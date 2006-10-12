Долой НДПИ!

В 2004 году в Минэкономики Германа Грефа яростно сопротивлялись новой формуле сбора налога на добычу полезных ископаемых. Но под лозунгом борьбы со сверхдоходами отечественной нефтянки победил Минфин и лично Алексей Кудрин. Сегодня любая капля нефти, добытая в России, облагается налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который напрямую привязан к экспортной стоимости сырой нефти.

- В итоге происходит то, о чем предупреждали аналитики, - рост мировых цен на нефть тянет за собой вверх внутренние цены на нефтепродукты. А дальше, по цепочке, всю потребительскую корзину. Нефтедоллары, с одной стороны, обеспечили «сверхдоходы» бюджета, но, с другой, высасывают последнее из кошельков всех жителей страны. Ценники на бензин - тому самое наглядное подтверждение.

Сейчас государство получает деньги за нефть по двум каналам. Один - это экспорт­ная таможенная пошлина. Она, конечно, никак на формирование цен на внутреннем рынке не влияет. А второй канал - это НДПИ. Хотя было бы логично ВСЮ налоговую нагрузку перенести на таможенную пошлину. Чтобы только она защищала внутренний рынок. Цена на нефть для внутреннего рынка на 40 процентов состоит из НДПИ. Этот канал и обеспечивает неизбежный рост цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом цены на внешнем.

Такое положение абсолютно нелогично, потому что Россия - добывающая страна. А для добывающих стран совершенно нехарактерна связь цены на топливо для себя с ценой для внешнего рынка. Если Соединенные Штаты, Япония или Германия вынуждены покупать нефть по достаточно высоким ценам, то у нас такой необходимости нет. Мы в состоянии сами себя обеспечить. И если бы не эта прогрессирующая налоговая ставка, такого роста цен на моторное топливо у нас не было бы.

- А если сильная госкомпания типа «Роснефти» будет продавать на внутреннем рынке дешевую нефть, возможно добиться снижения цен?

- Такое уже пробовали - компания торговала себе в убыток, держала цены ниже себе­стоимости. Но не стоит забывать, что на ту же «Роснефть», независимо от того, кто является ее владельцем, действуют те же механизмы, что и на всех остальных. Конечно, нефтяные компании у нас не ангелы, как и везде. Но вы же видите: за три года НДПИ вырос с 20 до 90 долларов с тонны сырой нефти. То есть у нас на 70 долларов выросла цена на внутреннем рынке только за счет НДПИ. Отсюда и адекватный рост цен на бензин.

- Существует ли модель, при которой цены на внутреннем рынке, начиная от бензина и заканчивая мазутом, будут, скажем так, гуманными по отношению к потребителю? Допустим, НДПИ отменили, повысили экс­портные пошлины. И что же, внутренний рынок останется без присмотра, а нефтянка начнет собирать сверхдоходы уже в самой России?

- Почему же, есть нормальные экономические решения. Еще два года назад мы предлагали объединить усилия тогда существовавших региональных нефтяных инспекций. Они ведь работали на «земле», с конкретными НПЗ и заправочными станциями, с конкретными исполнителями и компаниями. На их основе планировалось создать систему контроля за сверхдоходами. Сегодня они упразднены, и все попытки выявить случаи регионального монополизма выявить сверхдоходы упираются в незнание деталей. А это - конкретные данные по тарифам, «плечам» доставки... И тогда было бы понятно - где и у кого есть сверхдоходы, которые надо обложить налогами, а кому, напротив, стоит предоставить налоговые льготы, исходя из региональных особенностей. Конечно, это работа не простая, но она позволила бы стране поддерживать тот уровень цен на топливо, который дал бы мощный импульс, в том числе и сельскому хозяйству. К сожалению, стоимость такой работы оказалась, с точки зрения госчиновников, непомерно велика - аж 15 миллионов рублей!

Аргумент хозяйственников

Поморские рыболовецкие хозяйства, некогда миллионеры, вынуждены продавать суда и фактически разоряются потому, что не могут позволить себе замораживать и перерабатывать улов. Нерентабельное это дело. Причина одна - к их поселениям и базам не подведены линии электропередачи. Энергоснабжение холодильников и остальной инфраструктуры осуществляется от дизельных генераторов, что делает их зависимыми от цен на солярку. Сейчас неработающие холодильные установки превратились на Беломорье в памятники советской плановой экономике. Дорогие и ненужные. Рыбу, соответственно, ловить не выгодно. Увы.