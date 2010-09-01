Президент всех отправил на полис

Государство наконец признало – самые крупные мошенники сидят не по камерам, а в роскошных офисах. На правительственном совещании 30 августа президент Дм. Медведев в пух и прах разнес состояние дел в страховой индустрии. Он отметил – процент жуликов на этом рынке «особо высокий». Еще бы! Страхование – огромный бизнес с оборотом… в 1 трлн. руб. в год. По мнению экспертов, это – отдушина теневой экономики. Потому что от четверти до половины сделок приходится на фиктивные, а то и откровенно криминальные операции.

У страхового бизнеса, как у римского бога дверей, входов и выходов – Януса, – два лица. Семьсот работающих на этой поляне компаний выставляют на публику красивые годовые отчеты. Но для внутреннего пользования у некоторых из них припасены совсем другие цифры.

Например, такие. Более 70% страховых выплат по сельскохозяйственным рискам – мошеннические операции. Это не настоящая компенсация крестьянских убытков, а разного рода фиктивные схемы. Владельцы бизнеса в сговоре со страховщиками организуют их, чтобы выдоить деньги из бюджета или – уйти от налогов. При страховании грузов доля таких «схем» – выше 40%. Строители жульничают с налогами в каждом четвертом страховом случае, а фирмы, защищающие себя от «огневых рисков», – в каждом пятом.

Таково мнение аналитиков агентства «Эксперт РА». В целом речь идет об огромных деньгах. За год через «серых страховщиков» проворачивается минимум 220 млрд. рублей. Но это – очень осторожная оценка. Например, недавно оперативники накрыли некое ООО «Золотой гарант». По данным следствия, только в 2009 г. эта небольшая страховая фирма, имя которой было совершенно не на слуху, незаконно вывела за рубеж 50 млрд. рублей. Деньги не облагались налогами и шли по статье «оказание страховых услуг».

Таких «золотых» компаний – десятки, если не сотни. Наверняка свой представитель этого бизнеса есть в каждом областном центре. Вот самый свежий пример – 25 августа в Омске разразился гигантский страховой скандал. Местные силовики раскрыли в Прииртышье крупнейшую мошенническую схему. Она работала так: в 2004 г. областной Минсельхоз сделал широкий жест – объявил, что будет компенсировать крестьянам расходы на страховку от неурожая. После этого ушлые коммерсанты обошли 200 сельхозпредприятий, предложив им деньги за то, что они якобы купят полис. В конце каждого года хозяйства объявляли о крупном недоборе, хотя на деле зерна было достаточно. В итоге за пять лет псевдостраховщики «выдоили» из областного бюджета 300 млн. рублей.

Надо сказать, до недавнего времени теми или иными «черно-серыми» схемами баловались… практически все страховые компании. «Дело в том, что раньше у нас не было настоящего страхования. Эта индустрия жила на «зарплатных», «карусельных», «вексельных» и др. схемах. Она как-то по-другому зарабатывала деньги, не страхованием. Но 3–4 года назад законодатели прикрыли многие лазейки, поэтому страхование в РФ все-таки появилось», – объясняет председатель совета директоров компании «Уорд Хауэл» Сергей Воробьев.

Существует великое множество схем, позволяющих обмануть государство на относительно законных основаниях. «Наши страховщики очень изобретательны. Например – договариваются с владельцем какого-то большого здания: давай сформируем «фонд предупредительных мероприятий» в размере 50% от размера выплат по страховке. И напишем, что потратили эти средства на покупку покрытия крыши, чтобы дом не залило дождем...», – рассказывает глава Росстрахнадзора Александр Коваль.

Но зачем мошенничать, если можно гарантированно зарабатывать гигантские суммы законными методами? Всего-то и надо – пролоббировать пару-тройку «правильных законов». Таких, как уже принятое ОСАГО, а также – лоббируемые различными ведомствами обязательное страхование жилья, жизни, работы и урожая…

Благо пример с ОСАГО оказался очень заразительным. На публике представители многочисленных страховых ассоциаций не устают твердить, будто «автогражданка» приносит одни убытки. Поэтому, мол, нужно срочно повысить взносы на 30–50%. На деле это не так. «АН» изучили свежую статистику Росстрахнадзора. Выяснилось: в прошлом году страховые компании выплатили в качестве компенсаций по полисам чуть более половины собранных по ним денег. Остальное – оставили себе. Что касается «автогражданки» – даже самые щедрые компании зарабатывают на ней 10–20% прибыли. А большинство – 30–50%.

Так что страховой бизнес – занятие явно не убыточное. В связи с чем вроде бы разгромная речь Дм. Медведева обретает новые краски. В свете пожаров и неурожая президент призвал как можно активнее развивать страхование загородного жилья, сельского хозяйства и предприятий – от техногенных катастроф. Заодно г-н Медведев заявил: «каждый россиянин должен быть застрахован». Все бы ничего, только сначала законодателям неплохо было бы застраховать население от самих страховщиков.