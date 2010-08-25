Чиновники мечтают о Сибири

Премьер Владимир Путин отправился в масштабную поездку по Сибири. Прямо с трапа он сделал множество знаковых заявлений – пообещал освободить рыбаков от лишних налогов, резко нарастить добычу нефти в Восточной Сибири. Остальные высокопоставленные чиновники правительства также работали не покладая рук. В аккурат к премьерскому вояжу они пообещали превратить Сибирь в «территорию комфортного проживания». Если верить принятой на днях «Стратегии развития Сибирского региона до 2020 г.», через 10 лет он превратится в рай для промышленников, туристов и ученых. Сотни тысяч жителей европейской части страны переедут на ПМЖ в сибирские города, а иностранцы вложат в развитие местных дорог и предприятий более 150 млрд. долларов. Насколько это реально?

Приняв стратегию, наверху официально признали – с Сибирью нужно срочно что-то делать. Основная проблема: край, раскинувшийся на трети территории страны, необычайно богат запасами, но очень беден людьми. С полезными ископаемыми все в порядке – в недрах Сибири не только кемеровский уголь, нефть Тюмени и Нижневартовска, газ знаменитого Надым-Пур-Тазовского района. Но также 99% всех российских запасов платины, 86% – свинца, 82% – молибдена, 80% – меди, 70% – никеля, половина древесины…

С населением – хуже. В 1990 г. на территории нынешнего Сибирского округа жили 24 млн. человек, к 2010 г. осталось – хорошо если 19 миллионов. В середине 1990-х из некоторых уголков Восточной Сибири люди бежали как от огня. Например, в Иркутске с 1992 по 2007 г. не построили ни одного нового жилого дома. Не было спроса – из города с населением 630 тыс. человек уехали 20% жителей…

По сей день эксперты спорят не о том, прекратился ли отток людей, а только – уменьшились ли его темпы. Ясно, чем чреват процесс. Эксперты не скрывают – Сибирь на глазах превращается в сырьевой придаток Китая. Возможно, спустя некоторое время, кроме китайцев, там вообще никого не останется. «Сокращение населения в слабозаселенных восточных районах Сибири, особенно вдоль китайской границы, – одна из самых серьезных угроз безопасности страны. На российско-китайской границе сложился огромный перепад демографического потенциала. Плотность населения на китайской стороне в 15–30 раз больше, чем на российской», – отмечают эксперты СВОП (Совета по внешней и оборонной политике).

Почему уезжают – понятно. Вопрос – какими пряниками государство собирается заманить назад 800 тыс. человек? Именно такая цифра прописана в «Стратегии развития». В документе – сотни страниц и море общих слов на тему «завтра будет лучше, чем сейчас». Но есть и несколько вполне осязаемых предложений.

Прежде всего Сибирь разделят на три пояса развития – Арктический, Северный и Южный. Каждому – свой подход, детали – расписаны в подробностях. Например, поскольку в северном поясе есть Чинейское месторождение ванадиевых и титановых руд, логично построить неподалеку предприятия химической и аэрокосмической отраслей. Индустриальным ядром Нижнеангарской зоны станет мощная Богучанская ГЭС и сопутствующий ей алюминиевый завод.

В свою очередь, в южном поясе сосредоточены все машиностроительные мощности региона. Их бич – устаревшее оборудование, поэтому прежде всего нужно вложиться в его модернизацию. Кроме того, в этом поясе — 100 университетов. Они должны стать ядром «сибирской силиконовой долины». Что же касается Арктического пояса – там богатейшие месторождения редких металлов. Заводов хватает, включая гигантский комплекс вокруг Ванкорского месторождения. Но плохо с доставкой грузов – так что нужно срочно создавать Нижне-Енисейский транспортный узел.

Кстати, самые интересные предложения касаются именно транспорта. География Сибири может стать таким же источником несметных богатств, как и ее недра. Больше всего поражает проект преобразования Транссиба в скоростной международный транспортный коридор. Магистраль пропускной способностью 120 млн. т в год позволит доставлять контейнеры от Владивостока до Бреста за 10 суток.

Впечатляют и другие транспортные проекты. БАМ сильно разрастется на север и превратится в Северо-Российскую магистраль. Это разгрузит новый Транссиб для международных перевозок по линии Европа – Азия. Также возродят Северный Морской путь – по Енисею вновь будет проходить 3 млн. т грузов в год. Наконец, появится кроссполярный воздушный мост «Северная Америка – Северный полюс – Азия». Предполагается, что он будет пропускать 3 тыс. самолетов в год.

В общем стратегию написали замечательную. Дело — за финансовой тактикой, поскольку каждый из многих сотен проектов требует средств, и немалых. А вот с этим — хуже. Авторы концепции забыли одну деталь — просчитать бюджет как программы развития в целом, так и ее отдельных составляющих. Не упоминается даже о том, откуда возьмутся деньги: из бюджета или где-то еще…

Опрошенные «АН» аналитики уверены – на полную реализацию стратегии развития Сибири за 10 лет потребуется от 1,5 до 2 трлн. рублей. Сложно вообразить, что правительство вдруг достанет из рукава 150–200 млрд. руб. в год… Также эксперты намекнули – пока в программе отсутствует бюджет, она – не более чем мечты. Проще говоря, чиновники вообразили, какой могла бы быть Сибирь, если бы у страны были на нее средства.