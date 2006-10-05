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«Дон» наводняет страну

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Борис БУГАЕВ, Ростов-на-Дону ]

Крупнейшие агрохолдинги страны, такие как «Юг Руси», новосибирский САХО, компания «Макфа», покупают преимущест­венно уборочную технику в Ростове-на-Дону. Более того, сегодня предприятие становится «пророком» не только в своем отечестве - в ближайшие годы «Ростсельмаш» планирует поднять продажи своей техники на Украине с 40 до 70%. А в Казахстане строится завод по сборке ростовских «Векторов». У «Ростсельмаша» 72 дилерских центра на пространстве СНГ и Восточной Европы и сервисные пункты при них. А недавно завод объявил о создании новой модели в линейке комбайнов - ACROS-530. Его разрабатывали с 2004 года, и эта машина обещает стать реальным инновационным прорывом, не уступающим по характеристикам зарубежным конкурентам, но менее дорогой по цене.

Прорыв можно объяснить одной фразой: на заводе есть хозяин и системный подход.

В 2002 году администрация области приняла решение продать контрольный пакет акций «Ростсельмаша» промышленному союзу «Новое содружест­во». С самого начала новые владельцы начали выстраивать систему: всю техническую документацию перевели в электронный вид, полностью автоматизировали проектирование - вторыми в отрасли на постсоветском пространстве. Производительность увеличилась в разы за счет отказа от чертежных досок.

Немалые старые долги удалось реструктуризовать, но ведь отдавать их все равно приходится. И предприятие платит кредиторам из прибыли, не прибегая к новым займам. Более того, с 2002 года зарплата работникам всегда выдается вовремя.

Особенность «Ростсельмаша» - лазерный цех, где раскраивают металлические листы для корпусов комбайнов. Разуме­ется, линия полностью автоматизирована, рабочие (здесь они только с высшим или неоконченным высшим образованием) только вносят программы в компьютер и обслуживают станки.

За сутки на конвейере собирают от 20 до 30 комбайнов, в год их продают 5,5-6 тысяч единиц. По российским меркам -
очень неплохо. Хотя во время СССР завод выпускал от 60 000 машин в год.

Все это - еще не процветание, но уже успешный бизнес.

 

 

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