Почти 1600

За прошедшие дни индекс РТС вырос на 4,5%, вплотную подобравшись к отметке в 1600 пунктов. Стабилизация нефтяных цен на уровне 60-62 долл. за баррель подтолкнула инвесторов начать осторожные покупки. Так, ЛУКОЙЛ вырос на 7,2%, «Норильский никель» - на 5,8%, «Газпром» - на 3%. А лучше всех оказался Сбербанк, подорожавший на 10%. Стоимость его акций установила новый рекорд - 61 800 рублей за акцию. Инвесторы очень любят эту компанию за отсутствие непосредственной связи с ценами на нефть.

Кроме того, в понедельник биржевой рынок поддержало знаковое событие в российской металлургии - компании «Русал», СУАЛ и Glencore официально объявили о слиянии. Капитализация нового алюминиевого гиганта, получившего название «Российский алюминий», превысит 30 млрд. долл. Объединенная компания станет крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире.

Весьма приятным дополнением к этой новости стало официальное решение ОПЕК сократить экспортные квоты на 1 млн. баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть в понедельник выросли до максимальной с начала октября отметки, и их снижение ниже уровня 60 долл. за баррель в ближайшее время маловероятно.

Таким образом, и внешний, и внутренний новостной фон благоприятст­вует инвестициям в российские акции. Из «голубых фишек» привлекательно выглядят бумаги ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», фаворитов нефтяного сектора. По-преж­нему интересны для инвесторов акции Сбербанка, «Норильского никеля» и РАО «ЕЭС России». На этом фоне туманными представляются перспективы «Ростелекома», а также «Роснефти».