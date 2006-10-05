Кровососы
Бывший военный выращивает пиявок на продажу
№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Словена СОКОЛОВА, Краснодар ]
Еще во времена Советского Союза пиявочных биофабрик было много на юге России. Степные реки региона имеют оптимальный гидрологический режим и минеральный состав для размножения медицинской пиявки (Hirudina medicinalis). Однако в 90-х фабрики развалились, и медицинских пиявок перестали планово заготавливать.
Сейчас ситуация иная. У людей появились деньги и время ухаживать за собой, что вызвало настоящий «пиявочный бум». Фермент герудин, вырабатываемый пиявкой, потребовали даже косметологи для производства специальных мазей.
Словом, полтора года назад житель Кубани, подполковник в отставке Намик Казиев решил возродить этот вид деятельности и занять пустующую нишу. Пиявки оказались вполне прибыльным бизнесом.
Особняк для пиявок
Лабораторию по выращиванию медицинской пиявки предприниматель открыл там, где живет, - на хуторе Орджоникидзе Краснодарского края.
Как может выглядеть пиявочный центр в российской глубинке, где, как и в каждой русской деревне, с утра можно встретить пошатывающихся мужиков? Мы даже не пытались представить. Но наше предвзятое отношение быстро развеялось. Среди деревянных домиков, бегающих гусей и коз мы увидели двухэтажный кирпичный особняк. Только табличка с пометкой «Лаборатория по выращиванию медицинской пиявки» дает понять, что это не дом нового русского, а предприятие.
Внутри, за массивной дверью, белизна и стерильность. Такое ощущение, что попадаешь в клинику. «Это наше родильное отделение, - проводит нас в цех №1 Намик Тофикович. - Здесь находятся пиявки, которые дадут потомство».
Стеллажи уставлены трехлитровыми баллонами. С потолка льется свет. В помещении строго определенные температура и влажность. Так нарождаются пиявки. Одна особь дает по 1-2 кокона, из которого может получиться от 5 до 25 слизистых червячков. Что влияет на плодовитость пиявки? Неизвестно даже ученым.
Смеяться нельзя
Кушают пиявки кровь. Кубанская лаборатория заключила договор с мясокомбинатом, который отдает ей кровь от забоя. Процесс кормежки не прост. Пиявки - это не рыбки, которым корм можно бросить в воду. Для трапезы нужен специальный аппарат. Это металлический полый цилиндр, на один край которого натягивают пленку от желудка коровы. Затем его наполняют пиявками и ставят в поднос с теплой кровью. Пиявочки прокусывают пленку и сосут красную жидкость.
С приобретением синюжной пленки иногда бывают проблемы. Однажды директор лаборатории заказал пленку на одной краевой ферме, где содержатся австралийские коровы.
- Что вы думаете, пиявки отказались питаться. Видимо, заморская пленка оказалась толще нашей, и они были не в силах прокусить ее. Пришлось отказаться от австралийских коров, - рассказывает Намик Казиев.
На этом капризы не заканчиваются. Для того чтобы пиявка дала потомство, ее закладывают в торф. Но торф торфу - рознь! Один ей кажется сладковатым, другой - кислым. «А вот ярославский оказался по душе. Оттуда и возим», - говорит директор.
Еще эти простые создания не любят шум и запах. Поэтому сотрудникам приходится работать в тишине, не смеяться и не слушать музыку. Кроме этого, на работе нельзя пользоваться духами и курить.
Растет пиявка долго, около 10-11 месяцев. Только после этого она готова к работе. Пиявок продают живьем и в замороженном виде (для косметических средств). В основном кубанская лаборатория поставляет пиявок в Москву, хотя часть приобретают и местные фирмы.
Нелегальные пиявки
Основные проблемы пиявочному бизнесу создают нелегальные фирмы, кустарным методом вылавливающие пиявок и продающие в центры гирудологии и косметологии. Такие пиявки часто поранены и вряд ли могут излечить от недуга. Слизнячок, прежде чем лечить, должен посидеть на трехмесячной «диете». Только при этом условии он будет полезен. Кроме того, неизвестно, чем дикая пиявка питалась. Она могла присосаться к холоднокровной лягушке, а это отражается на использовании пиявки в медицинских целях. Все это «подмачивает» авторитет настоящим медицинским пиявкам. Намик Тофикович в связи с этим считает, что зря в 2005 году в Краснодарском крае отменили запрет на их несанкционированный вылов.
Как-никак, в серьезных лабораториях над кровососами проводят опыты, разрабатывают методы воздействия на них. «Мы, например, нашли способ, который позволяет ускорить темп роста пиявки», - рассказывает руководитель. Словом, пиявка пиявке рознь.
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