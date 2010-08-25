Погода каши не испортит

В стране закончилась гречка. Она исчезла из большинства магазинов, а в остальных цены на эту крупу подскочили в 2–3 раза. Но запасаться мешками каши незачем – в октябре дефицит кончится сам собой.

У дефицита три причины – сильный неурожай, жадность перекупщиков и искусственно созданный потребительский ажиотаж. Начнем по порядку. В 2007–2008 гг. в стране собирали 1 млн. т гречихи. «Этого вполне хватало. Более того, в некоторых регионах крупу было некуда девать», – вспоминает вице-президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Николай Рыбаков. В итоге крестьяне порой вынуждены были продавать гречиху ниже себестоимости – оптовая цена падала ниже 12 руб. за килограмм.

В 2009 г. хозяйствам надоело работать в убыток. Они снизили посевные площади на 10% – до 932 тыс. гектаров. И тут в гречишной житнице страны – в Поволжье – ударила жесточайшая засуха. Урожай оказался ниже всяких ожиданий: собрали только 600 тыс. тонн. «Что поделать, гречиха – очень капризная культура. Она лишь на 30% зависит от усилий агрономов, а на остальные 70% – от погоды. Когда это растение цветет, должно быть плюс 20–25 градусов и влажность около 50%. В других случаях урожайность лучших сортов падает с 30 до 3–10 центнеров с гектара», – объясняет ведущий научный сотрудник ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Заррида Глазова.

Но даже прошлогодних сборов вполне хватало, чтобы дотянуть до нового урожая. Гречихи, выращенной в прошлом году, оказалось достаточно на 420 тыс. т крупы и продела, при потреблении – 400 тыс. тонн.

Карты спутали перекупщики – после нового года начали поднимать цены. Если в январе алтайская гречка уходила по 14 тыс. руб. за тонну, то в конце июля за нее просили уже 45 тыс. рублей. Долго это продолжаться не могло, но тут, к радости спекулянтов, подоспел прогноз нового урожая. Из-за засухи, охватившей европейскую часть страны, гречки соберут только 400–450 тыс. тонн.

Перекупщики немедленно объявили магазинам новые цены – на 20–30% выше. После этого половина крупных торговых сетей вообще отказалась брать гречку. Вот и возник дефицит, полки опустели, а население ринулось скупать остатки. В результате цена килограмма крупы сразу подскочила до 50–80 рублей.

Налицо – классический товарный ажиотаж. Когда он кончится? Прошлогодней крупы в стране практически не осталось, придется подождать, пока соберут новый урожай. «В зависимости от региона он поступит переработчикам в начале – середине сентября, а к концу месяца появится на прилавках», – убежден Николай Рыбаков.

Правда, тут есть тонкость. В отличие от прошлого года в нынешнем – собственного урожая России не хватит. Если гречихи соберут

400–450 тыс. т, переработчики выпустят из нее около 300 тыс. т крупы и продела. Дефицит составит – 100 тыс. тонн.

Недостающую крупу придется ввозить из-за рубежа. Основной поставщик – Китай. В 2003–2004 гг., когда в РФ намолотили только 300 тыс. т гречки, он уже спасал нас от дефицита. Но тогда у китайцев был небывалый урожай, и они полностью закрыли дыру в 100 тыс. тонн. Сейчас – смогут поставить от силы 60 ыс. тонн. Остальное придется собирать по сусекам в бывших советских республиках. Украина тут не помощник – у них тоже гречка в дефиците. Но, возможно, удастся купить 5–10 тыс. т гречневой крупы в Белоруссии, 3–5 тыс. т – в Литве, столько же – в Казахстане.

В общем, дефицит скоро закончится. По прогнозам, к октябрю гречка в магазинах подешевеет до 30–45 руб. за килограмм. Весной, скорее всего, начнется новое подорожание. Но если в следующем году погода будет нормальной и урожай вернется к отметке 1 млн. т, – ценовая лихорадка окончательно прекратится.