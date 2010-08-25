Министерство зарубежного здравоохранения

23 августа разгорелся очередной крупный скандал вокруг лекарственных миллиардов. Прозрачность и честность закупок фармацевтических препаратов, за которые отвечает Минздравсоцразвития, давно вызывает множество вопросов Антимонопольной службы, Счетной палаты и Генпрокуратуры. На этот раз таблеточной черной дырой заинтересовались аналитики аппарата вице-премьера Игоря Сечина.

Редкий «дорогостой»

Обнаружилось следующее. В прошлом году по поручению правительства Минздравсоцразвития закупило лекарств в общей сложности на 34,4 млрд. рублей. По закону, все препараты приобретают только на открытых тендерах или аукционах – это должно сбить цену. Но не тут-то было – контракты на 31,1 млрд. руб. ведомство Татьяны Голиковой заключило «фактически без проведения торгов». Благодаря чему производители лекарств были избавлены от необходимости конкурировать между собой. В результате конкурсы обернулись пшиком, стоимость препаратов не упала, и государство не сэкономило почти ничего.

Такова картина, представленная в докладе, подготовленном по просьбе Игоря Сечина. В документе есть замечательный пример. Самое дорогое лекарство из всех, что покупают за счет бюджета, – противоопухолевый препарат велкейд. Одна ампула – 30 тыс. рублей! Медики даже придумали особый термин для таких лекарств – «дорогостой». Еще бы – в общей сложности закупки 140 тыс. ампул велкейда обходятся бюджету в 5 млрд. руб. в год. Это 15% всех федеральных средств, выделенных на льготное лекарственное обеспечение.

Дорого или нет, а до недавнего времени выбора не было – единственным производителем чудо-лекарства был бельгийско-швейцарский концерн «Янссен-Силаг». Много лет монополист снимал обильные сливки, но тут ситуация изменилась. В 2010 г. две российские компании – «Химрар» и «Биокад» – собрались с духом и наладили выпуск бортезомиба – полного аналога велкейда. Благо оказалось, импортное лекарство не защищено патентом в нашей стране, а цена заменителя получилась вдвое ниже прототипа. В апреле отечественные предприятия подали заявку на участие в государственных торгах – на кону стояло 2,5 млрд. рублей.

Сколько сэкономил бюджет? Ни копейки, поскольку Минздравсоцразвития завернуло российских производителей. Как часто бывает в таких случаях, – придрались к мелким оплошностям в оформлении конкурсных документов. В итоге на торгах остался единственный участник – широко известная в медицинских кругах компания «Фармстандарт». Она и получила очередной громадный контракт. Стоит отметить помимо прочего, этот концерн – производитель самого успешного российского лекарства – арбидола. Глава Минздравсоцразвития продвигает эти таблетки с завидным упорством. Хотя Всемирная организация здравоохранения не признает их лечебные свойства. «АН» подробно рассказывали об арбидольных перипетиях в статье «Лекарства без правил» (номер от 17 марта 2010 года).

Второй «арбидол»

Вернемся к нынешним закупкам. По информации «АН», всплывшие нарушения настолько поразили вице-премьера И. Сечина, что он поручил разобраться с ними Счетной палате и Генпрокуратуре. Благо им не привыкать. Например, в апреле 2010 г. ведомство Сергея Степашина подробно изучило курируемые Минздравсоцразвития закупки лекарств по программе «Семь нозологий». Ее цель – борьба с самыми редкими болезнями. И – самыми дорогими в лечении. Поэтому в прошлом году на «семерку» потратили 32,3 млрд. рублей.

Результат был сомнительным. Как установила Счетная палата, «Семь нозологий» превратились в нечто вроде междусобойчика для избранного круга поставщиков. «В аукционах принимало участие очень ограниченное число компаний. В результате экономия бюджета составила всего 1–3% начальной цены контрактов», – говорится в материалах ведомства.

Вряд ли это сильно удивило инспекторов. Потому что месяцем ранее – в апреле 2010 года – Счетная палата совместно с Генпрокуратурой уже проводили масштабную проверку всей системы лекарственных закупок. Итог превзошел худшие опасения: вскрылись 18 тыс. нарушений, пришлось возбудить 2,5 тыс. административных и 15 уголовных дел.

Вообще события вокруг бюджетных расходов на льготные лекарства все больше напоминают… цирк шапито. Хотя многим давно не смешно. То гендиректор крупнейшего поставщика фармпрепаратов получает 1,5 года за дачу взятки в 50 тыс. долл. замглавы Фонда обязательного медицинского страхования… То оперативники арестовывают сразу шесть высокопоставленных руководителей этого фонда. В августе нынешнего года суд отклонил очередную апелляцию – им все же придется отсидеть от четырех до девяти лет за получение взяток в 27 млн. руб. от… собственных подчиненных. Как установило следствие, в обмен на деньги столичное медицинское начальство закрывало глаза на тот факт, что на местах покупают лекарства по сильно завышенным ценам. Да еще и подкидывало бюджетных денег самым щедрым регионам.

Так что печальных примеров хватает. А нынешний скандал – вполне вписывается в «старую добрую» традицию. Зарубежные фармгиганты с их лоббистской мощью получают все, остальные – ничего. Тем временем министр Татьяна Голикова и ее муж – министр промышленности Виктор Христенко на заседаниях правительства не устают твердить о необходимости «увеличения доли отечественных препаратов». Но реальность им что-то не подчиняется – за последние пять лет доля российских лекарств, приобретаемых по программе ЛЛО, сократилась в два раза. Согласно свежему отчету аналитической компании «Фармэксперт», в прошлом году на импортные препараты потратили… 94% всех средств, выделенных на лекарства для льготников.

Российские производители лекарств, кроме пары избранных, по-прежнему равноудалены от госзакупок. В связи с этим возникает вопрос – каким именно «отечественным компаниям» будет помогать глава Минпромторга, в конце июля запросивший 120 млрд. бюджетных рублей на «развитие отечественной фармацевтической промышленности»? Эксперты сходятся во мнении – под этой ширмой в России хотят наладить нечто вроде «отверточного» производства все тех же дорогущих зарубежных препаратов. Реально цены почти не упадут, а всю громадную прибыль по-прежнему будут получать иностранные фармгиганты. Одним словом, замечательный получается бизнес. И главное – за счет бюджета.