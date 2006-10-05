Ненастоящий рост

Индекс РТС достиг уровня в 1560 пунктов. Двигателем роста стала дорожающая нефть, которая подскочила до 62 долларов за баррель. В результате акции РАО «ЕЭС» «потяжелели» на 7%, «Норильский никель» - на 11%, ЛУКОЙЛа - на 6,5%.

Однако «пар» быстро закончился. И в понедельник акции «топтались» на месте, а во вторник уже началось снижение. «Опять нефть! - говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. - Цена на нее падает, даже несмотря на то что Венесуэла и Нигерия сократили поставки». Однако аналитики считают, что стоимость «черного золота» не опустится ниже 58-60 долларов. Поэтому причин для глубокого снижения цен на акции нет. «Наоборот, когда индекс РТС опустится до 1500-1520 пунктов, можно начать покупать дешевые акции, - добавляет Андрей Верников. - К тому же, у банков сейчас много денег: остатки на корреспондентских счетах выросли почти на 100 млрд. рублей. Есть на что покупать».

Наиболее интересными выглядят акции «Норильского никеля» и РАО «ЕЭС». Растущие цены на металлы и отсутствие связи с нефтью делает никелевую монополию привлекательной для включения в инвестиционный портфель финансистами разных мастей. А изюминка РАО «ЕЭС» - возможность обменять ее акции на акции генерирующих компаний.

Впрочем, оптимистов на бирже пока не много. «То, что произошло за последние дни, ростом не назовешь, - считает аналитик ИК «Антанта Капитал» Дмитрий Перегудов. - И сейчас так называемые дешевые акции я покупать бы не стал. Вот если рынок пойдет вверх, и индекс РТС пробьет уровень 1580 пунктов, а затем 1600, - другое дело».