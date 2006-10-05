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Техника на грани старения

Завершилась уборочная страда. А чем мы, собственно говоря, убираем урожай?

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Техника на грани старения
Отечественный комбайн нового поколения

В прошлом году сельскохо­зяйственные предприятия закупили техники на 64 млрд. рублей. Однако эти закупки не дают возможности преодолеть технологическое отставание. По словам завотделом ВНИИ экономики сельского хозяйства Владимира Драгайцева, 70% используемой крестьянами техники старше 10 лет. А чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, по оценкам Минпромэнерго, надо тратить до 85-90 млрд. рублей в год.

Стоит отметить, что оснащение села тракторами и комбайнами - вопрос не праздный. По оценкам ВНИИ экономики сельского хозяйства, из-за того что уборка производится на старой технике, потери зерна составляют 10 млн. тонн в год. При нынешних ценах - это порядка 43 млрд. рублей.

Откуда комбайны?

Российское крестьянство снабжают техникой в равной степени российские и иностранные заводы. Они делят рынок 50% на 50%.

В 1990-х годах в России существовало около 180 производителей. Но потребность в инвестициях и жесткая конкуренция со стороны иностранцев заставили компании объединяться в крупные холдинги. И теперь 4 компании производят половину отечественной сельхозтехники. Это - «Тракторные заводы» (Липецкий, Владимирский, Онежский, Промтрактор, Курганмаш­завод); Промышленный союз «Но­вое содружество» (Ростсельмаш, Морозовск­сельмаш); «Агромашхолдинг» (Крас­но­ярский комбайновый завод, Волго­градский тракторный) и «Киров­ский завод» (Петербургский тракторный завод, Кировец-Ландтехник).

«Складывающаяся картина в отечественном сельскохозяйственном машиностроении вполне сопоставима с уже сложившейся ситуацией на мировом рынке сельхозмашиностроения. Там 5 крупных корпораций (Джон Дир, Кейс-Нью Холланд, АГКО, Клаас-Рено, Сааме-Дойтче Фар) имеют долю в 60-65%», - говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.

Правда, и в сплоченном состоянии российские заводы продолжают сдавать позиции. За последние два года доля импорта увеличилась с 17 до 30%.

Действительно, ситуация в сельскохозяйственном машиностроении не вселяет оптимизма - производство падает. В январе - июне 2006 года в России сошло с конвейера 4648 комбайнов - это на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Объем выпуска тракторов снизился на 1%.

«Главная причина - отсутст­вие спроса. У хозяйств не хватает денег на покупку новой техники. Спрос на нее точечный, - говорит аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Севастьян Козицын. - Судите сами. Выручка «Ростсельмаша», крупнейшего производителя комбайнов, составила в прошлом году 130 млн. долларов, рентабельность - всего 6%. Но это же смешно! Для сравнения: немецкая корпорация АГКО за прошлый год выручила 5 млрд. долларов».

Однако даже когда у аграриев появляются деньги, они подчас отдают предпочтение отнюдь не отечественной технике. «Вот у вас какая машина? «Киа рио»? И комбайны-иномарки - тоже другой уровень жизни, - горячится глава хозяйст­ва «Пузанов и К» Петр Пузанов. - Один день простоя комбайна может принести убыток до 300 тысяч рублей. А мы уже два года работаем на машинах «Нью холланд», и самое большое, что у них «ломалось», - провисал ремень генератора».

«Этой весной мы купили 5 комбайнов фирмы «Клаас» для уборки подсолнечника и зерновых и 1 комбайн для уборки риса, - рассказывает зам­директора компании из Ростовской области «Агросоюз Донской» Дмитрий Афанасьев. - Когда закончится уборка, проведем анализ и решим, стоит ли дальше менять отечест­венную технику на импортную. Но уже сейчас можно сказать, что потери зерна уменьшились на 2-4 центнера с гектара, снизились затраты на обработку за счет более глубокой очистки непосредственно на комбайне».

Вопрос выбора пока упирается в цену. Например, «Клаас» стоит 8-9 млн. рублей, а «Дон» - 2,5 млн. рублей.

И компьютер тоже есть

Впрочем, российские производители пока не готовы без боя сдавать рынок иностранцам. По словам представителя Союза производителей сельхозтехники Максима Лезина, новые отечественные модели практически не уступают западным аналогам. Например, российский комбайн «Дон-1500Б» по производительности и потерям зерна почти сравним с американским «Джон Дир 9500». Да и наработка на отказ у него приличная - более 100 часов. Кроме того, сейчас налаживается выпуск комбайнов нового поколения: «Вектор», «Руслан». Они оборудованы кондиционером, компьютером, который следит за параметрами работы. «К со­жалению, стереотип, что наша техника плохая, существовал и будет существовать», - сокрушается Владимир Драгайцев из ВНИИ экономики сельс­кого хозяйст­ва.

Дмитрий Афанасьев из «Агросоюза Донской» отчасти признает слова экспертов и производителей. «Если говорить об уборке зерна, то разница между работой импортной техники и отечественной не особо заметна, но при уборке подсолнечника или кукурузы отличия разительные», - поясняет он.

Еще одна проблема, которая не дает развернуться российским производителям, - прозрачные границы. По словам Виктора Христенко, до 70% комбайнов поступает в Россию с занижением таможенной стоимости. Например, фирма «Резерв-Магрос» в 2004 году ввезла 80 комбайнов, указав цену в 2,7 раза ниже реальной. А учитывая, что на Западе существуют мощные программы, поддерживающие переоснащение фермерских хозяйств (в ЕС субсидируется 50% стоимости техники, в США - от 15 до 25%), старая техника бурным потоком «сплавляется» в другие страны, в том числе и в Россию.

Фактически российские производители техники для села находятся на развилке. С одной стороны - у них есть силы для того, чтобы удержаться на рынке, выстояв в жесткой конкуренции с западными гигантами. Они продолжают проводить консолидацию отрасли, вкладывают деньги в переоснащение. С другой - для рывка им нужна небольшая господдерж­ка. Надо активнее развивать лизинговые программы (мелким совхозам сложно в ней участ­вовать), сделать доступнее для кресть­ян льготный кредит на покупку сельхозтехники. Это родит спрос, который и вытащит заводы из болота.

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