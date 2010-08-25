Экономика зомби

На этой неделе состоится одно очень важное событие. В американском штате Вайоминг, в знаменитом Джексон Холле, соберется весь цвет экономической мысли этого мира. Там пройдет ежегодная экономическая конференция, на которой обычно обсуждаются насущные проблемы. Как ожидается, может состояться настоящая «битва идей».

Дело в том, что в последнее время стало понятно – «политика дешевых денег», которую проводят мировые ЦБ, не улучшает ситуацию. Мало того – она приводит к тому, что низкие ставки поощряют работу для самых неэффективных корпораций, так как помогают им привлекать дешевые ресурсы. Однако при этом у корпораций все равно полно долгов. В результате капитализация таких компаний растет, но лишь до определенного момента.

Как только ситуация в экономике ухудшается или источники фондирования уже не позволяют привлекать займы столь же дешево, эти корпорации терпят крах. Они не могут обслуживать долги в условиях гораздо меньшего объема необходимой выручки. Подобные явления, естественно, провоцируют новые кризисные моменты и косвенно наносят удары по финансовым рынкам.

По логике вещей, к столь же неэффективным предприятиям можно отнести и банковские организации. Ведь низкие процентные ставки – это просто приглашение для банков поучаствовать в надувании нового пузыря. По сути своей, банк – это учреждение, которое стремится произвести инвестицию только в тот сектор или тот актив, который приносит моментальную и максимальную прибыль.

Помимо всего прочего финансовый рынок может получить некий «коктейль из смеси» нерентабельных, но внешне респектабельных компаний. Тех, которые получают возможность привлекать займы или размещать свои долговые бумаги с помощью банков, которые, в свою очередь, имеют возможность получать сверхприбыль. Благодаря практически нулевым процентным ставкам.

Образуется порочная цепочка, в которую вовлечены компании-зомби и банки, которые фактически генерируют долговой продукт, надежность которого весьма и весьма сомнительна. Если процентные ставки и дальше будут очень и очень низкими, это будет все активнее поощрять так называемый процесс evergreening. Компания будет постоянно переоформлять старый заем на новый, откладывая «час расплаты». (На рыночном языке подобные операции принято называть роллированием.)В результате экономика будет плодить лишь зомби-компании и потенциальные зомби-банки, ухудшая устойчивость системы и, по сути, создавая идеальные условия для загнивания всего и вся.

Нечто подобное в свое время происходило в Японии, что в итоге привело страну к перманентной депрессии. Теперь подобный сценарий «светит» всему миру.

Чем это грозит России? Выводы неутешительные. Наше «национальное благосостояние» – нефть может уйти в новый торговый диапазон – 40–60 долл. за баррель. Рубль российский тоже уйдет к более высоким цифрам (35–40 руб. за доллар). Денег станет у населения меньше, а проблем больше. У нас ведь в итоге проблем всегда больше, чем у остальных. К сожалению.