Мифы о сыре

Нынешним непростым летом особую актуальность приобрел такой знакомый всем продукт, как сыр. Дым лесных пожаров, затянувший европейскую часть страны, заставил россиян внимательнее отнестись к своему рациону. В таких условиях нужно уменьшать количество животного белка в пище, чтобы разгрузить печень, и увеличивать количество белка молочного. И сыр для этого подходит как нельзя лучше.

Что мы знаем о сыре, кроме того, что он бывает без дырочек или с дырочками, а дырочки могут быть большими или маленькими? Стоит ли есть сыр каждый день или надо ограничивать его потребление? Можно ли поправиться от сыра или, наоборот, похудеть? И вообще полезен ли сыр? Сыр уверенно прописался в списке продуктов, о которых существует огромное количество мифов, порожденных доморощенными диетологами или элементарной пищевой неграмотностью. А ведь сыр – это просто кладезь аминокислот и витаминов А, В 2 , В 12 , он без особых сложностей практически полностью усваивается организмом. В ста граммах сыра содержится суточная норма такого важного для нашего организма элемента, как кальций. Однако есть и ярые противники употребления сыра в пищу, которые чаще всего апеллируют к аргументам из серии «городских легенд» и сомнительных басен. Постараемся же разобраться, насколько они могут быть правдивы в действительности.

Миф первый. Сыр – жирный. Этот аргумент часто приводят противники «пищи богов», к коей по праву издревле относится сыр. Действительно, на упаковках с сыром часто красуются устрашающие надписи: «40% жирности», «60% жирности» и т.п. Большинство покупателей понимает эти цифры неверно: люди думают, что сыр наполовину или больше состоит из жира. Это в корне не так. Дело в том, что указанные проценты относятся к массовой доле сухого вещества, а не сыра. То есть проще говоря, на самом деле в последнем приведенном примере доля жира составляет всего лишь 24%.

Миф второй. Сыр способен нанести вред нашему организму. Доля правды здесь есть. Однако же все зависит от качества выбираемого продукта питания. Необходимо тщательно изучать состав сыра, проверять данные о производителе и поставщике. Если соответствующей информации на упаковке нет, то лучше отказаться от этого продукта. «Балковые» сыры, изготовитель которых не указан, нередко производятся с нарушением технологии. В них часто встречаются бактерии кишечной палочки и токсичные вещества. Например, в результате некачественной очистки молока. Чтобы избежать такого рода нежелательных проблем для желудочно-кишечного тракта, медики советуют обращать особое внимание на качество и формат упаковки, а также на авторитет и репутацию производителя сыра. Если же выбран качественный сыр, можете быть уверены, что принесет он только пользу. В част­ности, кальций и фосфор, содержащиеся в сыре, отвечают за рост организма, укрепление костей и развитие мышечной массы. Цинк, витамины A и D существенно способствуют омолаживанию кожи и позволяют держать себя в надлежащем тонусе.

Миф третий. Сыр вредит фигуре. Козий и овечий сыры действительно очень калорийны, что связано с высокой жирностью молока. С другой стороны, сыры могут быть достойной заменой более тяжелому мясному рациону. Белки и аминокислоты, содержащиеся в сыре, очень легко усваиваются нашим организмом, чего нельзя сказать о белке мясном. Состояние костей, кожи и зубов напрямую зависит от употребления фосфора, цинка, витаминов A и D и кальция в пищу. В сыре они есть, а вот углеводов, которых так боятся сторонники диет и сбалансированного питания, здесь нет. Так что можно смело употреблять сыр в ежедневном рационе, главное – знать меру.

Миф четвертый. Для производства сыров с плесенью используется обычная, вредная для здоровья плесень. Для производства сыров с голубой и белой плесенью используются благородные (вовсе невредные) штаммы плесени. Никакой угрозы для здорового человека разумное потребление этих сортов сыра не представляет.

Миф пятый. Сыр, произведенный в домашних условиях, вкуснее и полезнее покупного. Домашний сыр действительно очень нежный и едва ли может не понравиться любителям лакомства. Вот только о качестве и диетической ценности говорить не приходится. Домашние сыры чаще всего готовятся на очень жирном молоке, а «кустарное» производство несет еще и угрозу несоблюдения санитарных норм. К примеру, не выдерживается температура пастеризации молока. Кроме того, в наших экологических условиях такие способы производства сыра могут быть даже опасны.

Безусловно, определенные разумные предостережения не будут лишними. Поэтому необходимо научиться весьма тщательно и, остерегаясь подделок, выбирать сыр, чтобы купить действительно качественный продукт.

Ведь такого количества полезных и питательных элементов, как в сыре, нет практически ни в одном другом продукте. Идеальное сочетание белков и активных минеральных веществ, разнообразие сортов и вкусовой палитры – каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Кроме того, по заявлениям медиков, содержащийся в сыре витамин Д, выпавший из нашего рациона в связи с резким ухудшением экологической ситуации, способствует абсорбции кальция и костному метаболизму.

При этом важно не только следить за качеством производства сыра, но и за культурой его употребления. Ведь это способствует оптимальной усвояемости полезных веществ, содержащихся в сыре. В частности, сыр идеально сочетается с фруктами, зеленью и овощами. А регулярное употребление этого продукта может служить залогом развития здорового организма, поддержания тонуса и отличного самочувствия. Так что давайте не будем верить мифам, басням и некомпетентным домыслам о сыре, а будем рационально употреблять его на благо нашего здоровья.