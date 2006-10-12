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Сколько стоит здоровье

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Андрей ЧЕРНОВ ]

Сколько стоит здоровье
Лишь каждый третий ребенок в России – здоровый
 
Мрем, как мухи, господа
 
Отметим сразу - положение дел в медицине удручающее. В последнее десятилетие здоровье россиян заметно ухудшилось. Вырос уровень заболеваемости, смертности, уменьшилась продолжительность жизни. По сравнению с США, Францией, Японией наши мужчины живут на 15-19 лет меньше, женщины - на 8-13 лет. Хотя 40 лет назад этот разрыв составлял всего 2 года. По показателю продолжительности жизни Россия скатилась на 134-е место в мире. Основные причины увеличения смертности - болезни системы кровообращения, несчастные случаи, травмы и отравления.

Из-за сокращения продолжительности жизни, по оценкам Счетной палаты, к 2015 году людские потери составят 4 млн. человек. Урон от этого понесет и экономика - убыток выльется в 300 млрд. долларов национального дохода.

Также нездоровая ситуация сложилась и с детским населением: 52% имеют функ­циональные отклонения, 16% - хронические заболевания. И только 30% детей можно считать здоровыми.

По 115 рублей на койко-место

Одна из главных проблем - недостаточное финансирование. Ежегодно правительст­во выделяет деньги на оказание бесплатного набора медицинских услуг. Но нехватка средств по этой статье составляет 40-50%. Из-за этого медицинская помощь становится менее доступной.

Так, услуги при обращении к врачу (амбулаторно-поликлиническая помощь) оказываются на 94% от норматива. Но это еще терпимо. А вот если говорить о непосредст­венном лечении в больницах (медицинской помощи), то оно выполняется лишь на 38-59%. В первую очередь, как отмечают аудиторы, это бьет по жителям сельских территорий, где количество больниц невелико.

Существенна разница в объеме медицинской помощи от региона к региону, что зависит, естественно, от толщины областного бюджета. Например, для бесплатного лечения одного человека в Курской области в прошлом году было выделено всего 2300 рублей. В то же время в Ненецком автономном округе эта сумма составила 13 300 рублей. Как выявили аудиторы, в отдельных регионах финансирование местных программ находится на крайне низком уровне. В частности, в Удмуртии и Марий Эл они выполнялись только на 68-69%.

Интересные факты аудиторы обнаружили при анализе денег, расходуемых системой здравоохранения на одного человека. При вызове скорой помощи в среднем по России на пациента в 2004 году тратилось 363 рубля. Это лишь половина от того, что нужно по норме. В поликлиниках содержание больного обходилось в 115 рублей (дневной стационар), что составляет 66% от нормы.

Вторая проблема - недостаток оборудования в поликлиниках, больницах, машинах скорой помощи. Во многих регионах более половины оборудования изношено полностью. Оно не может обеспечить ни качество лечения, ни его эффективность, ни даже безопасность.

Около 70% автомобильного парка медиков исчерпало свой ресурс. В некоторых амбулаториях машины поставлены на прикол, и совершать выезды уже не на чем. Населенные пункты с «обездвиженными» врачами есть в Курской, Владимирской, Ленинградской, Ивановской областях.

Третья проблема - недостаток квалифицированных кадров. К слову, в Магаданской области поликлиники укомплектованы специалистами всего на 40%, в отдельных районах Воронежской области - на 50%.

«Глухие» УЗИ

Вместе с тем есть и некоторые подвижки. Во-первых, отладилась система, заменяющая льготы денежными компенсациями. Если в начале она работала кое-как, то в конце 2005 года ситуация улучшилась. Правом на получение бесплатных лекарств воспользовались от 26 до 96% федеральных льготников в зависимости от региона. Перечень бесплатных лекарств увеличился с 353 до 647 наименований. В конце года поставками лекарств занималось не пять компаний, из-за чего всюду происходили недопоставки, а уже 133.

Во-вторых, начал действовать нацпроект «Здоровье». В этом году на него будет выделено 57,9 млрд. рублей, в 2007 году - 87,7 млрд. рублей.

Из этих денег уже было потрачено свыше 14 млрд. рублей на покупку 23 тысяч медицинских диагностических аппаратов для 5515 поликлиник. И еще 3,6 млрд.
рублей ушло на закупку машин скорой помощи. Причем, как отмечают аудиторы, оборудования было закуплено на 10% больше, чем запланировано. Хотя тут не обошлось и без «ложки дег­тя». В част­ности, эндоскопы и аппараты для рентгена были укомплектованы не полностью, большинство УЗИ оказались технически устаревшими.

Счетная палата предлагает и дальше наращивать финансирование здравоохранения - до 6% от ВВП (сейчас - 2,8%). Сформировать систему подготовки кадров, укрепить материально-техническую базу больниц и поликлиник, внедрить систему управления качеством медицинской помощи. Тогда к 2008 году здоровье россиян прекратит ухудшаться, а к 2015 году можно достичь показателей стран Восточной Европы.

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