим до зимы, его нужно держать в особых холодильниках с пониженным содержанием кислорода», – объясняет руководитель отдела садоводства Северо-Кавказского института садоводства и виноградарства Татьяна Причко.

Эта технология – не новость. Ее изобрели в США в конце 1920‑х гг., а в СССР внедрили в 1960-е годы. Но сейчас даже в яблочной столице РФ – Краснодарском крае – осталось только четыре таких холодильника. Не пользуется популярностью и более прогрессивный способ хранения. В начале 2000-х гг. в странах ЕС отказались от заморозки яблок. Взамен этого их покрывают препаратами, снижающими выход этилена из фруктов. Это позволяет сохранить урожай до апреля-мая. Увы, в большинстве отечественных хозяйств об этой технологии слышали только краем уха…

Модернизация садов

Но основная проблема садоводов – не дефицит холодильников, а невысокая урожайность. У нас она – в 5–10 раз ниже, чем за рубежом. В РФ в среднем собирают 12 т яблок с гектара, тогда как в Европе – 60–70 т, в Австралии – более 100 тонн.

Виной тому вовсе не северный климат, а устаревшие нормативы. В российских садах деревья сажают слишком далеко друг от друга. Яблони растят в ряд на расстоянии пять метров одна от другой, а промежуток между рядами – семь метров. По современным правилам, деревья сажают через один метр, ряды отстоят друг от друга на четыре метра.

«Такая плотность достигается за счет правильной обрезки деревьев. Каждый год треть ветвей яблони обрезают под ноль. Пока они растут, урожай дают остальные ветви. При таком подходе все побеги оказываются не старше трех лет. Они короткие, поэтому деревья можно сажать часто. К тому же на молодых и здоровых ветвях вырастают самые качественные, тяжелые яблоки», – объясняет Татьяна Причко.

Кроме того, к каждому дереву надо подводить полив, на поле – вбивать столбы, чтобы в случае непогоды накрыть сад защитной пленкой. Все это требует немалых вложений. В среднем гектар яблочного сада, высаженного по российским стандартам, обходится в 100200 тыс. рублей. Тогда как современный высокотехнологичный сад стоит от 500 тыс. руб. за гектар.

Но это окупается! В середине 2000-х несколько хозяйств на юге страны начали сажать яблони по-современному – урожайность сразу подскочила до 40–50 т с гектара. Вложения вернулись за три года. К сожалению, большинство садоводов не спешат осваивать новые технологии. Государство пыталось подтолкнуть их в правильном направлении. С середины 2000-х годов оно выделяет дотации на разбивку яблоневых садов – 70 тыс. руб. на гектар. Но тут разразился бюджетный кризис, и в нынешнем году помощь урезали до нуля. Так что модернизация яблоневых садов неизбежна, но пока придется подождать.

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