Стабфонд дал прибыль

Стабфонд, размер которого сейчас достиг 1,89 трлн. рублей, стали инвестировать совсем недавно - с начала июля. А до этого не было необходимых законов. Деньги из копилки должны быть превращены в ведущие валюты мира (45% составят доллары, 45% - евро и 10% - фунты стерлингов). При этом процесс превращения россий­ских рублей в денежные знаки все еще продолжается. Дело в том, что разом поменять рубли на валюту нельзя - это может вызвать обвал на валютном рынке. Поэтому Центробанк тратит на эти цели порядка 60 млрд. рублей в день. Как рассказал «Аргументам неделi» чиновник Минфина, конвертировано уже больше половины Стабфонда.

«В принципе доходность невысокая: деньги вкладываются в очень консервативные инструменты (казначейские облигации США) под низкие проценты, - говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и кратко­срочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. - Но зато хоть какая-то прибыль есть! А вот то, что мы разогреваем американский рынок, хотя нам надо поднимать свой, - это другой вопрос».