Еще во времена Со­вет­ского Союза пиявочных биофабрик было много на юге России. Степные реки региона имеют оптимальный гидрологический режим и минеральный состав для размножения медицинской пиявки (Hirudina medicinalis). Однако в 90-х фабрики развалились, и медицинских пиявок перестали планово заготавливать.

Сейчас ситуация иная. У людей появились деньги и время ухаживать за собой, что вызвало настоящий «пиявочный бум». Фермент герудин, вырабатываемый пиявкой, потребовали даже косметологи для производст­ва специальных мазей.

Словом, полтора года назад житель Кубани, подполковник в отставке Намик Казиев решил возродить этот вид деятельности и занять пустующую нишу. Пиявки оказались вполне прибыльным бизнесом.

Особняк для пиявок

Лабораторию по выращиванию медицинской пиявки предприниматель открыл там, где живет, - на хуторе Орджоникидзе Краснодарского края.

Как может выглядеть пиявочный центр в российской глубинке, где, как и в каждой русской деревне, с утра можно встретить пошатывающихся мужиков? Мы даже не пытались представить. Но наше предвзятое отношение быстро развеялось. Среди деревянных домиков, бегающих гусей и коз мы увидели двухэтажный кирпичный особняк. Только табличка с пометкой «Лаборатория по выращиванию медицинской пиявки» дает понять, что это не дом нового русского, а предприятие.

Внутри, за массивной дверью, белизна и стерильность. Такое ощущение, что попадаешь в клинику. «Это наше родильное отделение, - проводит нас в цех №1 Намик Тофикович. - Здесь находятся пиявки, которые дадут потомст­во».

Стеллажи уставлены трехлитровыми баллонами. С потолка льется свет. В помещении строго определенные температура и влажность. Так нарождаются пиявки. Одна особь дает по 1-2 кокона, из которого может получиться от 5 до 25 слизистых червячков. Что влияет на плодовитость пиявки? Неизвестно даже ученым.

Смеяться нельзя

Кушают пиявки кровь. Кубанская лаборатория заключила договор с мясокомбинатом, который отдает ей кровь от забоя. Процесс кормежки не прост. Пиявки - это не рыбки, которым корм можно бросить в воду. Для трапезы нужен специальный аппарат. Это металлический полый цилиндр, на один край которого натягивают пленку от желудка коровы. Затем его наполняют пиявками и ставят в поднос с теплой кровью. Пиявочки прокусывают пленку и сосут красную жидкость.

С приобретением синюжной пленки иногда бывают проблемы. Однажды директор лаборатории заказал пленку на одной краевой ферме, где содержатся австралийские коровы.

- Что вы думаете, пиявки отказались питаться. Видимо, заморская пленка оказалась толще нашей, и они были не в силах прокусить ее. Пришлось отказаться от австралийских коров, - рассказывает Намик Казиев.

На этом капризы не заканчиваются. Для того чтобы пиявка дала потомство, ее закладывают в торф. Но торф торфу - рознь! Один ей кажется сладковатым, другой - кислым. «А вот ярославский оказался по душе. Оттуда и возим», - говорит директор.

Еще эти простые создания не любят шум и запах. Поэтому сотрудникам приходится работать в тишине, не смеяться и не слушать музыку. Кроме этого, на работе нельзя пользоваться духами и курить.

Растет пиявка долго, около 10-11 месяцев. Только после этого она готова к работе. Пиявок продают живьем и в замороженном виде (для косметических средств). В основном кубанская лаборатория поставляет пиявок в Москву, хотя часть приобретают и местные фирмы.

Нелегальные пиявки

Основные проблемы пиявочному бизнесу создают нелегальные фирмы, кустарным методом вылавливающие пиявок и продающие в центры гирудологии и косметологии. Такие пиявки часто поранены и вряд ли могут излечить от недуга. Слизнячок, прежде чем лечить, должен посидеть на трехмесячной «диете». Только при этом условии он будет полезен. Кроме того, неизвест­но, чем дикая пиявка питалась. Она могла присосаться к холоднокровной лягушке, а это отражается на использовании пиявки в медицинских целях. Все это «подмачивает» авторитет настоящим медицинским пиявкам. Намик Тофикович в связи с этим считает, что зря в 2005 году в Краснодарском крае отменили запрет на их несанкционированный вылов.

Как-никак, в серьезных лабораториях над кровососами проводят опыты, разрабатывают методы воздействия на них. «Мы, например, нашли способ, который позволяет ускорить темп роста пиявки», - рассказывает руководитель. Словом, пиявка пиявке рознь.